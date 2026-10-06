Wargaming läutet den Oktober in World of Warships und World of Warships: Legends mit zahlreichen neuen Inhalten ein. Neben neuen Premiumschiffen stehen saisonale Events, besondere Belohnungen und zeitlich begrenzte Spielmodi im Mittelpunkt der beiden Oktober-Updates.

Während Spieler auf dem PC unter anderem an der „Pazifikfront“ antreten und sich den Stufe-VI-Premiumzerstörer Monaghan erspielen können, wartet World of Warships: Legends mit einem neuen Feldzug samt britischem Stufe-VIII-Premiumkreuzer Aberdeen auf.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

World of Warships: Pazifikfront bringt neuen Premiumzerstörer

Das Oktober-Update für World of Warships stellt das Strategie-Event „Pazifikfront“ in den Mittelpunkt. Dabei bestreiten Spieler verschiedene Unternehmen, die aus mehreren Gefechten bestehen und schließlich in einem finalen Showdown mit einem Primärziel gipfeln.

Wer den finalen Showdown erfolgreich abschließt, erhält Fortschrittsmarken. Diese können entlang einer Belohnungsstrecke eingesetzt werden, an deren Ende der amerikanische Stufe-VI-Premiumzerstörer Monaghan wartet.

Zwei neue Zerstörer bei „Unbekannte Gewässer“

Ab dem 15. Oktober steht in der Waffenkammer außerdem das Event „Unbekannte Gewässer“ zur Verfügung. Dabei kommen zwei neue Schiffe der Stufe VIII ins Spiel. Mit dem panasiatischen Zerstörer Dong und dem niederländischen Zerstörer Philips van Almonde können sich Spieler auf zwei neue Schiffe freuen.

Während des Events lassen sich Seefahrermarken sammeln und anschließend gegen verschiedene Belohnungen eintauschen. Dazu gehören unter anderem eine permanente Tarnung, ein Gegner-Zerstörungseffekt und seltene Boni. Zusätzlich wird der italienische Stufe-IX-Kreuzer La Spezia mit dem Update für Forschungspunkte in der Waffenkammer verfügbar.

1 von 2

Halloween hält Einzug

Auch die bevorstehende Halloween-Saison wird in World of Warships gefeiert. Ab dem 8. Oktober können Spieler einen Halloween-Eventpass absolvieren und sich dabei zahlreiche thematische Belohnungen sichern.

Neben kosmetischen Gegenständen wartet unter anderem das Schlachtschiff Warspite auf die Teilnehmer. Alle Details zum Update 15.9 sind in den offiziellen Patchnotes zu finden.

World of Warships: Legends mit neuem Feldzug

Auch in World of Warships: Legends gibt es im Oktober zahlreiche neue Inhalte. Im Mittelpunkt steht der vierwöchige Feldzug „Braut des Nebelhorns“. Mit aktivierter Admiralitätsunterstützung können Spieler insgesamt 80 Meilensteine absolvieren. Als Hauptbelohnung wartet der britische Stufe-VIII-Premiumkreuzer Aberdeen.

Der Kreuzer verfügt über vier 152-mm-Zwillingstürme. Seine Geschütze verschießen AP-Granaten und zeichnen sich durch schnelle Nachladezeiten aus.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Weg zum neuen Jahr“ startet

Passend zum Beginn der letzten Monate des Jahres startet am 5. Oktober das Event „Weg zum neuen Jahr“. Spieler erhalten dabei die Möglichkeit, über mehrere aufeinanderfolgende Updates hinweg an Aktivitäten teilzunehmen und Päckchen zu sammeln.

Diese können später gegen verschiedene Belohnungen eingetauscht werden. Besonders interessant: Mit etwas Glück lässt sich dabei eines von mehreren seltenen Schiffen kostenlos erspielen.

Zur Auswahl gehören unter anderem:

das amerikanische Premiumschlachtschiff Ohio der legendären Stufe

das sowjetische Stufe-VII-Premiumschlachtschiff Lenin

das französische Stufe-VII-Premiumschlachtschiff Jean Bart

1 von 2

Weitere Inhalte für Legends

Auch in World of Warships: Legends hält die Halloween-Saison Einzug. Ein neuer thematischer Gefechtsmodus bietet passende Belohnungen für die schaurige Jahreszeit.

Darüber hinaus ist seit dem 5. Oktober der panamerikanische Zerstörer La Pampa der legendären Stufe gegen Stahl erhältlich. Das britische Schlachtschiff St. Vincent der legendären Stufe ergänzt das Spiel außerdem als neues Büroprojekt.

Die vollständigen Informationen zum Oktober-Update von World of Warships: Legends finden sich in den offiziellen Patchnotes.

Oktober bringt zahlreiche neue Inhalte

Mit den beiden Oktober-Updates bietet Wargaming Spielern von World of Warships und World of Warships: Legends zahlreiche neue Möglichkeiten, ihre Flotten zu erweitern. Neue Premiumschiffe, saisonale Events und besondere Belohnungen sorgen dabei sowohl auf dem PC als auch in der Konsolenversion für neue Herausforderungen.