Speediance erweitert sein Fitness-Ökosystem um ein neues Wearable: Der Speediance Strap wird am 17. September 2026 offiziell auf den Markt gebracht. Im Mittelpunkt steht dabei eine Messgröße, die bei klassischen Fitness-Trackern bislang nur schwer alltagstauglich erfasst werden konnte: die Körperkerntemperatur.

Das bildschirmlose Wearable soll nicht einfach möglichst viele Gesundheitsdaten sammeln, sondern die Körpertemperatur gezielt nutzen, um Training, Belastung und Regeneration besser einzuordnen. Zu sehen ist der Speediance Strap erstmals auf der IFA 2026 in Halle 12 am Stand 121.

Körperkerntemperatur als zusätzlicher Trainingsindikator

Während Fitnessgeräte vor allem erfassen, was während einer Trainingseinheit geleistet wird, soll die Körperkerntemperatur zusätzliche Hinweise darauf liefern, wie der Körper auf die Belastung reagiert. Möglich wird die kontinuierliche Messung am Handgelenk durch die Calera-Technologie des Schweizer Sensorikunternehmens greenteg.

Speediance möchte damit ein physiologisches Signal in den Trainingsalltag integrieren, das bislang beispielsweise über invasive Messverfahren oder spezielle Sensoren erfasst werden musste. Der Strap arbeitet dabei ohne eigenes Display und soll sich dadurch möglichst unauffällig in den Alltag integrieren lassen.

Laut Speediance kann die Körperkerntemperatur unter anderem Aufschluss über den Stoffwechsel, die kardiovaskuläre Effizienz und die Aktivität des zentralen Nervensystems geben. Auch der natürliche Temperaturverlauf im Tagesrhythmus spielt eine Rolle.

Peak Window soll den optimalen Trainingszeitpunkt bestimmen

Eine der zentralen Funktionen des Speediance Strap ist das sogenannte Peak Window. Der Strap beobachtet die individuellen Temperaturverläufe und soll daraus ableiten, wann der Körper besonders bereit für kraft- und leistungsorientiertes Training ist.

Damit möchte Speediance eine Frage beantworten, die sich viele Sportler stellen: Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine intensive Trainingseinheit?

Auch vor dem eigentlichen Training soll der Strap unterstützen. Die Funktion Warm-up Readiness berücksichtigt die Entwicklung der Körperkerntemperatur und soll anzeigen, ob der Körper bereits ausreichend auf die bevorstehende Belastung vorbereitet ist. So soll sich vermeiden lassen, zu früh mit einer intensiven Einheit zu beginnen.

Während des Trainings: Hitzebelastung im Blick

Auch während einer Trainingseinheit bleibt die Körpertemperatur relevant. Steigt die Körperkerntemperatur zu stark an, muss der Körper zunehmend Energie für die Kühlung aufwenden. Das kann sich negativ auf die Leistungsfähigkeit auswirken.

Der Speediance Strap soll deshalb die Heat Load während des Trainings kontinuierlich verfolgen. Die daraus gewonnenen Informationen können laut Speediance dabei helfen, die Belastung besser einzuschätzen und gegebenenfalls rechtzeitig gegenzusteuern.

Gerade bei Training unter warmen Bedingungen, im Freien oder bei längeren und intensiven Einheiten soll dies zusätzliche Orientierung liefern. Mit regelmäßiger Nutzung soll sich zudem nachvollziehen lassen, wie der eigene Körper auf Wärmebelastungen reagiert.

Schlaf und Regeneration werden ebenfalls berücksichtigt

Der Fokus des Speediance Strap beschränkt sich allerdings nicht auf das Training. Die langfristige Betrachtung der Körpertemperatur soll auch Informationen über Schlaf, Erholung und Stress liefern.

