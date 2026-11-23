Ein einfacher Coup geht schief, und Jason und Lucia geraten in eine Verschwörung, die sich über ganz Leonida erstreckt. Das ist ein packender Einstieg in GTA 6, selbst wenn du noch nie einen Teil der Reihe gespielt hast.

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Eine Story, die neue Gamer willkommen heißt

Die Standard Edition enthält Grand Theft Auto VI, ein Singleplayer-Abenteuer rund um Jason Duval und Lucia Caminos. Nachdem ihr Coup schiefgeht, müssen sie sich aufeinander verlassen, um die kriminelle Verschwörung zu überleben, die sich über ganz Leonida erstreckt. Damit hast du auch als Neueinsteiger sofort einen Grund, wissen zu wollen, wie es mit den beiden weitergeht.

Du musst frühere GTA-Spiele nicht als ‘Hausaufgabe’ nachholen, bevor du diese Figuren kennenlernst. Die Lage, in der Jason und Lucia stecken, ist auch ohne Vorwissen verständlich und bietet einen Einstieg in eine eigenständige Story und eine neue Kulisse, die du entdecken kannst.

Zu dieser Kulisse gehören Vice City und der gesamte Bundesstaat Leonida. Gerade beim ersten Einstieg in die Reihe macht es Spaß, abseits der Handlung loszuziehen und die Spielwelt in deinem eigenen Tempo kennenzulernen.

Bei der Standard Edition steht das Hauptabenteuer im Mittelpunkt. Wenn du Lust auf eine Singleplayer-Story mit einem packenden Auftakt hast, kannst du mit dieser Edition direkt in die Geschichte von Jason und Lucia einsteigen.

Was Missionen und Erkundung so spannend macht

GTA V vermittelt einen guten Eindruck davon, wie sich die Reihe spielt. Die Geschichte führt Michael, Franklin und Trevor durch Los Santos und Blaine County, und du kannst die offene Welt von Beginn an erkunden. Du kannst der Hauptgeschichte folgen oder auf eigene Faust losziehen und optionalen Aktivitäten nachgehen.

Diese Mischung gibt dir auch als Neueinsteiger zwei Gründe, weiterzuspielen. Eine Mission macht dich vielleicht neugierig darauf, wie die Geschichte weitergeht. In der offenen Welt kannst du aber auch erst einmal umherstreifen, bevor du zur Handlung zurückkehrst.

Wenn dir diese Mischung gefällt, bekommst du mit einem GTA 6 Standard Edition Key Zugang zum Hauptabenteuer des neuen Spiels. Gerade wenn du zum ersten Mal ein GTA zockst, kannst du dich darauf freuen, Leonida mit Jason und Lucia zu entdecken.

Die Stadt und die ländlichen Gebiete in GTA V zeigen außerdem, warum schon die Fahrt zwischen zwei Missionen Spaß machen kann. Wenn du gern durch eine Spielwelt fährst und dir Zeit nimmst, sie zu erkunden, ist diese Tradition der Reihe ein guter Grund, dich auf GTA 6 zu freuen.

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Genau das Richtige für ein erstes GTA-Abenteuer

GTA IV zeigt dir ein weiteres Beispiel dafür, wie die Reihe aufgebaut ist. Niko Bellic kommt auf der Suche nach einem neuen Leben nach Liberty City, und seine Geschichte führt ihn in die kriminelle Unterwelt. Die Missionen treiben seine Geschichte voran, und zwischendurch kannst du dir bei anderen Aktivitäten Zeit nehmen, die Stadt kennenzulernen.

In San Andreas begleitest du Carl Johnson nach seiner Rückkehr nach Los Santos. Seine Geschichte führt ihn quer durch den ganzen Bundesstaat. Jedes Abenteuer stellt dir eine Hauptfigur und eine Spielwelt vor, die du erkunden kannst. Deshalb bietet die Reihe auch dann viel zu entdecken, wenn du mit einem neuen Teil einsteigst.

Entscheide dich für die Standard Edition, wenn dir vor allem eine actionreiche Singleplayer-Story gefällt und du dich darauf freust, eine große Spielwelt zu erkunden. Das Abenteuer von Jason und Lucia bietet dir einen klaren Einstieg in die Reihe und knüpft an ihre Open-World-Tradition an.

Die Standard Edition passt zu dir, wenn du gerne Missionen spielst und dir zwischendurch Zeit nehmen möchtest, die Welt um dich herum auf dich wirken zu lassen. So kannst du in Leonida auf Entdeckungstour gehen und über die Hauptgeschichte deinen Einstieg in GTA finden.

Mach dich bereit für Leonida

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Im deutschen PlayStation Store ist die Standard Edition für 79,99 € gelistet. Im deutschen Xbox Store wird das Spiel ab 79,99 € angeboten. Stöbere bei Eneba nach digitalen Angeboten für einen GTA 6-Game-Key und mach dich bereit für deine erste Reise nach Leonida. Mit dem misslungenen Coup beginnt eine größere Geschichte, in die du mit der Standard Edition direkt einsteigen kannst.