Gundam: Neue Infos zu Rogue Orbit und neuer Anime angekündigt

Im Rahmen des Summer Game Fest im Juni wurde das nächste Spiel im Mobile Suit Gundam-Universum angekündigt. Das Spiel trägt den Namen Gundam Rogue Orbit und schon damals haben wir in unserem Artikel über die neue Zeitlinie und den neuen Gundam spekuliert. Nun hat Bandai Namco im Rahmen der San Diego Comic-Con weitere Informationen veröffentlicht – zusammen mit der Ankündigung eines neuen Anime-Projekts.

After Apocalypse

Zur Ankündigung des Spiels hielt sich Bandai Namco noch recht vage, was konkrete Informationen zum Inhalt des neuen Action-Spiels anging. Nun hat das Studio einen tieferen Einblick in das Worldbuilding von Rogue Orbit gegeben.

Demnach spielt das Spiel in einer neuen Zeitlinie mit dem Namen After Apocalypse (A.A.). Damit löst sich Rogue Orbit von der klassischen Zeitlinie des Universal Century sowie den etablierten alternativen Szenarien wie der Cosmic Era.

Inhaltlich geht der After Apocalypse eine Zeit voraus, in der die Menschheit mit drei Offenbarungen aus einer anderen Galaxie beschenkt wurde, die ein neues Zeitalter des Wohlstands einläuteten. Diese „Offenbarungen“ wurden von einem mysteriösen Objekt überbracht und umfassen die Technologien Schwerkraftkontrolle, FTL-Kommunikation und kognitive Materialisierung.

Doch weniger als zehn Jahre nach seiner Entdeckung geriet das Objekt plötzlich außer Kontrolle und brachte ein aggressives, sich selbst vermehrendes Ökosystem hervor. Die Menschheit begann, dieses unbekannte Phänomen als die Apokalypse zu bezeichnen. Drei Monate lang kämpften die Streitkräfte in der Erdumlaufbahn gegen das Ökosystem, bis der Konflikt in einem Patt endete. Gezwungen, den Planeten zu verlassen, erklärte die Menschheit dieses Jahr zum A.A. 1 – dem ersten Jahr nach der Apokalypse.

Die Geschichte von Gundam Rogue Orbit setzt schließlich im Jahr A.A 135. ein. Der Kampf zwischen dem Gundam Helix und den kreaturenartigen Maschinen aus dem Ankündigungstrailer dürfte somit aller Wahrscheinlichkeit nach gegen das Apokalypse-Ökosystem geführt werden. Gleichzeitig wurde auch der vollständige Name des Mobile Suits bestätigt: Seine offizielle Kennung lautet ARK-10 Gundam Helix.

Prequel-Anime angekündigt

Was zwischen dem Beginn der After-Apocalypse-Zeitrechnung und den Ereignissen von Rogue Orbit geschieht, soll eine neue Anime-Serie erzählen. Mobile Suit Gundam XARX-Zero spielt im Jahr A.A. 45 und dreht sich um den Protagonisten Ray Azumi und seinen Gundam Zero.

Im Ankündigungsstream heißt es kryptisch:

„In A.A. 45 haben Kinder, die auf dem Mond und in Weltraumkolonien geboren wurden, nie ein Leben ohne die Apokalypse kennengelernt. Und auf der Mondoberfläche erwacht ein Junge namens Ray Azumi –“

Die Serie soll ebenso wie Rogue Orbit im Jahr 2027 erscheinen. Ein genauer Veröffentlichungstermin steht derzeit jedoch noch aus. Auch zur Episodenzahl von XARX-Zero gibt es bislang keine Informationen.

Als Animationsstudio wurde SOLA ANIMATION verpflichtet, das zuletzt für Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim verantwortlich zeichnete. Mit Kenji Kamiyama haben sich Bandai Namco und Sunrise zudem einen Regisseur mit reichlich Sci-Fi-Erfahrung an Bord geholt. Kamiyama ist vor allem für seine Arbeit an Ghost in the Shell: Stand Alone Complex bekannt.

Der erste Teaser zeigt einen Mix aus 2D- und 3D-Animationen, wobei Letztere vor allem bei den Mobile Suits zum Einsatz kommen. Damit setzt das Studio auf eine ähnliche Mischung wie beim jüngsten Serienprojekt Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX.

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Neue Kits und Karten

Abgerundet werden die neuen Gundam-Ankündigungen mit einem kleinen Schmankerl für TCG- und Gunpla-Fans. Sowohl Gundam Rogue Orbit als auch Gundam XARX-Zero werden ihren Weg ins GUNDAM CARD GAME finden. Darüber hinaus erscheinen der Gundam Zero und der Gundam Helix als High Grade-Modelle im Maßstab 1/144. Wann die Kits verfügbar seien werden und wo sie sich preislich einordnen ist bislang allerdings nicht bekannt.