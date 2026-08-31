Speediance Gym Monster 3, 3S und Ultra: Neue Generation der smarten Heim-Fitnessstudios auf der IFA 2026

Speediance nutzt die IFA 2026 in Berlin, um die nächste Generation seiner smarten Heim-Fitnessstudios vorzustellen. Mit dem Gym Monster 3, Gym Monster 3S und Gym Monster Ultra erweitert der Hersteller seine Produktfamilie um drei Modelle, die digitales Krafttraining mit umfangreicher Trainingssteuerung und KI-gestütztem Coaching verbinden. Während Gym Monster 3 und 3S als kompakte All-in-One-Lösungen für das heimische Training positioniert werden, richtet sich das Gym Monster Ultra mit zusätzlicher Trainingsmechanik an ambitioniertere Kraftsportler.

Im Mittelpunkt der neuen Generation steht neben dem digitalen Widerstand vor allem der AI-Powered Coach. Dieser soll künftig den Trainingsstand des Nutzers erfassen, individuelle Trainingspläne erstellen, während der Übungen Bewegungen verfolgen und anschließend Feedback zur Leistung geben. Die Funktionen sind laut Speediance an eine Wellness+-Mitgliedschaft gekoppelt und werden teilweise erst über zukünftige OTA-Updates bereitgestellt.

Gym Monster 3 und 3S mit bis zu 120 kg digitalem Widerstand

Das Gym Monster 3 und das Gym Monster 3S bilden die neue Basis der Produktfamilie. Beide Modelle kombinieren zwei Direktantriebsmotoren mit digitalem Widerstand und zahlreichen Trainingsmöglichkeiten. Beim Gym Monster 3 stehen bis zu 100 kg beziehungsweise 220 lb zur Verfügung, während das Gym Monster 3S den Widerstand auf 120 kg beziehungsweise 260 lb erhöht. Die Einstellung kann dabei in Schritten von lediglich 0,5 kg beziehungsweise 1 lb erfolgen.

Für eine möglichst flexible Positionierung der Kabel stehen 19 Positionen zur Verfügung. Diese sind in einem Abstand von 7,5 cm angeordnet und sollen eine präzisere Anpassung an unterschiedliche Übungen, Körpergrößen und Zugwinkel ermöglichen. Gleichzeitig wurde die Konstruktion durch verstärkte Schweißnähte und eine steifere Armkonstruktion stabiler ausgelegt.

Das Training lässt sich über vier Widerstandsmodi an unterschiedliche Anforderungen anpassen. Neben dem klassischen Standard Mode stehen ein Eccentric Mode, ein Chain Mode und ein Fixed Speed Mode zur Verfügung. Letzterer passt den Widerstand automatisch an, um eine konstante Bewegungsgeschwindigkeit zu ermöglichen.

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Größeres Display und immersiveres Training

Auch die Bedienoberfläche wurde überarbeitet. Beide Modelle verfügen über ein 23,8 Zoll großes Touchdisplay mit einer Auflösung von 2.560 × 1.440 Pixeln. Ergänzt wird der Bildschirm durch ein 20-W-Audiosystem mit zwei Vollbereichslautsprechern und einem Subwoofer sowie eine dynamische Ambientebeleuchtung, die sich an das Training anpassen soll.

Über die Sprachsteuerung lassen sich verschiedene Funktionen bedienen, ohne das Training unterbrechen zu müssen. Dazu gehören unter anderem das Starten und Beenden von Workouts sowie die Anpassung des Widerstands. Zusätzlich stehen Smart Handles und ein Bluetooth Ring 3.0 zur Verfügung, über die sich Einstellungen direkt während des Trainings vornehmen lassen.

Für mehr Sicherheit verfügt das Gym Monster 3/3S unter anderem über einen Assist Mode. Dieser kann den Widerstand automatisch reduzieren, wenn der Nutzer Schwierigkeiten hat, die letzten Wiederholungen einer Übung zu bewältigen. Hinzu kommen Sicherheitsmechanismen, die unter anderem ein Ungleichgewicht bei Langhantelübungen, das Loslassen der Hantel oder eine ungewöhnlich schnelle Kabeleinziehung erkennen sollen.

