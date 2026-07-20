Avengers: Doomsday offizieller Trailer – Wir brauchen ein Wunder!

Endlich ist er da! Der Trailer zum krönenden Marvel Kino Event Avengers: Doomsday. In dem zweiminütigen Trailer erfahren wir von Thor persönlich welche Bedrohung auf uns und unsere Helden zukommt. Sogar er ist in großer Sorge darüber.

Avengers: Doomsday offizieller Trailer

Der Trailer von Avengers: Doomsday zeigt einige der bereits angekündigten Avengers und X-Men, die ihren Auftritt in dem großen Finale haben. Darunter sogar die wildesten Aufeinandertreffen zwischen heutigen Avengers und damaligen X-Men oder sogar Deadpool Figuren, wie Gambit (Channing Tatum). Thor (Chris Hemsworth) kann aus erster Hand von der baldigen Bedrohung berichten, da auch er auf Dr. Doom (Robert Downey Jr.) gestoßen ist und dieser mit nur zwei Fingern seinem Sturmbrecher abwehren konnte. Doch mehr gibt es leider noch nicht zur Handlung zu erfahren. Immerhin bestätigen sich die Vermutungen, dass es zwischen den Avengers und den Mutanten ganz schön krachen wird. Dies konnten pfiffige Fans von X Beiträgen der Russo Brüder herausfinden. Letztlich berichtet Thor davon, dass wir ein Wunder brauchen, den einer solchen Macht stand er noch nie gegenüber und andere weitaus stärkere Helden sind bereits gefallen. Einmal mehr heißt es Rächer versammeln!

Das große Helden-Epos im Winter startet am 16. Dezember in den deutschen Kinos. Der Film ist in guten Händen, den Regie führen wieder die Russo Brüder. Mit 165 Minuten Spielfilmlänge gehört er zugleich zu den längsten Blockbustern aus dem Hause Marvel.

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Hier ist der Trailer zu Avengers: Doomsday.