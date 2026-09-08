Speediance Gym Nano: Kompakter Kabeltrainer bringt bis zu 100 kg Widerstand ins mobile Training

Mit dem Speediance Gym Nano erweitert Speediance sein Portfolio um ein besonders kompaktes, mobiles Widerstandssystem. Der portable Smart Cable Trainer soll Training ermöglichen, das bislang häufig mit Kompromissen bei Widerstand, Bewegungsfreiheit und Leistungsanalyse verbunden war. Trotz eines Gewichts von nur 8,2 kg bietet das Gym Nano bis zu 100 kg beziehungsweise 220 lb digitalen Widerstand, einen Kabelweg von 5,1 Metern und eine Kabelgeschwindigkeit von bis zu 6,4 m/s.

Damit richtet sich das System nicht nur an klassisches Krafttraining. Auch explosive Bewegungen, Rotationen, Sprintwiderstand sowie verschiedene Conditioning- und Performance-Szenarien sollen mit dem kompakten Trainer möglich sein. Das Gym Nano kann dabei an unterschiedlichen Racks und Trainingsstationen befestigt und zwischen verschiedenen Trainingsplätzen transportiert werden.

Kompaktes Format, hoher Widerstand

Das Gym Nano misst 120 × 159 × 375 mm und wiegt 8,2 kg. Durch den integrierten Tragegriff lässt sich das Gerät vergleichsweise einfach zwischen verschiedenen Trainingsumgebungen bewegen. Laut Speediance ist das Format sogar kompakt genug, um das Gym Nano in einem Handgepäckkoffer zu transportieren.

Trotz der kompakten Abmessungen stehen bis zu 100 kg digitaler Widerstand zur Verfügung. Die Belastung lässt sich dabei in 1-lb-Schritten feinjustieren. Damit soll sowohl schweres Krafttraining als auch eine besonders kontrollierte Steigerung der Trainingslast möglich sein.

Der Kabelweg von 5,1 Metern eröffnet gleichzeitig deutlich mehr Bewegungsfreiheit als ein klassischer, fest definierter Kabelzug. Die Kabelgeschwindigkeit von bis zu 6,4 m/s ist zudem auf schnelle und explosive Bewegungen ausgelegt.

Vier Widerstandsmodi für unterschiedliche Trainingsziele

Das Gym Nano bietet vier verschiedene Widerstandsmodi, die unterschiedliche Trainingsansätze unterstützen:

Standard Mode: Gleichbleibender Widerstand über den gesamten Bewegungsablauf für klassisches Krafttraining.

Eccentric Mode: Erhöht den Widerstand während der exzentrischen beziehungsweise absenkenden Phase.

Chain Mode: Der Widerstand steigt entsprechend der stärker werdenden Position innerhalb einer Bewegung an.

Fixed Speed Mode: Hält die Bewegungsgeschwindigkeit kontrolliert, während der Widerstand entsprechend angepasst wird.

Damit soll das System nicht nur für klassische Übungen wie Squats oder Presses geeignet sein, sondern auch für kontrolliertes Training, Muskelspannung und progressive Belastungssteuerung.

Mehr Bewegungsfreiheit durch omnidirektionalen Kabelauslass

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Bewegungsfreiheit. Das Kabel kann sich in unterschiedliche Richtungen bewegen und soll dadurch natürliche Bewegungsabläufe bei Drücken, Ziehen und Rotationen ermöglichen. Trainiert werden kann unter anderem im Stehen, Knien, seitlich zur Trainingsstation oder aus angewinkelten Positionen.

Damit eignet sich das Gym Nano auch für dynamische Ganzkörperbewegungen sowie für Rotations- und Beschleunigungsübungen. Die verschiedenen Montagepositionen sollen gleichzeitig dafür sorgen, dass das Gerät an unterschiedliche Trainingsaufbauten angepasst werden kann.

Sled, Ski, Rowing und HYROX

Neben den vier Widerstandsmodi verfügt das Gym Nano über spezielle Performance Modes. Dazu gehören Simulationen für Sled, Ski und Rowing. Damit lassen sich Bewegungsabläufe und Belastungen nachbilden, die ansonsten spezielle Trainingsgeräte oder deutlich mehr Platz erfordern.

Auch HYROX-Training wird ausdrücklich unterstützt. Die Produktunterlagen nennen unter anderem Skiing, Sled Push und Pull, Burpee Broad Jumps, Rowing, Farmers Carry, Sandbag Lunges und Wall Balls als Bestandteile eines strukturierten HYROX-Trainings. Das System soll damit Kraft, Ausdauer und Power für entsprechende Wettkampfformate kombinieren können.

Speediance weist allerdings darauf hin, dass spezielle Zubehörunterstützung für diese Performance-Modi geplant ist.

