Die nächste Season von Battlefield 6 ist gestartet! Electronic Arts und die Battlefield Studios läuten Season 5 von Battlefield 6 und Battlefield REDSEC mit neuen Karten, einem zusätzlichen Battle-Royale-Modus und einem kommenden Halloween-Event ein. Zum Auftakt stehen mit Vegas Strip und Area 51 zwei neue Schauplätze bereit. Außerdem feiert Rapid Royale seine Premiere, während ein zeitlich begrenztes Dead-Space-Event bereits in den Startlöchern steht.

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Vegas Strip und Area 51: Zwei neue Karten zum Auftakt

Die erste Phase der Season trägt den Namen „Operation Las Vegas“ und führt die Gefechte nach Nevada. Mit dem Vegas Strip verwandelt sich eine der bekanntesten Straßen der Glücksspielmetropole in ein Schlachtfeld. Zwischen den Neonlichtern und den Gebäuden des berühmten Boulevards sollen intensive Gefechte für Abwechslung sorgen.

Die zweite neue Karte führt die Spielerinnen und Spieler dagegen hinaus in die Wüste. Area 51 bringt den Kampf an den Rand der geheimen Militäranlage. Damit stehen zum Season-Start zwei unterschiedliche Schauplätze zur Verfügung, die sowohl urbane Gefechte als auch Kämpfe in einer abgelegenen Umgebung ermöglichen.

Rapid Royale bringt schnellere Battle-Royale-Runden

Auch Battlefield REDSEC erhält mit Rapid Royale einen neuen Spielmodus. Dabei handelt es sich um eine kompaktere Variante des Battle-Royale-Erlebnisses mit einer geringeren Spieleranzahl und schnelleren Runden. Das grundlegende Ziel bleibt unverändert: Der letzte überlebende Squad gewinnt. Wer Gegner ausschaltet, erhält Wiedereinsatz-Token, mit denen ausgeschiedene Teammitglieder wieder ins Spiel zurückkehren können. Allerdings steigt die Zahl der erforderlichen Abschüsse im weiteren Verlauf einer Runde, um zusätzliche Token zu verdienen.

Rapid Royale soll damit ein besonders dynamisches Battle-Royale-Erlebnis bieten. Der Modus startet im Rahmen von Season 5 auf dem Vegas Strip.

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Dead Space bringt Horror nach Battlefield 6

Passend zu Halloween steht außerdem ein zeitlich begrenztes Dead-Space-Event bevor. In diesem Szenario sucht Pax Armata unterhalb von Area 51 nach geheimer Technologie, die Fans der Horrorreihe bekannt vorkommen dürfte. Das Event ist als nicht kanonische Hommage an Dead Space angelegt und soll unter anderem Umgebungen umfassen, die auf dem Remake von 2023 basieren. Darüber hinaus können Spielerinnen und Spieler besondere kosmetische Gegenstände freischalten.

Der Start des Events ist für den 20. Oktober 2026 vorgesehen. Bis zum 7. November soll die zeitlich begrenzte Aktion verfügbar sein.

Season 5 im Überblick

Inhalt Details Spiele Battlefield 6 und Battlefield REDSEC Season-Start 13. Oktober 2026 Phase 1 Operation Las Vegas Neue Karten Vegas Strip und Area 51 Neuer Modus Rapid Royale Dead-Space-Event 20. Oktober bis 7. November 2026

Mit zwei neuen Karten, einem schnelleren Battle-Royale-Modus und dem kommenden Dead-Space-Event startet Battlefield 6 in eine neue Season. Weitere Inhalte sollen im Verlauf der nächsten Phasen folgen.