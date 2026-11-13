DOOM: The Dark Ages bekommt Endlosmodus und id Software arbeitet bereits am nächsten Spiel

Dämonenjäger dürfen sich auf neue Herausforderungen freuen. DOOM: The Dark Ages wird in Kürze um einen weiteren Spielmodus erweitert, der selbst erfahrene Slayer an ihre Grenzen bringen dürfte. Mit dem sogenannten Slaughter Mode erhält die Erweiterung Revelations einen kostenlosen Roguelike-Modus, in dem Spieler gegen immer gefährlichere Dämonenwellen antreten und wertvolle Belohnungen freischalten können. Doch das ist nicht die einzige interessante Neuigkeit aus dem Hause id Software. Während das Entwicklerstudio weiterhin an neuen Inhalten für DOOM arbeitet, befindet sich offenbar bereits das nächste große Projekt in Entwicklung. Auch Game Director Hugo Martin ist erneut mit an Bord.

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Slaughter Mode bringt endlose Dämonenwellen und Roguelike-Mechaniken

Mit dem neuen Slaughter Mode setzt id Software auf eine Mischung aus klassischer DOOM-Action und modernen Roguelike-Elementen. Spieler müssen sich durch eine scheinbar endlose Abfolge von Kämpfen schlagen, bei denen Gegner, Arenen und Bossbegegnungen zufällig zusammengestellt werden. Dadurch soll sich jeder Durchlauf anders anfühlen. Während die ersten Runden möglicherweise noch vergleichsweise überschaubar ausfallen, steigt der Schwierigkeitsgrad mit zunehmender Spieldauer kontinuierlich an. Besonders interessant ist dabei das Risiko-Belohnungs-System. Während eines Durchlaufs sammeln Spieler sogenannte Schädel, die als Währung für verschiedene Belohnungen dienen.

An bestimmten Kontrollpunkten müssen sie sich entscheiden, ob sie ihre bisherige Beute sichern oder das Risiko eingehen möchten, noch weiterzukämpfen. Wer die Option Secure auswählt, beendet seinen Durchlauf und behält die gesammelten Schädel. Mit Risk It geht die Dämonenjagd dagegen weiter, wobei sich gleichzeitig der Multiplikator für die Schädel erhöht. Damit entsteht eine zusätzliche taktische Komponente. Wer frühzeitig aussteigt, sichert seinen Fortschritt. Wer hingegen möglichst viele Belohnungen sammeln möchte, muss sich immer schwierigeren Gegnerwellen stellen.

id Software entwickelt bereits sein nächstes Spiel

Neben der Ankündigung des Slaughter Mode gibt es auch Neuigkeiten zur Zukunft des Entwicklerstudios. Wie bekannt wurde, arbeitet id Software bereits an seinem nächsten Projekt. Die Entwicklung findet in den Studios in Texas und Frankfurt statt. Besonders interessant ist, dass Hugo Martin, der bereits als Game Director von DOOM: The Dark Ages verantwortlich war, erneut die kreative Leitung übernimmt. Um welches Spiel es sich handelt, wurde bislang nicht verraten. Auch Informationen zur Handlung, zum Genre oder zu möglichen Plattformen liegen noch nicht vor.

Ob id Software bereits an einem weiteren DOOM-Ableger arbeitet oder sich zunächst einem anderen Projekt widmet, bleibt daher offen. Die Beteiligung von Hugo Martin dürfte allerdings insbesondere bei Fans der modernen DOOM-Spiele für Aufmerksamkeit sorgen. Schließlich hat der Entwickler die jüngere Ausrichtung der Reihe maßgeblich mitgeprägt. Bis zur offiziellen Enthüllung des nächsten Projekts könnte allerdings noch einige Zeit vergehen.