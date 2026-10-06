Battlefield Studios hat einen neuen Gameplay-Trailer zur fünften Season von Battlefield 6 und Battlefield REDSEC veröffentlicht. Unter dem Titel „Willkommen in Vegas“ führt die neue Season die Spieler nach Nevada und soll gleichzeitig die bislang umfangreichste Season des Spiels werden.

Season 5 startet am 13. Oktober 2026 und bringt neben drei neuen Karten auch neue Waffen, einen neuen Battle-Royale-Modus und ein zeitlich begrenztes Event.

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Neue Inhalte für Battlefield 6

Der neue Gameplay-Trailer gibt einen ersten Einblick in die Inhalte der kommenden Season. Im Mittelpunkt steht dabei Nevada, wobei Battlefield Studios vor allem mit neuen Schauplätzen und zusätzlichem Gameplay für Abwechslung sorgen möchte.

Insgesamt erwarten die Spieler drei neue Karten. Ergänzt wird das Arsenal außerdem durch neue Waffen, die zusätzliche Möglichkeiten für die verschiedenen Spielstile bieten sollen.

Rapid Royale für Battlefield REDSEC

Auch der Battle-Royale-Ableger Battlefield REDSEC erhält mit Season 5 neue Inhalte. Mit Rapid Royale wird eine neue Möglichkeit angekündigt, Battle Royale zu erleben.

Weitere Einzelheiten zu den Regeln und Besonderheiten von Rapid Royale sollen im Rahmen des Season-Starts bekannt gegeben werden.

Neues Event und mehr

Neben Karten, Waffen und Rapid Royale umfasst Season 5 auch ein neues zeitlich begrenztes Event. Battlefield Studios verspricht darüber hinaus weitere Inhalte, die zum Start der neuen Season zur Verfügung stehen sollen.

Der veröffentlichte Gameplay-Trailer liefert bereits einen ersten Vorgeschmack auf die neuen Schauplätze und Gameplay-Elemente.

Battlefield 6 und REDSEC auf PC und Konsolen

Battlefield 6 und Battlefield REDSEC sind für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich. Auf dem PC stehen Steam, die EA App und der Epic Games Store als Plattformen zur Verfügung.

Mit dem Start von Season 5 am 13. Oktober 2026 erwartet Battlefield-Fans damit die bislang umfangreichste Season des Spiels.