Spielekritiker sind extrem wichtig

In einem ausführlichen Interview mit dem Spielekritiker Chris wurden die aktuellen Probleme und Entwicklungen der Gaming-Branche und des Spielejournalismus beleuchtet.
Es gab drei zentrale Kernpunkte:
Videospiel-Kritik heute: Weg von Zahlen, hin zu mehr Verantwortung
1. Punktewertungen sind irrelevant – Der persönliche Eindruck zählt
Eine 90er- oder 70er-Wertung sagt letztlich nichts darüber aus, ob ein Spiel den persönlichen Geschmack trifft. Chris plädiert dafür, sich von nackten Zahlen wie dem Metacritic-Score zu verabschieden. Kritiken sollten nicht belehren, sondern kurz und prägnant informieren: Was macht das Spiel gut, was schlecht? Spieler stehen in der Eigenverantwortung, sich vor dem Kauf verschiedene Meinungen (sowohl positive als auch kritische) einzuholen, um abzuwägen, ob ein 70-Euro-Titel wirklich die eigene Zeit und das Geld wert ist.
2. Die Verantwortung der Presse und der falsche Fokus auf politische Agenden
Große Magazine wie IGN oder Eurogamer tragen eine enorme Verantwortung, da ihre Urteile direkte finanzielle Auswirkungen für Spieler und Entwickler haben. Es ist hochproblematisch, wenn Redakteure Spiele abwerten, nur weil sie das jeweilige Genre nicht beherrschen. Gleichzeitig kritisiert Chris eine Fehlentwicklung im AAA-Bereich: Zu viel Energie fließt in politische Agenden, „Wokeness“ und erzwungene Inklusion, während das Wichtigste – gutes Gameplay und gut geschriebene, glaubwürdige Charaktere – auf der Strecke bleibt. Spiele entfernen sich dadurch immer öfter von ihrer eigentlichen Zielgruppe und Kern-Identität.
3. Haben moderne Entwickler das Programmieren (und Optimieren) verlernt?
Der Blick zurück in die 80er und 90er Jahre zeigt: Früher mussten Entwickler aus minimaler Hardware (wie dem C64) das absolute Maximum herausholen. Heute stehen extrem leistungsstarke Maschinen zur Verfügung, doch viele große Studios bändigen ihre Engines nicht mehr richtig. Es wird sich auf vorgefertigten Baukästen (wie der Unreal Engine) ausgeruht, was in unfertigen und schlecht optimierten Spielen resultiert. Indie-Entwickler oder Studios, die Spiele bewusst für schwächere Hardware wie die Nintendo Switch optimieren, beweisen hingegen, dass gute Programmierung und flüssiges Gameplay auch heute noch möglich sind.
Fazit: Der Spielejournalismus und die AAA-Entwickler müssen sich wieder mehr auf ihre Kernaufgaben besinnen. Für Spieler gilt: Hört auf, blind Zahlen zu vertrauen, informiert euch breitflächig und unterstützt die Spiele, die den Fokus auf echten Spielspaß legen.
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Quelle: MrgrugerPodcast