CaDA Shell Service Station C66025W im Test: Die Tankstelle wird zur detailverliebten Werkstatt

Tankstellen gehören zu den Klassikern einer jeden Klemmbausteinstadt. Meist beschränken sie sich allerdings auf ein kleines Kassenhäuschen, zwei Zapfsäulen und ein großes Dach. Mit der CaDA Shell Service Station C66025W geht CaDA einen deutlich anderen Weg. Hier steht nicht das schnelle Auftanken im Vordergrund, sondern eine komplette Servicewerkstatt mit Kundenbereich, Hebebühne, Werkzeugen und eigenem Fahrzeug. Dazu kommt eine offizielle Shell Lizenz, die dem Modell einen enormen Wiedererkennungswert beschert. Insgesamt 1.697 Teile werden verbaut, das fertige Gebäude misst rund 32,4 x 25,6 x 38 Zentimeter und sogar ein USB betriebenes Beleuchtungsset mit acht Modi befindet sich bereits im Lieferumfang. Besonders erfreulich: CaDA setzt vollständig auf bedruckte Elemente und verzichtet auf Aufkleber. In Deutschland wird die Service Station derzeit mit 90,90 Euro gelistet. Damit landet sie preislich in einem durchaus interessanten Bereich, insbesondere wenn man Lizenz, Beleuchtung, Fahrzeug und die vielen bedruckten Elemente berücksichtigt.

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Shell Lizenz sorgt für jede Menge Wiedererkennungswert

Schon auf den ersten Blick ist klar, was CaDA hier nachbauen möchte. Das bekannte Rot und Gelb von Shell zieht sich durch das gesamte Gebäude und hebt sich hervorragend von den weißen und grauen Bereichen der Werkstatt ab. Dazu kommen zahlreiche Shell Logos und Beschriftungen. Dass diese nicht über Sticker realisiert werden, ist einer der größten Pluspunkte des Sets. Sämtliche entsprechenden Elemente sind bedruckt. Gerade bei einem Lizenzmodell mit vielen Logos und Hinweisen macht das einen enormen Unterschied. Das Ergebnis wirkt dadurch wesentlich hochwertiger und sauberer. Man muss während des Aufbaus nicht ständig darauf achten, einen Aufkleber möglichst gerade auf eine Fliese zu setzen, und langfristig besteht auch nicht die Gefahr, dass sich Sticker an den Rändern lösen.

Optisch orientiert sich das Gebäude stärker an einer klassischen Shell Service Station als an einer modernen Autobahntankstelle. Das gefällt uns ausgesprochen gut. Das Modell besitzt dadurch beinahe einen gewissen Retrocharme, ohne altmodisch zu wirken. Gleichzeitig hat CaDA die Architektur nicht einfach als geschlossene Fassade umgesetzt. Das Gebäude soll ausdrücklich von innen betrachtet und bespielt werden können. Dafür lässt sich das komplette Dach in einem Stück abnehmen. Zusätzlich kann eine Seitenwand geöffnet werden, wodurch man hervorragend an die verschiedenen Innenbereiche gelangt. Diese Konstruktion ist gerade bei einem derart detaillierten Innenraum enorm sinnvoll. Schließlich wäre es schade, wenn nach dem Aufbau die Hälfte der verbauten Details hinter Wänden verschwinden würde.

In der Werkstatt gibt es richtig viel zu entdecken

Das eigentliche Highlight der Shell Service Station befindet sich für uns im Inneren. CaDA unterteilt das Gebäude in verschiedene Bereiche, die gemeinsam tatsächlich wie ein kleiner funktionierender Betrieb wirken. Auf der einen Seite befindet sich ein Kundenbereich mit Bar beziehungsweise Tresen. Dort gibt es Getränke, Snacks und verschiedene Shell Produkte. Daneben beginnt der eigentliche Werkstattbereich. Hier hat CaDA überraschend viel Ausstattung untergebracht. Das Herzstück bildet eine manuell bedienbare Hebebühne. Das mitgelieferte Fahrzeug kann darauf platziert und angehoben werden, sodass die Unterseite für Wartungsarbeiten erreichbar wird. Damit ist die Bühne nicht nur Dekoration, sondern eine echte Spielfunktion.

