Creality erweitert seine Ender-3-Serie um zwei neue Modelle für unterschiedliche Zielgruppen. Während der Ender-3 V3 Mega mit großem Bauraum, hohen Druckgeschwindigkeiten und flexiblen TPU-Materialien auf die Kleinserienfertigung abzielt, richtet sich der kompakte Ender-3 V3 Neo vor allem an Einsteiger. Beide Drucker sind auch als Combo-Pakete mit Unterstützung für den Mehrfarbendruck erhältlich.

Ender-3 V3 Mega: Großformatdruck für ambitionierte Projekte

Der Ender-3 V3 Mega bietet ein Bauvolumen von 420 × 420 × 420 mm. Damit lassen sich auch größere Modelle in einem Stück fertigen, wodurch weniger Einzelteile zusammengesetzt werden müssen und sichtbare Nahtstellen reduziert werden können. Bei der Kleinserienfertigung lassen sich zudem mehrere Objekte gleichzeitig auf der Bauplatte platzieren.

Creality sieht Einsatzmöglichkeiten unter anderem bei großen Cosplay-Requisiten, Möbelkomponenten und funktionalen Prototypen. Der hochsteife Metallrahmen soll dabei für Stabilität sorgen. Zwei Z-Motoren und eine Vibrationskompensation helfen, Nachschwingen und Schichtverschiebungen zu reduzieren. Für die Bewegung der großen Bauplatte kommen zwei Y-Motoren zum Einsatz. Die maximale Druckgeschwindigkeit liegt laut Hersteller bei 500 mm/s.

Eine weitere Besonderheit ist die Unterstützung flexibler TPU-Filamente mit einer Härte von 85A bis 95A. Der optimierte Sprite-2-Extruder und spezielle Druckalgorithmen sollen den Druck elastischer Bauteile erleichtern. Dazu zählen beispielsweise Schutzhüllen und flexible Verbindungselemente.

Wichtig ist allerdings eine Einschränkung: Der TPU-Druck funktioniert ausschließlich bei direkter Zuführung von der Filamentrolle. Das automatische Filamentwechselsystem und das CFS Nano werden für diesen Einsatzzweck nicht unterstützt.

Technische Daten des Ender-3 V3 Mega

Eigenschaft Spezifikation Druckvolumen 420 × 420 × 420 mm Maximale Druckgeschwindigkeit 500 mm/s Extruder Sprite 2 Unterstützte flexible Filamente TPU mit einer Härte von 85A bis 95A Mehrfarbendruck Vier Farben mit CFS Nano in der Combo-Version Filamentwechsel Automatischer Wechsel auf ein Reservefilament Mechanik Hochsteifer Metallrahmen, zwei Z-Motoren und zwei Y-Motoren Vibrationskompensation Ja TPU-Einschränkung Nur direkte Filamentzuführung von der Spule; kein CFS Nano beim TPU-Druck Preis als Combo 699 Euro in Europa im Aktionszeitraum

Ender-3 V3 Neo: Kompakter Einstieg in den 3D-Druck

Der Ender-3 V3 Neo richtet sich an Einsteiger, Schüler und junge Kreative, die erste Erfahrungen mit dem 3D-Druck sammeln möchten. Sein Bauvolumen beträgt 220 × 220 × 220 mm und eignet sich damit für zahlreiche kleinere Alltags- und Kreativprojekte.

Bei der Bedienung setzt Creality auf eine vereinfachte Einrichtung und Wartung. Die vollautomatische Bettnivellierung reduziert manuelle Arbeitsschritte, während eine Schnellwechsel-Düse die Wartung erleichtern soll. Damit positioniert der Hersteller den Neo als kompakte Desktop-Lösung für den Einstieg in die additive Fertigung.

Technische Daten des Ender-3 V3 Neo

Eigenschaft Spezifikation Druckvolumen 220 × 220 × 220 mm Bettnivellierung Vollautomatisch Düse Schnellwechsel-Düse Mehrfarbendruck Vier Farben mit CFS Nano in der Combo-Version Filamentwechsel Automatischer Wechsel auf ein Reservefilament Preis als Combo 329 Euro in Europa im Aktionszeitraum

Mehrfarbendruck mit CFS Nano

Beide Drucker verfügen über einen automatischen Filamentwechsel. Ist eine Spule leer, kann das System auf ein Reservefilament umschalten, um Unterbrechungen bei längeren Druckaufträgen zu reduzieren.

Die Combo-Versionen unterstützen in Verbindung mit dem CFS Nano den Vierfarbendruck. Das System kann kompatible Creality-RFID-Filamente hinsichtlich Materialtyp und Farbe erkennen. Außerdem überwacht es den Filamentvorrat und warnt, wenn sich dieser dem Ende nähert.

Beim Ender-3 V3 Mega trifft diese Funktion auf das große Bauvolumen und die auf Produktivität ausgelegte Mechanik. Der Ender-3 V3 Neo kombiniert die Mehrfarbfunktion hingegen mit einem kompakteren Format für den Desktop-Einsatz.

Preise und Verfügbarkeit

Beide Modelle sind seit dem 15. Oktober 2026 über die offiziellen Creality-Onlineshops in den USA und Europa bestellbar. Die europäischen Combo-Pakete werden im Aktionszeitraum mit kostenlosem Filament angeboten.

Der Ender-3 V3 Mega Combo kostet in Europa bis zum 30. November 2026 insgesamt 699 Euro. Im Lieferumfang sind vier kostenlose Filamentrollen enthalten. Der Ender-3 V3 Neo Combo ist im selben Zeitraum für 329 Euro erhältlich und umfasst zwei kostenlose Filamentrollen.

In den USA gelten abweichende Aktionspreise: Dort kostet der Mega Combo bis zum 10. November 669 Euro, während der Neo Combo für 329 Euro angeboten wird.