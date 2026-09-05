Gundam Rogue Orbit: Release-Datum und Editionen veröffentlicht

Im Rahmen der State of Play 2026 wurden neue Informationen zu Gundam Rogue Orbit veröffentlicht. Bereits in vergangenen Artikeln haben wir alle Infos zum kommenden Spiel im beliebten Mecha-Franchise zusammengetragen. Hier könnt ihr alles nachlesen.

Anpassungsmöglichkeiten und neue Story-NPCs

Jetzt wurde ein neuer Trailer veröffentlicht. Darin sehen wir nicht nur mehr vom rasanten Gameplay, sondern erhalten auch einen Einblick in die Anpassungsoptionen des ARK-10 Gundam Helix. Der Trailer zeigt, wie man verschiedene Waffen, Rahmen, Triebwerke und Apokalypse-Einheiten (AP-Einheiten) austauschen und ausrüsten kann. Darüber hinaus sollen auch die Farbschemata eurer Maschine frei wählbar sein.

Außerdem stellt uns der Trailer die storyrelevanten NPCs etwas näher vor. Neben dem Protagonisten RE-X und seinem Haro lernen wir auch Sofia kennen, eine mysteriöse junge Frau, die RE-X‘ Bewegungen im Auge behält, sowie April, Kapitänin des unabhängigen Spezial-Dienstschiffs Stellarvane. Auch den Sandpiraten Big Paul bekommen wir zu Gesicht. Dieser jagt nicht nur die Maschinenmonster der Apokalypse, sondern überfällt auch reiche Transportschiffe.

Editionen

Neben den Inhalten wurden auch die Editionen sowie das Release-Datum vorgestellt. Gundam Rogue Orbit soll am 5. März 2027 für PC, PS5 und Xbox Series S/X in insgesamt drei Editionen erscheinen:

Standard Edition

Basisspiel

Deluxe Edition

Basisspiel

Premium-Mod-Skins-Set (Lässt euren Helix wahlweise als Freedom Gundam, Barbatos oder Wing Zero erscheinen)

Mobile-Suit-Farbenpaket mit 14 Farben

Eine Auswahl an digitalen Illustrationen und Musikstücken

Missionsbelohnungs-Booster

Collector’s Edition

Alle Inhalte der Deluxe Edition

Steelbook-Case

Modellbausatz HG 1/144 ARK-10 GUNDAM HELIX (EARTH BLUE ver.)

Fünf Promokarten für das Gundam-Kartenspiel

Vorbestellerboni für alle

Vorabzugang zur Farbvariante Erdblau

Einziger Wermutstropfen: Die Collector’s Edition war innerhalb weniger Stunden ausverkauft, nachdem die Website von Bandai kurzzeitig unter dem Ansturm zusammengebrochen war. Ob noch Exemplare nachgereicht werden, ist nach aktuellem Stand nicht bekannt. Fans, die also etwa die Karten oder den Bausatz ins Auge gefasst haben, schauen aktuell in die Leere.