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Rundherum befinden sich weitere Geräte, die man tatsächlich in einer Autowerkstatt erwarten würde. Dazu gehören unter anderem eine Reifenmontiermaschine, eine Auswuchtmaschine und eine Luftpumpe. Ölwechsel, Reifenarbeiten und kleinere Reparaturen lassen sich damit innerhalb der Klemmbausteinwelt erstaunlich glaubwürdig nachstellen. Genau solche Details sorgen dafür, dass das Modell nicht wie eine leere Gebäudehülle wirkt. An praktisch jeder Ecke steht etwas herum. Werkzeuge, Reifen, Ersatzteile, Öle und weitere Kleinigkeiten erzeugen jene leichte Unordnung, die eine Werkstatt erst glaubwürdig macht. Gleichzeitig bleibt die Struktur übersichtlich genug, um einzelne Bereiche klar voneinander unterscheiden zu können. Das macht auch den Aufbau interessanter. Statt über längere Zeit nur Wände hochzuziehen, entstehen immer wieder kleine Maschinen, Möbelstücke und Zubehör. Dadurch bekommt man regelmäßig neue kleine Bauabschnitte und sieht die Tankstelle Stück für Stück zum Leben erwachen.

Ein eigenes Shell Auto gehört gleich dazu

Sehr schön ist außerdem, dass CaDA ein passendes Fahrzeug beilegt. Das Shell Auto ist im Maßstab 1:24 gehalten und wurde speziell dafür integriert, die verschiedenen Wartungsfunktionen der Station nutzen zu können. Dadurch besitzt die Werkstatt unmittelbar einen Zweck. Das Fahrzeug kann auf die Hebebühne gefahren, für einen Reifenwechsel positioniert oder einfach vor der Station abgestellt werden. Besonders in Verbindung mit den Werkzeugen und Maschinen entwickelt das Set dadurch deutlich mehr Spielwert als ein gewöhnliches Architekturmodell. Das ist bemerkenswert, weil sich die C66025W gleichzeitig hervorragend als Displayset eignet. CaDA schafft hier eine schöne Balance. Wer das Modell lediglich in einer Vitrine präsentieren möchte, bekommt eine optisch attraktive Shell Station mit hohem Wiedererkennungswert. Wer dagegen gerne mit seinen Modellen interagiert oder eine größere Klemmbausteinstadt besitzt, erhält ein Gebäude mit zahlreichen Möglichkeiten. Auch das Fahrzeug selbst ist mehr als nur ein Alibi Zubehör. Durch den 1:24 Maßstab besitzt es genügend Substanz, um neben der vergleichsweise großen Station nicht verloren zu wirken.

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Licht macht aus der Werkstatt einen echten Hingucker

Ein weiteres Highlight befindet sich bereits im Karton. CaDA liefert ein USB betriebenes LED Lichtsystem mit, das insgesamt acht Beleuchtungsmodi unterstützt. Bei Gebäudesets ist eine integrierte Beleuchtung für uns inzwischen fast immer ein willkommenes Extra. Gerade bei der Shell Service Station ergibt sie aber besonders viel Sinn. Die großen Fensterflächen und der offene Werkstattbereich sorgen dafür, dass die Beleuchtung auch von außen gut sichtbar bleibt. Sobald das Licht eingeschaltet wird, verändert sich die Wirkung des Modells deutlich. Aus einem hübschen Architekturset wird eine beleuchtete Werkstatt, die insbesondere am Abend enorm viel Atmosphäre entwickelt. Dabei hilft natürlich die typische Shell Farbgebung. Rot, Gelb und Weiß funktionieren zusammen mit der Beleuchtung hervorragend und verleihen der Station einen authentischen Werbecharakter. Dass das Lichtsystem bereits im Lieferumfang enthalten ist, verbessert zudem das Preis Leistungs Verhältnis. Bei vielen Klemmbausteinsets muss eine Beleuchtung später separat gekauft und teilweise umständlich nachgerüstet werden. Hier gehört sie direkt zum Konzept.

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Ein Gebäude mit Potenzial für eine ganze Shell Welt

Besonders interessant wird die Service Station, wenn man einen Blick auf das restliche Shell Sortiment von CaDA wirft. Die C66025W muss nämlich keineswegs allein bleiben. CaDA bietet inzwischen mehrere kleinere Shell Gebäude und Ergänzungen an, darunter eine Wartungsstation, eine Reifenwechsel Station, ein Café, eine Autowäsche, eine Ladestation und weitere Retail beziehungsweise Shop Module. Dadurch lässt sich rund um die große Service Station nach und nach ein kompletter Shell Komplex aufbauen. Gerade für Klemmbausteinstädte ist das spannend. Statt einer einzelnen Tankstelle kann ein größerer Servicebereich entstehen, der sich aus verschiedenen Gebäuden zusammensetzt. Die einheitliche Shell Gestaltung sorgt dafür, dass die einzelnen Modelle optisch zusammenpassen.

