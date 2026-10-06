Mit dem M6 und M5 bringt abxylute zwei neue Mobile Controller an den Start, die sich vor allem an anspruchsvolle Smartphone-Gamer richten. Beide Gamepads setzen auf ein platzsparendes Schiebesystem, unterscheiden sich bei Ausstattung und Verbindungsmöglichkeiten jedoch deutlich voneinander. Zum Start der Kickstarter-Kampagne locken zudem vergünstigte Early-Bird-Preise.

Das kanadische Unternehmen abxylute wurde 2022 gegründet und hat sich auf Gaming-Hardware für mobile Plattformen spezialisiert. Mit dem M6 und M5 soll die Lücke zwischen klassischen Smartphone-Controllern und vollwertigen Konsolen-Gamepads weiter geschlossen werden.

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Vom DIY-Projekt zum fertigen Controller

Die Entwicklung der beiden Controller geht auf den chinesischen Hardware-Enthusiasten Jinjiang zurück. Auf der Suche nach einem besseren Smartphone-Controller begann er, eigene Konzepte zu entwickeln. Dabei setzte er unter anderem auf Elektronik, 3D-Modellierung und Produktdesign.

Seine Entwicklungsarbeit stieß im Internet auf großes Interesse und erreichte mit seinen Videos mehr als drei Millionen Aufrufe. Schließlich wurde auch das Team von abxylute auf das Projekt aufmerksam. Aus der Zusammenarbeit entstand das Konzept für die beiden neuen Mobile Controller mit Schiebemechanismus, magnetischer Smartphone-Halterung und umfangreicher Ausstattung.

M6: Vollwertiger Controller für mobile Gamer

Der abxylute M6 richtet sich an Spieler, die trotz des mobilen Formats möglichst wenig auf Funktionen eines klassischen Konsolen-Controllers verzichten möchten. Das Herzstück bildet eine beidseitig unterstützte und gedämpfte Führungsschiene. Über diese lässt sich der Controller auseinanderziehen und an Smartphones unterschiedlicher Größe anpassen. Für die Verbindung stehen Bluetooth 5.3 sowie eine kabelgebundene Verbindung über USB-C zur Verfügung.

Bei den Thumbsticks setzt abxylute auf kompakte kapazitive Analogsticks. Diese sollen Stick-Drift vermeiden und bieten mit einem Bewegungsbereich von 20 Grad einen vergleichsweise großen Bewegungsspielraum. Auch bei den Triggern kommt moderne Technik zum Einsatz. Die linearen Trigger verfügen über einen Hair-Trigger-Modus, der den Auslöseweg verkürzt und damit insbesondere bei schnellen Spielen für eine schnellere Reaktion sorgen soll.

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Z-Taste und Makros

Eine Besonderheit des M6 ist die zusätzliche Z-Taste auf der Vorderseite. Ab Werk übernimmt sie die Funktion von L3, kann aber auch mit R3 oder einer beliebigen Aktionstaste belegt werden. Darüber hinaus lassen sich über die Z-Taste auch mehrstufige Makros auslösen. Dadurch können komplexere Eingabefolgen auf eine einzelne Taste gelegt werden.

Für Spiele mit Bewegungssteuerung verfügt der M6 außerdem über ein 6-Achsen-Gyroskop. Die Vibration lässt sich in vier Stufen anpassen. Der integrierte 500-mAh-Akku soll eine Laufzeit von bis zu zehn Stunden ermöglichen.

M5: Besonders schlank und kabelgebunden

Der M5 verfolgt einen anderen Ansatz. Während der M6 möglichst viele Funktionen eines großen Controllers integriert, konzentriert sich der M5 auf ein besonders schlankes und leichtes Design. An seiner dünnsten Stelle misst der Controller lediglich 8,5 mm. Damit soll er sich besonders einfach transportieren und zusammen mit einem Smartphone in einer Tasche verstauen lassen.

Auf Bluetooth und einen integrierten Akku verzichtet abxylute beim M5 vollständig. Stattdessen erfolgt die Verbindung ausschließlich über USB-C. Dadurch sollen besonders niedrige Latenzen sowie eine störungsfreie Verbindung ohne Pairing ermöglicht werden. Die flachen Thumbsticks sind als sogenannte Gliding-Style-Sticks ausgeführt und verfügen ebenfalls über integrierte LS- und RS-Tasten. Für Vibration sorgt ein Z-Achsen-Linearmotor. Taktile Switch-Trigger sollen zudem für präzise und langlebige Eingaben sorgen.

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Unterstützung für mehrere Plattformen

Beide Controller können unterschiedliche Eingabemodi nutzen. Im XInput-Modus eignen sie sich unter anderem für Android-Spiele, Cloud Gaming sowie Remote Play. Der NS-Modus orientiert sich an der Tastenbelegung der Nintendo Switch, während der PS-Modus das klassische PlayStation-Layout für iPhone-Spiele beziehungsweise kompatible Anwendungen bereitstellt. Damit sollen sich die Controller für eine Vielzahl unterschiedlicher mobiler Gaming-Szenarien einsetzen lassen.

Magnetischer Griff für längere Gaming-Sessions

Zum Lieferumfang beider Controller gehört optional ein Magnetic Grip Attachment. Dieses erweitert den Controller um einen ergonomischeren Griff und soll insbesondere bei längeren Spielsessions für mehr Komfort sorgen.

Abxy App als zentrale Steuerzentrale

Für die Konfiguration der Controller setzt abxylute auf die kostenlose abxy App für iOS und Android. Die Anwendung dient nicht nur zur Verwaltung der Controller, sondern soll gleichzeitig als zentrale Spielebibliothek fungieren. Darin lassen sich unter anderem Spiele für Remote Play, Emulatoren, Cloud Gaming und bereits vorhandene mobile Spiele sammeln und starten.

Darüber hinaus können verschiedene Controller-Einstellungen angepasst werden. Dazu gehören unter anderem die Empfindlichkeit der Thumbsticks, der Trigger-Weg, Deadzones und die Helligkeit der Beleuchtung. Beim M6 kommt zusätzlich eine Touchscreen-Mapping-Funktion hinzu. Über die App können Bildschirmtasten direkt ausgewählt und bestimmten Controller-Tasten zugewiesen werden. Eigene Profile lassen sich zudem erstellen und mit der Community teilen.

M5 Founder’s Edition für frühe Unterstützer

Für besonders frühe Unterstützer der Kickstarter-Kampagne bietet abxylute eine spezielle M5 Founder’s Edition an. Die Variante erscheint in einem auffälligen transluzenten Grün, durch das Teile des Innenlebens sichtbar bleiben. Zusätzlich kann das Badge an der unteren linken Seite mit zwei frei wählbaren Buchstaben personalisiert werden. Alternativ lässt sich dort das reguläre ABYX-Logo verwenden.

Kickstarter-Preise

Die Kickstarter-Kampagne für den abxylute M6 und M5 ist ab sofort gestartet. Unterstützer können sich dabei Early-Bird-Preise sichern.

Modell UVP Early Bird Regulärer Kickstarter-Preis abxylute M6 89,99 US-Dollar 65 US-Dollar 69 US-Dollar abxylute M5 84,99 US-Dollar 59 US-Dollar 65 US-Dollar

Zur Kickstarter-Kampagne von abxylute M6 und M5

Die Kickstarter-Kampagne soll über einen Zeitraum von rund 40 Tagen laufen. Bereits vor dem offiziellen Start hatten fast 2.000 Personen die Kickstarter-Seite abonniert.

Die neuen Mobile Controller richten sich damit an unterschiedliche Zielgruppen: Während der M5 vor allem mit seinem extrem schlanken, kabelgebundenen Konzept punkten möchte, setzt der M6 auf eine umfangreichere Ausstattung mit Bluetooth 5.3, Gyroskop, Hair-Triggern, Makros, anpassbarer Vibration und einer zehnstündigen Akkulaufzeit.