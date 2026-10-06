Playseat feiert 30 Jahre Renncockpits und kündigt Evolution 2 an

Playseat feiert 2026 ein besonderes Jubiläum: Vor 30 Jahren legte das Unternehmen den Grundstein für die Kategorie der Renncockpits für den Heimgebrauch. Seit den ersten Entwicklungen Mitte der 1990er Jahre hat Playseat zahlreiche neue Konzepte für Rennsimulationen vorgestellt und möchte auch künftig neue Maßstäbe setzen.

Zum Jubiläum blickt das Unternehmen nicht nur auf seine Entwicklung zurück, sondern gibt gleichzeitig einen Ausblick auf die nächste Generation seiner Produkte. Mit dem Playseat Evolution 2 steht ein neues Renncockpit in den Startlöchern, das noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll.

Vom ersten Rennsitz zum Renncockpit

Die Geschichte von Playseat begann Mitte der 1990er Jahre. Aus den ersten Prototypen entwickelte sich eine neue Produktkategorie für Rennsimulationen zu Hause. Seitdem hat das Unternehmen verschiedene Konzepte umgesetzt und unter anderem den weltweit ersten klappbaren Rennsitz sowie einen Rennsitz in Formel-Position vorgestellt.

Parallel dazu entstanden Partnerschaften mit bekannten Marken und Rennsportorganisationen. Dazu zählen unter anderem Red Bull, Mercedes-AMG, PUMA, PlayStation, NASCAR und die Formel 1.

Playseat sieht diese Kooperationen als wichtigen Bestandteil seiner Entwicklung. Die Zusammenarbeit mit bekannten Partnern aus dem Motorsport und der Gaming-Welt soll dabei helfen, neue Ideen in konkrete Produkte und Simulationserlebnisse zu übertragen.

Playseat will über den Rennsport hinaus expandieren

Das Unternehmen möchte sich künftig nicht ausschließlich auf Rennsimulationen konzentrieren. Noch im Laufe dieses Jahres sollen weitere Simulationskategorien hinzukommen.

Geplant sind unter anderem Produkte für Flugsimulationen und Simulationen von Schwermaschinen. Damit möchte Playseat seine Erfahrungen aus dem Bereich der Rennsimulation auf weitere Bereiche übertragen.

Evolution 2: Die nächste Generation

Zum 30-jährigen Jubiläum kündigt Playseat außerdem das Playseat Evolution 2 an. Das neue Renncockpit soll auf den Erfahrungen mit dem ursprünglichen Playseat Evolution aufbauen und die Anforderungen moderner Sim-Racer berücksichtigen.

Playseat beschreibt das Evolution 2 als Renncockpit der nächsten Generation, das insbesondere durch Vielseitigkeit, Erweiterbarkeit und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen soll.

Das ursprüngliche Playseat Evolution gilt laut Unternehmen als eines der Produkte, mit denen Playseat die Kategorie der Renncockpits für den Heimgebrauch maßgeblich geprägt hat. Mit dem Evolution 2 soll dieses Konzept nun weiterentwickelt werden.

„Seit den ersten Prototypen im Jahr 1996 haben wir kontinuierlich neue und einzigartige Produkte auf den Markt gebracht, um Menschen weltweit neue Erlebnisse und Designs zu ermöglichen. Wir leben davon, Neues zu entdecken, zu gestalten und innovativ zu sein, und man sieht, wie der Markt jeden unserer Schritte mitverfolgt. Um sicherzustellen, dass stets die neuesten und besten Angebote verfügbar sind, werden wir in Zukunft noch einen draufsetzen.“

Das erklärt Fernando Smit, Präsident und Gründer von Playseat.

30 Jahre Innovation im Sim-Racing

Mit dem Evolution 2 möchte Playseat seine bisherige Entwicklung fortsetzen und gleichzeitig neue Möglichkeiten für Sim-Racer schaffen. Das Unternehmen bezeichnet das kommende Modell als besonders anpassungsfähiges Allround-Renncockpit.

Konkrete technische Daten, Preise und ein genauer Veröffentlichungstermin für das Playseat Evolution 2 wurden bislang noch nicht genannt. Die Markteinführung soll jedoch noch im Laufe des Jahres 2026 erfolgen.

Nach 30 Jahren Renncockpit-Geschichte will Playseat damit den nächsten Schritt einleiten und neben dem klassischen Sim-Racing künftig auch weitere Simulationsbereiche erschließen.