Vom Krafttraining bis Pilates

Speediance positioniert das Gym Monster 3/3S nicht ausschließlich als Krafttrainingsgerät. Das System soll verschiedene Trainingsformen abdecken und wird durch ein Pilates-Angebot ergänzt. Die Produktbroschüre nennt mehr als 1.000 Bewegungen, über 500 Workouts und mehr als 90 Programme aus Bereichen wie Krafttraining, Cardio, HIIT, Yoga, Stretching und Pilates.

Auch bei der Aufstellung bleibt das System vergleichsweise kompakt. Das Gym Monster 3/3S benötigt ausgeklappt rund 0,84 m² Stellfläche und lässt sich auf etwa 0,26 m² zusammenklappen. Eine Wandmontage oder Bohrarbeiten sind nicht erforderlich. Laut Speediance wird das System bereits weitgehend einsatzbereit ausgeliefert.

Gym Monster 3/3S in drei Ausstattungsvarianten

Das Gym Monster 3 beziehungsweise 3S bietet Speediance in drei unterschiedlichen Ausstattungsvarianten an: Core, Studio und Station. Die Varianten basieren auf derselben Trainingsplattform, unterscheiden sich aber beim mitgelieferten Zubehör und damit auch bei den direkt verfügbaren Trainingsmöglichkeiten.

Die Core-Version bildet den Einstieg und konzentriert sich auf die grundlegenden Funktionen des Gym Monster 3/3S. Mit den enthaltenen Smart Handles, dem Bluetooth Ring Controller, Ankle Straps, Exercise Belt, Tricep Rope, Extension Straps und weiteren grundlegenden Zubehörteilen lassen sich zahlreiche Kraft- und Functional-Training-Übungen umsetzen.

Die Studio-Version erweitert den Lieferumfang unter anderem um eine Incline Bench. Dadurch eröffnen sich zusätzliche Möglichkeiten für Übungen, bei denen eine verstellbare Trainingsbank benötigt wird. Sie eignet sich damit insbesondere für Nutzer, die das Gym Monster als möglichst vollständigen Ersatz für verschiedene klassische Krafttrainingsgeräte einsetzen möchten.

Die umfangreichste Ausstattung bietet die Station-Version. Hier kommt zusätzlich der Speediance AeroRow Bench inklusive Rowing Bar hinzu. Damit lässt sich das Gym Monster 3/3S auch als Rudergerät einsetzen. Je nach Variante wächst der Funktionsumfang des Systems somit nicht durch unterschiedliche Motoren oder Widerstandswerte, sondern vor allem durch das jeweils enthaltene Zubehör.

Ausstattung Core Studio Station Gym Monster 3/3S ✓ ✓ ✓ Smart Handles ✓ ✓ ✓ Bluetooth Ring Controller ✓ ✓ ✓ Ankle Straps ✓ ✓ ✓ Exercise Belt ✓ ✓ ✓ Tricep Rope ✓ ✓ ✓ Extension Straps ✓ ✓ ✓ Adjustable Barbell ✓ ✓ ✓ Barbell Hooks ✓ ✓ ✓ Barbell Pad ✓ ✓ ✓ Mat ✓ ✓ ✓ Incline Bench – ✓ ✓ AeroRow Bench + Rowing Bar – – ✓

Gym Monster Ultra: Mehr Mechanik für ambitioniertes Krafttraining

Mit dem Gym Monster Ultra erweitert Speediance die Produktfamilie um ein deutlich umfangreicheres Modell. Das Ultra verfügt ebenfalls über einen digitalen Widerstand von bis zu 120 kg beziehungsweise 260 lb, setzt dabei aber auf zwei 1.000-W-Direktantriebsmotoren. Auch hier lässt sich der Widerstand in 0,5-kg-/1-lb-Schritten anpassen.

