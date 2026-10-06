Das Tomb-Raider-Jubiläum bringt Lara Croft auch auf die Nintendo Switch 2. Limited Run Games und Entwickler Aspyr haben angekündigt, dass Rise of the Tomb Raider: 20 Year Collection als physische Version für Nintendos aktuelle Konsole erscheinen wird. Neben einer Standard Edition wird auch eine umfangreich ausgestattete Collector’s Edition angeboten.

Die Vorbestellungen starten am 9. Oktober 2026 und laufen bis zum 15. November 2026 um 23:59 Uhr ET. Beide Versionen enthalten eine physische Game Card und das vollständige Spiel inklusive Season Pass.

Lara Crofts Abenteuer in Sibirien

In Rise of the Tomb Raider verschlägt es Lara Croft nach Sibirien. Auf der Suche nach der verlorenen Stadt Kitezh folgt sie den Spuren eines alten Geheimnisses und gerät dabei erneut mit der Organisation Trinity aneinander.

Im Zentrum der Geschichte steht die sogenannte Divine Source, der eine Verbindung zur Unsterblichkeit nachgesagt wird. Lara muss Trinity zuvorkommen und gleichzeitig die lebensfeindliche Umgebung sowie zahlreiche Gegner überleben.

Dabei führt die Reise durch unterschiedliche Regionen und bietet neben klassischen Action-Sequenzen auch Erkundung, Kletterpassagen, Rätsel und umfangreiche Gräber.

Die komplette 20 Year Collection

Die Rise of the Tomb Raider: 20 Year Collection enthält neben dem Hauptspiel auch den Season Pass und damit zahlreiche zusätzliche Inhalte.

Dazu gehört unter anderem die Geschichte Blood Ties, in der Lara Crofts Anwesen Croft Manor erkundet werden kann. In Lara’s Nightmare wird das Anwesen anschließend von einer Zombie-Invasion heimgesucht.

Der ebenfalls enthaltene Endurance-Modus setzt dagegen auf Überlebenskampf. Hier können Spieler unter extremen Bedingungen antreten und sich sogar mit einem Freund im Online-Koop zusammenschließen. Mit dem Schwierigkeitsgrad Extreme Survivor wartet zudem eine besonders anspruchsvolle Herausforderung.

Weitere Inhalte sind die Erweiterungen Baba Yaga: The Temple of the Witch und Cold Darkness Awakened. Hinzu kommen ein von Tomb Raider III inspiriertes Outfit samt Waffe sowie fünf klassische Lara-Skins.

Action, Erkundung und klassische Gräber

Rise of the Tomb Raider kombiniert offene und teilweise erkundbare Gebiete mit klassischen Tomb-Raider-Elementen. Lara kann Tiere jagen, Ressourcen sammeln und daraus Ausrüstung herstellen.

Auch im Kampf stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Die Umgebung kann für Stealth-Angriffe genutzt werden, während sich Waffen und Ausrüstung an den eigenen Spielstil anpassen lassen. Neben Schusswaffen gehören unter anderem Laras charakteristischer Bogen und die Kletteraxt zum Arsenal.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt zudem wieder auf den namensgebenden Gräbern. Große antike Anlagen warten mit Fallen, Umgebungsrätseln und versteckten Geheimnissen darauf, entdeckt zu werden.

Standard Edition für Nintendo Switch 2

Die Standard Edition enthält neben dem Spiel eine physische Game Card und die passende Spielhülle. Zusätzlich liegt ein achtseitiges Booklet bei.

Lieferumfang:

Physische Game Card

Game Case

8-seitiges Booklet

Der Preis liegt bei 55,95 Euro beziehungsweise 49,99 US-Dollar, 45,00 britischen Pfund oder 70,99 kanadischen Dollar.

Collector’s Edition mit Divine Source

Für Sammler bietet Limited Run Games eine deutlich umfangreichere Collector’s Edition an. Neben dem Spiel und einer speziellen Collector’s Edition Box gehören ein SteelCase, ein Trinity-Stoffpatch sowie eine beleuchtete Replik der Divine Source zum Lieferumfang.

Lieferumfang:

Physische Game Card

Game Case

Collector’s Edition Box

SteelCase

Trinity Cloth Patch

Beleuchtete Divine-Source-Replik als Schreibtisch-Dekoration

Die Collector’s Edition kostet 110,95 Euro beziehungsweise 99,99 US-Dollar, 90,00 britische Pfund oder 140,99 kanadische Dollar.

Vorbestellungen ab 9. Oktober

Die Vorbestellungen für beide Editionen von Rise of the Tomb Raider: 20 Year Collection starten am 9. Oktober 2026. Bestellungen sind anschließend bis zum 15. November 2026 um 23:59 Uhr ET möglich.

Damit erhalten Fans der Reihe die Möglichkeit, einen weiteren Teil der Tomb-Raider-Geschichte als physische Version für die Nintendo Switch 2 ins Regal zu stellen. Besonders die Collector’s Edition dürfte mit der beleuchteten Divine-Source-Replik und dem SteelCase vor allem für Sammler interessant sein.

Vorbestellungen: Limited Run Games – Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration