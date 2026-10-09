Electronic Arts und die Battlefield Studios haben weitere Details zu Season 5 von Battlefield 6 und Battlefield REDSEC veröffentlicht. Die neue Season startet am 13. Oktober 2026 und führt die Gefechte nach Las Vegas. Drei neue Karten, der kompakte Battle-Royale-Modus Rapid Royale, ein Halloween-Event mit Dead Space und weitere Community-Features sollen für frischen Nachschub sorgen.

Die fünfte Season ist in drei Phasen unterteilt und führt die Spielerinnen und Spieler vom Vegas Strip über eine geheime Anlage in Area 51 bis zu einem spektakulären Finale im Dezember. Darüber hinaus sind Verbesserungen an bestehenden Karten sowie neue Möglichkeiten für kompetitive Matches geplant.

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Season 5 startet mit zwei neuen Karten

Die erste Phase trägt den Namen „Belagerung von Vegas“ und beginnt am 13. Oktober 2026. Mit Vegas Strip und Area 51 stehen dabei gleich zwei neue Karten zur Verfügung, die unterschiedliche Schauplätze und Gefechtssituationen bieten.

Vegas Strip: Gefechte zwischen Casinos und Hotels

Der Vegas Strip verwandelt einen der bekanntesten Orte der Glücksspielmetropole in ein weitläufiges Schlachtfeld. Luxusrestaurants, mehrstöckige Casinos und Hotels sowie Tunnel schaffen unterschiedliche Möglichkeiten für taktische Manöver.

Die zahlreichen zerstörbaren Umgebungen sollen dabei für besonders intensive Gefechte sorgen. Zwischen den Gebäuden und in den Innenräumen können Truppen neue Wege nutzen und sich immer wieder auf veränderte Situationen einstellen.

Area 51: Kampf um eine geheime Anlage

Mit der zweiten Karte geht es hinaus aus der Neonstadt in die Wüste Nevadas. Area 51 führt die Gefechte durch karge Wüstenhügel bis tief in eine unterirdische Anlage. Der berüchtigte Schauplatz soll damit eine ganz andere Atmosphäre als der belebte Vegas Strip bieten.

Rapid Royale bringt schnellere Battle-Royale-Runden

Mit Season 5 erhält Battlefield REDSEC einen neuen Spielmodus. Rapid Royale ist eine kompaktere und schnellere Variante des Battle-Royale-Erlebnisses mit einer kleineren Anzahl an Spielerinnen und Spielern. Das grundlegende Ziel bleibt unverändert: Der letzte überlebende Squad gewinnt. Wer Gegner ausschaltet, erhält Wiedereinsatz-Token, mit denen ausgeschiedene Teammitglieder zurück ins Match gebracht werden können. Je länger eine Runde dauert, desto mehr Abschüsse sind allerdings erforderlich, um weitere Token zu verdienen.

Rapid Royale feiert seinen Einstand zum Start der Season auf dem Vegas Strip. Der Modus soll damit eine schnellere Alternative zu den bisherigen Battle-Royale-Gefechten bieten.

Dead Space sorgt für ein schauriges Halloween-Event

Passend zu Halloween startet am 20. Oktober 2026 ein zeitlich begrenztes Event, das bis zum 7. November läuft. In diesem Szenario sucht Pax Armata unterhalb von Area 51 nach geheimer Technologie, die Fans aus dem Universum von Dead Space kennen dürften. Das Event ist ausdrücklich nicht Teil der offiziellen Spielgeschichte. Stattdessen handelt es sich um eine Hommage an die Horrorreihe, die unter anderem Umgebungen umfasst, die auf dem Dead-Space-Remake von 2023 basieren.

Zusätzlich können Spielerinnen und Spieler besondere kosmetische Gegenstände freischalten. Damit verbindet Battlefield 6 seine militärischen Gefechte zeitlich begrenzt mit der düsteren Science-Fiction-Atmosphäre von Dead Space.

Casino-Überfall erweitert die Season im November

Am 10. November 2026 beginnt die zweite Phase der Season. Unter dem Namen „Casino-Überfall“ wird mit dem Europäischen Casino die dritte neue Karte eingeführt. Das prunkvolle Casino am Las Vegas Strip birgt in seinen Tresoren Geheimnisse, auf die sowohl PAX als auch die NATO zugreifen wollen. Die Karte konzentriert sich auf Gefechte auf engem Raum und bietet zahlreiche zerstörbare Elemente.

Dadurch sollen sich neue Wege durch die Umgebung eröffnen lassen. Truppen können die Zerstörung gezielt nutzen, um taktische Vorteile zu gewinnen und alternative Angriffswege zu erschließen.

Das Finale führt zurück nach Las Vegas

Die dritte Phase trägt den Namen „Eiskaltes Ass“ und startet am 8. Dezember 2026. Sie bringt eine unerwartete Kälte nach Las Vegas und führt die Handlung mit einer neuen Operation fort.

Diese erstreckt sich über den Vegas Strip und Area 51. Im Mittelpunkt steht ein groß angelegter Kampf, bei dem das globale Machtgleichgewicht auf dem Spiel steht.

Platoons, Server-Browser und weitere Verbesserungen

Neben den neuen Karten und Spielmodi bringt Season 5 auch verschiedene Quality-of-Life-Updates. Besonders hervorzuheben sind die Einführung von Platoons und eines Server-Browsers, mit denen Electronic Arts auf häufig geäußerte Wünsche aus der Community reagiert. Darüber hinaus werden die Karten Blackwell-Ölfelder und Neu-Sobek umfassend angepasst. Die Änderungen sollen das Spielerlebnis auf beiden Schauplätzen verändern und für neue Möglichkeiten in den Gefechten sorgen.

Auch der kompetitive Bereich von Battlefield REDSEC wird fortgeführt. Die Open Series und die Elite Series kehren zurück. Für die Elite Series ist ein globaler Preispool in Höhe von 1.338.000 US-Dollar vorgesehen.

Battlefield 6 Season 5: Alle Termine im Überblick

Phase Start Inhalte Phase 1: Belagerung von Vegas 13. Oktober 2026 Vegas Strip, Area 51 und Rapid Royale Dead Space-Halloween-Event 20. Oktober 2026 Zeitlich begrenztes Event mit Dead-Space-Inhalten bis zum 7. November Phase 2: Casino-Überfall 10. November 2026 Dritte neue Karte: Europäisches Casino Phase 3: Eiskaltes Ass 8. Dezember 2026 Neue Operation über den Vegas Strip und Area 51

„Wir beenden das Jahr 2026 mit einem Paukenschlag: drei Karten in und um Las Vegas, eine neue Art, REDSEC zu erleben, sowie die Erfüllung einiger der meistgefragten Community-Features durch die Einführung von Platoons und dem Server-Browser“, sagt Patrick Klaus, General Manager der Battlefield Studios – Motive & Ripple Effect.

Mit drei neuen Karten, dem Rapid-Royale-Modus und dem Dead-Space-Event bietet Season 5 zahlreiche neue Inhalte für Battlefield 6 und Battlefield REDSEC. Ergänzt durch Community-Features und Anpassungen bestehender Karten soll die Season das Jahr 2026 mit einem umfangreichen Update abschließen.