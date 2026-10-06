LEGO und Sanrio kündigen eine neue Partnerschaft an: Zum ersten Mal werden Hello Kitty und ihre Freunde als LEGO Sets umgesetzt. Die ersten Produkte aus der neuen LEGO Sanrio-Kollektion sollen 2027 erscheinen.

Mit der Kooperation treffen zwei bekannte Marken aus der Welt des Spielens und der Popkultur aufeinander. Die LEGO Gruppe möchte gemeinsam mit Sanrio die farbenfrohe Welt rund um Hello Kitty and Friends in Form von LEGO Steinen zum Leben erwecken.

Hello Kitty trifft auf LEGO Steine

Hello Kitty gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Figuren von Sanrio. Die Figur wurde 1974 erstmals vorgestellt und hat sich seitdem zu einem weltweit bekannten Popkultur- und Lifestyle-Phänomen entwickelt.

Sanrio gibt an, dass jährlich rund 50.000 verschiedene Fanartikel mit Hello Kitty und anderen Sanrio-Charakteren in mehr als 130 Ländern und Regionen verkauft werden. Mit der neuen Partnerschaft erhält das Hello-Kitty-Universum nun erstmals eine offizielle Umsetzung als LEGO Spielwelt.

Welche Sets und Charaktere genau zum Start der Zusammenarbeit erscheinen werden, haben LEGO und Sanrio bislang noch nicht verraten. Die ersten Produkte sollen im Laufe des Jahres 2027 in die Regale kommen.

LEGO und Sanrio über die Zusammenarbeit

Lena Dixen, SVP Global Product Groups bei der LEGO Gruppe, erklärt:

„Wir sind absolut begeistert, diese Partnerschaft mit Sanrio anzukündigen und das Universum von Hello Kitty und ihren Freunden zum allerersten Mal in LEGO Spielsets zu integrieren. Hello Kitty ist eine echte Ikone – ein weltweit sofort wiedererkennbares Lifestyle-Phänomen, das Generationen glücklich gemacht hat. Ihre universelle Anziehungskraft passt einfach perfekt zur Vorstellungskraft und den grenzenlosen Möglichkeiten des LEGO Spielens. Wir hoffen, damit unvergessliche Momente voller Spaß zu schaffen.“

Auch Sanrio sieht in der Kooperation eine Möglichkeit, die eigenen Charaktere einer neuen Zielgruppe zugänglich zu machen. Wataru Nakatsuka, Senior Managing Director bei Sanrio Co., Ltd., sagt:

„Wir freuen uns riesig über die Zusammenarbeit mit der LEGO Gruppe. Es ist großartig, unsere geliebten Charaktere durch die Freude am LEGO bauen völlig neu zu interpretieren. Diese Kooperation ist ein aufregender Meilenstein für Sanrio. Ganz im Sinne unserer Vision ‚One World, Connecting Smiles‘ möchten wir auch weiterhin bedeutungsvolle Momente für Menschen auf der ganzen Welt schaffen. Wir können es kaum erwarten zu sehen, wie diese Partnerschaft in den kommenden Jahren die Kreativität anregt und generationenübergreifend Freude bringt.“

Hello Kitty feiert ihren Einzug in die LEGO Welt

Die Partnerschaft dürfte insbesondere für Fans von Hello Kitty und LEGO interessant werden. Sanrios Charaktere sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil der japanischen Kawaii-Kultur und haben weltweit zahlreiche Generationen geprägt.

Neben Hello Kitty gehören zahlreiche weitere Figuren zum Sanrio-Universum. Welche davon in den ersten LEGO Sets auftauchen werden und wie die einzelnen Modelle gestaltet sind, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Erste LEGO Sanrio Sets erscheinen 2027

Die ersten Produkte der neuen Zusammenarbeit zwischen der LEGO Gruppe und Sanrio sollen 2027 erhältlich sein. Konkrete Setnummern, Preise, Teilezahlen und Veröffentlichungstermine wurden bislang noch nicht genannt.

Fans müssen sich daher noch etwas gedulden, bevor die ersten LEGO Sanrio Sets offiziell vorgestellt werden. Weitere Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.