TWIN-Modus für unabhängiges Training beider Seiten

Wer zwei Gym Nano kombiniert, kann den TWIN-Modus nutzen. Dabei werden zwei Geräte miteinander verbunden und ermöglichen bilaterales Training mit unabhängigen Widerstandseinstellungen.

Interessant ist dabei vor allem die Möglichkeit, die Leistung der linken und rechten Körperseite miteinander zu vergleichen. Laut Speediance können unter anderem Kraft, Wiederholungen, Geschwindigkeit und Leistung für beide Seiten betrachtet werden.

Training wird zur messbaren Leistung

Eine der interessantesten Eigenschaften des Gym Nano liegt in der Kombination aus Widerstandstraining und Leistungsanalyse. Das System erfasst während des Trainings unter anderem Widerstand, Bewegungsgeschwindigkeit, Wiederholungen und Leistung.

Vor Beginn eines Trainingszyklus kann außerdem ein isometrischer Test durchgeführt werden. Dabei wird die Kraftausgabe beim Ziehen und Halten gemessen. Erfasst werden unter anderem:

Peak Force: maximale Kraftausgabe

Rate of Force Development (RFD): Geschwindigkeit des Kraftaufbaus

Impulse: kumulierte Kraft über die Zeit

Mean Force: durchschnittlich gehaltene Kraft

Asymmetry: Kraftunterschied zwischen linker und rechter Körperseite

So soll zunächst eine objektive Ausgangsbasis geschaffen werden, anhand derer sich Trainingslast und Fortschritt besser bestimmen lassen. Während der Einheit stehen die Leistungsdaten in Echtzeit zur Verfügung. Nach dem Training können einzelne Sätze miteinander verglichen und Entwicklungen über längere Zeiträume nachvollzogen werden.

Vier Montageoptionen für unterschiedliche Racks

Das Gym Nano lässt sich über verschiedene Schnellverschlusssysteme an Trainingsracks befestigen. Speediance nennt insgesamt vier Montagevarianten: einen Knob Quick-Release Rack Mount, einen Sliding Rack Mount sowie magnetische Schnellverschlüsse für 3×3- und 2×2-Racks.

Dadurch kann die Position des Geräts an die jeweilige Übung angepasst werden. Gerade in kleinen Home-Gyms oder bei wechselnden Trainingsaufbauten soll das System so möglichst flexibel bleiben.

Bis zu 19 Workouts pro Akkuladung

Für den mobilen Einsatz verfügt das Gym Nano über einen 95,68-Wh-Akku. Laut Speediance-Labormessung sind damit bis zu 19 Workouts pro Ladung möglich.

Die Angabe basiert auf einem definierten Testprotokoll mit 12 Sätzen à acht Wiederholungen bei 60 lb beziehungsweise rund 27 kg Widerstand pro Trainingseinheit. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann abhängig von Widerstand, Bewegungsumfang, Geschwindigkeit, Trainingsmodus und Nutzungsverhalten abweichen.

Gym Nano ergänzt Speediance-Ökosystem

Das Gym Nano erweitert damit das Speediance-Konzept um eine deutlich mobilere Variante. Während die großen Gym Monster 3, Gym Monster 3S und Gym Monster Ultra als umfassende Smart-Home-Gym-Lösungen konzipiert sind, setzt das Gym Nano auf maximale Flexibilität bei gleichzeitig hoher digitaler Trainingsleistung.

Auch der neue Speediance Strap lässt sich in dieses Ökosystem einordnen. Während das Wearable unter anderem Körperkerntemperatur, Belastung, Schlaf und Regeneration betrachtet, liefert das Gym Nano detaillierte Daten direkt aus dem Kraft- und Leistungstraining. Zusammengenommen entsteht damit eine Verbindung zwischen körperlicher Verfassung und tatsächlich erbrachter Trainingsleistung.

Gym Nano: Mobiles Smart-Training mit Performance-Fokus

Mit dem Gym Nano verfolgt Speediance einen anderen Ansatz als bei klassischen Kabelzügen oder stationären Kraftmaschinen. Das kompakte Gerät kombiniert bis zu 100 kg digitalen Widerstand, 5,1 Meter Kabelweg, bis zu 6,4 m/s Kabelgeschwindigkeit und umfangreiche Leistungsdaten in einem 8,2 kg schweren System.

Durch die unterschiedlichen Widerstands- und Performance-Modi, den TWIN-Modus sowie die verschiedenen Montageoptionen soll das Gym Nano sowohl für das heimische Training als auch für Performance Training und Coaching-Studios interessant sein. Besonders der Fokus auf messbare Leistungswerte und die Vorbereitung auf dynamische Trainingsformen wie HYROX hebt das System dabei von einem klassischen mobilen Kabeltrainer ab.