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Die große C66025W bietet sich dabei hervorragend als Mittelpunkt an. Mit ihren 1.697 Teilen und den Abmessungen von rund 32,4 x 25,6 x 38 Zentimetern besitzt sie ausreichend Präsenz, ohne vollkommen aus dem Rahmen einer Klemmbausteinstadt zu fallen. Für uns ist das generell einer der spannendsten Aspekte der neuen Shell Kooperation. CaDA veröffentlicht nicht einfach ein einzelnes Lizenzmodell, sondern baut ein kleines Ökosystem auf. Sammler können selbst entscheiden, ob ihnen eine große Service Station genügt oder ob daraus nach und nach ein kompletter Tankstellenkomplex entstehen soll.

Viel Ausstattung für rund 90 Euro

Beim Preis macht CaDA ebenfalls eine interessante Ansage. Während der internationale CaDA Store die Shell Service Station aktuell für 124,99 US Dollar führt, wird sie beim deutschen CaDA Importeur für 90,90 Euro gelistet. Für 1.697 Teile ist das bereits ordentlich. Berücksichtigt man zusätzlich die offizielle Shell Lizenz, die vollständig bedruckten Elemente, das Fahrzeug und vor allem das bereits enthaltene Lichtsystem, wirkt das Paket sogar ausgesprochen attraktiv. Natürlich besteht die Service Station aus vielen kleinen Zubehörteilen, wodurch die reine Teilezahl etwas relativiert wird. Trotzdem entsteht am Ende ein großes und vollständig eingerichtetes Gebäude. Noch wichtiger ist für uns die Abwechslung beim Aufbau. Die zahlreichen Werkzeuge und Maschinen, der Kundenbereich, das Fahrzeug und die Architektur sorgen dafür, dass man nicht einfach Hunderte identische Steine übereinander setzt. Lediglich bei der Stabilität sollte man an einigen Stellen keine massive Technic Konstruktion erwarten. Selbst eine der bislang wenigen Kundenbewertungen im internationalen CaDA Store lobt die Detailtiefe, bezeichnet einzelne Bereiche allerdings als etwas fragil. Das dürfte beim reinen Ausstellen kaum eine Rolle spielen, kann bei intensiverem Bespielen aber durchaus relevant werden.

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Fazit

Die CaDA Shell Service Station C66025W ist wesentlich mehr als eine weitere Tankstelle für die Klemmbausteinstadt. CaDA baut rund um die offizielle Shell Lizenz eine komplette kleine Servicewelt auf und steckt erstaunlich viele Details in die 1.697 Teile. Besonders die Werkstatt überzeugt. Hebebühne, Reifenmontiermaschine, Auswuchtmaschine, Luftpumpe, Ersatzteile und zahlreiche weitere Kleinigkeiten sorgen dafür, dass der Innenraum tatsächlich nach einer funktionierenden Autowerkstatt aussieht. Der separate Kundenbereich mit Getränken, Snacks und Shell Produkten ergänzt die Szenerie sinnvoll. Dass zusätzlich ein eigenes Shell Auto enthalten ist, zahlt unmittelbar auf die Spielfunktionen ein. Das Fahrzeug kann tatsächlich in die Werkstatt integriert und auf der Hebebühne platziert werden. Dadurch entsteht ein Modell, das sowohl für erwachsene Sammler als auch für diejenigen interessant ist, die ihre Klemmbausteinstadt gerne aktiv bespielen.

Richtig stark finden wir den konsequenten Verzicht auf Sticker. Gerade bei einer Marke wie Shell gehören Logos und Beschriftungen zwingend zum Erscheinungsbild. Dass CaDA sämtliche entsprechenden Elemente bedruckt, sorgt für ein hochwertiges Gesamtbild und erspart beim Aufbau die oftmals lästige Stickerorgie. Das enthaltene LED System mit acht Modi setzt schließlich noch einen drauf. Besonders im Dunkeln entwickelt die Service Station dadurch eine hervorragende Atmosphäre und wird zu einem echten Hingucker im Regal. Für rund 90 Euro ist das Gesamtpaket ausgesprochen stark. 1.697 Teile, offizielle Shell Lizenz, zahlreiche Drucke, ein 1:24 Fahrzeug, eine vollständig ausgestattete Werkstatt und Beleuchtung ergeben zusammen eines der interessantesten CaDA Gebäudesets der letzten Zeit. Und wer danach noch nicht genug Shell hat, kann die Station mit den zahlreichen kleineren Modulen sogar zu einem kompletten Servicekomplex erweitern. Genau dieser Mix aus Displaywert, Spielbarkeit und Erweiterbarkeit macht die C66025W für uns so spannend.