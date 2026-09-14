Die Minecraft Experience: Villager Rescue bleibt länger in Oberhausen: Aufgrund der großen Nachfrage wird die immersive Attraktion im OBEX bis zum 10. Januar 2027 verlängert. Bereits mehr als 100.000 Tickets wurden für den Standort Oberhausen verkauft. Weltweit konnte die Minecraft Experience inzwischen zudem mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher begrüßen.

Seit der Eröffnung Ende Mai hat sich „Minecraft Experience: Villager Rescue“ im OBEX zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Auf mehr als 2.600 Quadratmetern können Fans die Welt des beliebten Spiels nicht nur auf einem Bildschirm erleben, sondern selbst Teil eines interaktiven Abenteuers werden.

Minecraft-Abenteuer zum Anfassen

Im Mittelpunkt steht eine Rettungsmission, bei der die Besucherinnen und Besucher gemeinsam versuchen, die Dorfbewohner vor ihrem drohenden Schicksal zu bewahren. Dafür geht es durch insgesamt sieben verschiedene Biome. Dabei müssen Ressourcen gesammelt, Aufgaben gelöst und feindliche Mobs abgewehrt werden. Anders als bei einem klassischen Videospiel kommt es allerdings nicht in erster Linie auf individuelle Skills an. Kommunikation, Teamwork und gemeinsames Handeln stehen im Mittelpunkt.

Unterstützt werden die Teilnehmer von Guides der Minecraft Experience. Sie erklären in den verschiedenen Bereichen die jeweiligen Aufgaben, helfen bei Bedarf weiter und behalten gleichzeitig die verfügbare Zeit im Blick. Besonders Familien sollen von dem Konzept profitieren. Eltern bleiben nicht am Rand stehen und schauen ihren Kindern beim Spielen zu, sondern werden selbst Teil der Mission und erleben die verschiedenen Aufgaben gemeinsam mit ihrem Nachwuchs.

Über eine Million Besucher weltweit

Der Erfolg beschränkt sich dabei nicht auf den deutschen Standort. Weltweit konnte die Minecraft Experience inzwischen mehr als eine Million Gäste begrüßen.

„Dass wir die Minecraft Experience in Oberhausen verlängern können, freut uns sehr. Die Begeisterung der Besucherinnen und Besucher ist überwältigend und die Nachfrage reißt seit der Eröffnung nicht ab. Mit mehr als einer Million Gästen weltweit zeigt sich, dass es der Minecraft Experience gelungen ist, ein globales digitales Phänomen mit einer Kombination aus modernster Technologie, physischem Set-Design und interaktivem Gameplay in eine reale Abenteuerwelt zu übersetzen. Es macht uns stolz, dass wir dieses internationale Erfolgsformat nach Deutschland holen konnten und nun noch mehr Familien, Freundesgruppen und Minecraft-Fans die Möglichkeit haben, dieses besondere Abenteuer selbst zu erleben“, sagt Folkert Koopmans, CEO von FKP Scorpio Entertainment.

Entwickelt wurde „Minecraft Experience: Villager Rescue“ von Experience MOD gemeinsam mit Mojang Studios. Die immersive Umsetzung kombiniert physische Kulissen mit moderner Technologie und interaktiven Spielelementen, um die Grenzen zwischen der virtuellen Minecraft-Welt und der Realität verschwimmen zu lassen.

Minecraft selbst gehört mit weltweit mehr als 400 Millionen verkauften Exemplaren zu den erfolgreichsten Videospielen überhaupt und hat sich längst zu einem generationenübergreifenden Kulturphänomen entwickelt.

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Oberhausen bleibt Teil der internationalen Tour

Vor Oberhausen war die Minecraft Experience bereits unter anderem in Dallas, Toronto, London, Singapur und Herning zu Gast. Aktuell läuft das Erlebnis außerdem in Mexiko-Stadt und Chicago, während mit Wien bereits der nächste Standort angekündigt ist. Durch die Verlängerung bleibt auch Oberhausen länger Teil der internationalen Minecraft-Experience-Tour.

Die zusätzlichen Monate dürften dabei nicht nur für Fans interessant sein, die bisher keinen Termin ergattern konnten. Die Veranstalter sehen die verlängerte Laufzeit auch als Gelegenheit für Familienausflüge während der Winterferien sowie als mögliche Geschenkidee zu Nikolaus und Weihnachten.

Tickets für die Minecraft Experience in Oberhausen

Tickets für „Minecraft Experience: Villager Rescue“ sind für den verlängerten Zeitraum bis zum 10. Januar 2027 erhältlich. Neben Einzelkarten werden unter anderem Familien- und Gruppentickets angeboten. Außerdem gibt es ein VIP-Paket mit exklusiven Sammlerstücken und digitalen Erinnerungsfotos. Für Kindergeburtstage stehen spezielle Geburtstagspakete mit zusätzlichen Leistungen zur Verfügung.

Tickets und weitere Informationen zur Minecraft Experience in Oberhausen