Der natürliche Abfall der Körperkerntemperatur am Abend dient dabei als Orientierung für den individuellen zirkadianen Rhythmus. Daraus lassen sich unter anderem Informationen zum persönlichen Sleep Window ableiten. Der Strap soll so nicht nur feststellen, wie lange geschlafen wurde, sondern die Schlafdaten stärker in den individuellen körperlichen Rhythmus einordnen.

Hinzu kommen ein Daily Recovery Score, Schlaftracking sowie die Analyse von Trainings- und Belastungsdaten. Laut Produktunterlagen kombiniert Speediance dabei Belastung, Erholung und längerfristige Ausgangswerte zu einer gemeinsamen Bewertung.

Integration mit Gym Monster 3 und Gym Monster 3S

Besonders interessant ist der Strap für Nutzer der neuen Gym Monster 3 und Gym Monster 3S. Die neuen Generationen der smarten Krafttrainingssysteme hatte Speediance bereits im Rahmen der IFA 2026 vorgestellt.

Unsere ausführliche News zum Speediance Gym Monster 3, Gym Monster 3S und Ultra

Der Strap soll die dort erfassten Trainingsdaten um physiologische Informationen ergänzen. Laut Produktunterlagen können beispielsweise Sätze, Wiederholungen und Trainingsvolumen mit den Körperdaten des Wearables zusammengeführt werden. Dadurch entsteht ein umfassenderes Bild davon, wie Training und körperliche Erholung zusammenhängen.

Speediance beschreibt den Ansatz als Verbindung von tatsächlicher Trainingsbelastung und den Bedingungen, unter denen der Körper in eine neue Einheit startet.

Zwei Varianten: Speediance Strap und Strap Pro

Zum Start ist der Strap in zwei Varianten vorgesehen. Die Unterschiede zeigt Speediance in den Produktunterlagen auf.

Speediance Strap Speediance Strap Pro Gewicht 28 g 21 g Material Edelstahl Titanlegierung Wasserdichtigkeit 5 ATM 5 ATM 24/7 Gesundheitsüberwachung ✓ ✓ Readiness & Load Tracking ✓ ✓ Körpertemperatur-Sensor ✓ ✓ EDA-Sensor – ✓ Herzrhythmus-Snapshot – ✓ Akkulaufzeit bis zu 14 Tage bis zu 14 Tage

Der Strap Pro ist mit einer leichteren Titankonstruktion ausgestattet und ergänzt die Messfunktionen um einen elektrodermalen Aktivitätssensor (EDA) sowie einen Herzrhythmus-Snapshot. Beide Varianten verfügen dagegen über die kontinuierliche Messung der Körperkerntemperatur und eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen.

Ohne verpflichtendes Abonnement

Eine wichtige Besonderheit: Der Speediance Strap kann ohne zusätzliches Abonnement verwendet werden. Die grundlegenden Funktionen bleiben damit auch ohne laufende Zahlung verfügbar.

Für weitergehende Funktionen bietet Speediance optional die Wellness-Go-Mitgliedschaft an. Laut Produktunterlagen ist das erste Jahr beim Kauf eines Strap inklusive. Danach wird Wellness Go mit 69,99 US-Dollar pro Jahr beziehungsweise 6,99 US-Dollar pro Monat angegeben.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt laut Produktunterlagen bei 129 US-Dollar für den Speediance Strap und 159 US-Dollar für den Strap Pro. Preise für den deutschen Markt wurden in den vorliegenden Informationen noch nicht genannt.

Speediance Strap auf der IFA 2026

Mit dem neuen Strap baut Speediance sein Ökosystem damit über die eigentlichen Trainingsgeräte hinaus aus. Während die Gym-Monster-Systeme die mechanische Trainingsleistung erfassen, soll das Wearable zusätzliche Informationen über den körperlichen Zustand liefern.

Der Speediance Strap startet offiziell am 17. September 2026. Bereits auf der IFA 2026 in Halle 12, Stand 121, können Besucher das neue Wearable ansehen.