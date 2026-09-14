Speediance ernennt Radsportlegende Sir Mark Cavendish zum Markenbotschafter

Speediance setzt bei seiner internationalen Markenstrategie künftig auf eine echte Radsport-Ikone: Die Smart-Fitness-Marke hat am 12. September 2026 den britischen Radsportler Sir Mark Cavendish KBE zum neuen Markenbotschafter ernannt. Gleichzeitig startet mit „Build for Belief“ eine weltweite Kampagne, die sich mit Durchhaltevermögen, Rückschlägen und dem Weg zurück zu alter Stärke beschäftigt.

Cavendish gehört zu den erfolgreichsten Sprintern der Radsportgeschichte. Mit 35 Etappensiegen bei der Tour de France hält der Brite den Allzeitrekord. Seine Karriere war allerdings nicht nur von Erfolgen geprägt. Nach schweren Rückschlägen und Phasen, in denen ein Karriereende bereits als wahrscheinlich galt, gelang Cavendish mehrfach die Rückkehr an die Weltspitze. Genau diese Geschichte steht im Mittelpunkt der neuen Partnerschaft mit Speediance.

„Build for Belief“: Was hinter dem Erfolg steckt

Die Kampagne soll dabei nicht allein die sportlichen Erfolge des Briten in den Vordergrund stellen. Stattdessen richtet Speediance den Blick auf die Arbeit, die hinter solchen Erfolgen steckt: frühes Aufstehen, Zweifel, Rückschläge und die tägliche Entscheidung, weiterzumachen.

Ein begleitender Film zeigt Cavendish beim Training und konzentriert sich bewusst auf die weniger spektakulären Momente abseits des Renngeschehens. Die Botschaft: Stärke bedeutet nicht, niemals zu scheitern oder nachzugeben, sondern sich anpassen und nach einem Rückschlag wieder aufstehen zu können.

Damit will Speediance eine Verbindung zwischen der Geschichte des Radsportlers und den eigenen Kunden herstellen. Training soll demnach weniger als Selbstdarstellung verstanden werden, sondern als langfristige Verpflichtung, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Speediance will zur internationalen Sportmarke werden

Speediance wurde 2020 gegründet und entwickelt vernetzte Fitnesslösungen für das Training zu Hause. Zum Portfolio gehören unter anderem Systeme mit digitalem Widerstand, vernetzter Hardware und personalisierten Trainingsangeboten.

Die Zusammenarbeit mit Cavendish soll gleichzeitig einen größeren Schritt in der Entwicklung der Marke markieren. Speediance möchte sich nicht mehr ausschließlich über technische Produktmerkmale positionieren, sondern stärker über die Verbindung von Technologie, Sportkultur und persönlichen Zielen.

„Globalisierung bedeutet nicht nur den Vertrieb von Produkten, sondern die Umsetzung von Innovationen in gemeinsame menschliche Werte“, sagte Hongbo Wei, Brand Director bei Speediance. „Deshalb ist diese Partnerschaft mehr als nur die Bekanntgabe eines Botschafters. Anhand von Sir Marks Geschichte verbindet „Build for Belief“ Technologie mit menschlicher Erfahrung, globaler Sportkultur und einer Überzeugung, die Menschen überall auf der Welt nachempfinden können: Stärke entsteht durch Handeln, insbesondere wenn der Fortschritt ungewiss ist. „Dies verdeutlicht die Entwicklung von Speediance: weg von der bloßen Erklärung der Produktfunktionen hin zur Vermittlung dessen, warum Training im Leben der Menschen wichtig ist.“

Cavendish als Sinnbild für den Neustart

Die Wahl von Cavendish passt damit durchaus zur Botschaft der Kampagne. Der Brite konnte seine Karriere nach schwierigen Jahren noch einmal auf ein außergewöhnliches Niveau bringen und bei der Tour de France einen historischen Rekord aufstellen. Für Speediance steht Cavendish deshalb weniger für den klassischen Spitzensportler, der ausschließlich für Siege steht, sondern für die Fähigkeit, sich immer wieder neu zu motivieren und nach Rückschlägen weiterzumachen.

Mit „Build for Belief“ möchte die Marke diese Idee nun international etablieren. Im Mittelpunkt stehen dabei vier Aspekte: persönliche Zweifel und Erneuerung, die verbindende Sprache des Sports, Cavendishs außergewöhnliche Karriere und die Rolle von Training bei der persönlichen Weiterentwicklung.

Die Kampagne ist damit zugleich Teil einer größeren Strategie von Speediance. Die Marke sieht die Zukunft vernetzter Fitness nicht ausschließlich in immer leistungsfähigerer Hardware oder intelligenteren Trainingssystemen. Entscheidend sei zunehmend auch die Frage, wie Technologie mit Kultur, Identität und persönlichen Zielen verbunden werden kann. Mehr Informationen zur Kampagne und zur Partnerschaft mit Sir Mark Cavendish gibt es auf der offiziellen Speediance-Webseite.