Der entscheidende Unterschied liegt in der Mechanik. Das Gym Monster Ultra integriert eine Multi-Grip-Klimmzugstation und einen echten vertikalen Latzug. Für diesen steht eine verstellbare Oberschenkelfixierung zur Verfügung, wodurch eine stabilere Position während des Latzugs ermöglicht werden soll. Die beweglichen unteren Umlenkrollen folgen zudem der Bewegungsrichtung und sollen dadurch natürlichere Zugwinkel bei Ruderübungen, Tiefzügen oder Rotationsbewegungen ermöglichen.

Mit insgesamt 33 Kabelpositionen bietet das Ultra deutlich mehr Möglichkeiten zur Anpassung. Dazu kommt eine dedizierte Overhead-Position für den vertikalen Zugweg des Latzugs. Zubehör soll sich über Schnellverschlüsse zügig wechseln lassen.

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Auch die Trainingsplattform fällt größer aus. Die 0,88 m² große Standfläche bietet laut Speediance 64 Prozent mehr Trainingsfläche als die Vorgängergeneration. Damit soll mehr Platz für Kniebeugen, Ausfallschritte, Split-Stance-Übungen und andere Ganzkörperbewegungen zur Verfügung stehen. Die gesamte Betriebsfläche beträgt inklusive der Latzugarme bis zu 2,08 m². Zusammengeklappt reduziert sie sich auf rund 0,59 m².

Trotz der umfangreicheren Konstruktion ist auch beim Ultra keine Wandmontage erforderlich. Allerdings unterscheidet es sich in diesem Punkt vom Gym Monster 3/3S: Laut Produktbroschüre müssen beim Ultra vor der Inbetriebnahme unter anderem die oberen Arme und das Display montiert werden.

Drei Modelle für unterschiedliche Ansprüche

Mit Gym Monster 3, 3S und Ultra stellt Speediance damit drei Varianten seiner nächsten Heim-Fitness-Generation vor. Gym Monster 3 und 3S setzen auf eine möglichst vielseitige Kombination aus digitalem Widerstand, kompakter Bauweise und immersiver Trainingsoberfläche. Das Gym Monster Ultra geht einen Schritt weiter und ergänzt das Konzept um eine umfangreichere Krafttrainingsmechanik mit Klimmzugstation und echtem Latzug.

Alle drei Systeme sollen dabei künftig durch den AI-Powered Coach ergänzt werden. Dieser soll das Training nicht nur mit vorgefertigten Workouts begleiten, sondern den Nutzer individuell einschätzen, Trainingspläne anpassen, Bewegungen analysieren und anschließend Rückmeldungen zur Leistung geben. Einige dieser Funktionen befinden sich laut Speediance allerdings noch in Entwicklung und werden erst mit zukünftigen Software-Updates verfügbar.

Speediance präsentiert die neue Generation auf der IFA 2026 in Halle 12 am Stand 121. Weitere Details zur übergreifenden KI-Architektur des Unternehmens sollen auf einem US-Launch-Event am 18. September 2026 folgen.

Technische Daten im Überblick

Technische Daten Gym Monster 3 Gym Monster 3S Gym Monster Ultra Digitaler Widerstand 100 kg / 220 lb 120 kg / 260 lb 120 kg / 260 lb Motoren 2 × 800 W 2 × 1.000 W 2 × 1.000 W Widerstandsanpassung 0,5 kg / 1 lb 0,5 kg / 1 lb 0,5 kg / 1 lb Kabelpositionen 19 19 33 Display 23,8 Zoll Touch 23,8 Zoll Touch 23,8 Zoll Touch Auflösung 2.560 × 1.440 2.560 × 1.440 2.560 × 1.440 Audio Stereo 2.1, 20 W Stereo 2.1, 20 W Stereo 2.1, 20 W Stellfläche ausgeklappt 0,84 m² 0,84 m² bis 2,08 m²* Stellfläche zusammengeklappt ca. 0,26 m² ca. 0,26 m² ca. 0,59 m² Gewicht 82 kg 86 kg 125 kg KI-Coach Ja** Ja** Ja** Wandmontage erforderlich Nein Nein Nein