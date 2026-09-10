Fans von Downton Abbey können sich auf eine ganz besondere Zeitreise freuen: Die LEGO Gruppe bringt das berühmte Anwesen der Familie Crawley erstmals als offizielles LEGO Set heraus. Das neue LEGO Ideas Downton Abbey (21373) besteht aus stolzen 4.711 Teilen und richtet sich mit seiner detailreichen Umsetzung ausdrücklich an erwachsene Fans.

Als Vorlage für das Set diente das reale Highclere Castle, das als Kulisse für Downton Abbey bekannt ist. LEGO bildet dabei nicht nur die markante Außenfassade nach, sondern nimmt Fans auch mit hinter die Kulissen des herrschaftlichen Anwesens.

Obergeschoss trifft auf Dienstbotenbereich

Das modular aufgebaute Modell erstreckt sich über mehrere Ebenen. Die obere Etage lässt sich abnehmen und gibt damit den Blick auf zahlreiche Räume frei, die Fans der Serie wiedererkennen dürften.

Dazu gehören unter anderem der große Speisesaal, die Haupthalle und die Bibliothek. Im darunterliegenden Bereich befinden sich dagegen die Küche, der Bedienstetensaal und Mr. Carsons Büro. Damit greift LEGO die zentrale Trennung zwischen dem Leben „oben“ und „unten“ auf, die einen wichtigen Bestandteil der Serie bildet.

Auch bei den Details legt das Set großen Wert auf historische Authentizität. So finden sich unterschiedliche Lichtquellen, ein früher elektrischer Mixer in der Küche sowie ein Kerzenständer-Telefon aus den 1910er- und 1920er-Jahren in Mr. Carsons Büro. Historische Porträts, Tischdekorationen und die streng nach Rangordnung angeordnete Sitzordnung im Bedienstetensaal runden die Gestaltung ab.

Für zusätzliche Serienatmosphäre sorgt eine große Zeder an der Außenseite des Anwesens. Das Modell ist dabei nicht nur zum Spielen gedacht, sondern soll sich mit seiner aufwendigen Architektur auch als Ausstellungsstück eignen.

13 bekannte Charaktere als Minifiguren

Zum Set gehören insgesamt 13 Minifiguren, die Charaktere aus der sechsten Staffel von Downton Abbey darstellen. Mit dabei sind:

die Gräfinwitwe

Lord Grantham

Lady Grantham

Lady Mary

Lady Edith

Tom Branson

Mr. Carson

Mrs. Hughes

Mr. Bates

Anna Bates

Thomas Barrow

Mrs. Patmore

Daisy Parker

Die Figuren verfügen über beidseitig bedruckte Gesichter und zusätzliche Kleidungselemente. Letztere wurden speziell dafür entwickelt, die Figuren auch sitzend am Esstisch platzieren zu können.

Von Fan-Designer zum offiziellen LEGO Set

Die Grundlage für das Set stammt ursprünglich vom tschechischen LEGO-Fan-Designer Sebastian Veselka, der seine Idee unter dem Namen BRO3 bei LEGO Ideas einreichte. Innerhalb von nur drei Monaten erreichte sein Entwurf die Marke von 10.000 Unterstützerinnen und Unterstützern und wurde damit für eine mögliche Umsetzung durch LEGO berücksichtigt.

Neben den zahlreichen Details aus der Serie haben sich auch einige Anspielungen auf den Fan-Designer selbst in das Modell geschlichen. Dazu gehören beispielsweise eine Klingeltafel mit der Aufschrift „LEGO Zimmer“, Zeitungen mit den Initialen „SV“ sowie ein herzförmiger Baumfuß, der auf die romantischen Momente der Serie anspielt.

Preis und Release

Das LEGO Ideas Downton Abbey (21373) erscheint zunächst im Early Access für LEGO Insiders. Der Vorverkauf startet am 1. Oktober 2026. Ab dem 4. Oktober 2026 ist das Set dann regulär erhältlich.

Bei 4.711 Teilen, 13 Minifiguren und einer Größe von über 30 cm Höhe, 44 cm Breite und 16 cm Tiefe liegt die UVP bei 299,99 Euro.

LEGO Ideas Downton Abbey (21373) – Produktdaten

Produkt LEGO Ideas Downton Abbey Setnummer 21373 Altersempfehlung 18+ Teile 4.711 Minifiguren 13 Maße über 30 × 44 × 16 cm UVP 299,99 Euro LEGO Insiders Early Access 1. Oktober 2026 Regulärer Verkaufsstart 4. Oktober 2026

Damit dürfte das Set vor allem für erwachsene LEGO-Fans interessant sein, die neben dem eigentlichen Bauerlebnis auch Wert auf ein möglichst detailgetreues Ausstellungsstück legen. Und wer schon immer davon geträumt hat, die Bewohner von Downton Abbey selbst zum Abendessen zu versammeln, bekommt mit den 13 Minifiguren nun zumindest die passende Besetzung dafür.