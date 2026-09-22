CaDA Master Audi RS6 Avant C61515W im Test: Der König der Kombis aus 4.663 Teilen

Ein Kombi als eines der spektakulärsten Klemmbausteinautos des Jahres? Beim Audi RS6 Avant ist das gar nicht so abwegig. Kaum ein anderes Fahrzeug verbindet die praktische Karosserie eines Familienautos derart konsequent mit dem Auftreten und der Leistung eines Sportwagens. Genau diese Mischung versucht CaDA nun mit dem Master Audi RS6 Avant C61515W einzufangen und fährt dafür mächtig auf. Aus gewaltigen 4.663 Teilen entsteht ein offiziell von Audi lizenzierter RS6 Avant C8 im Maßstab 1:8. Das fertige Modell misst stolze 60,3 Zentimeter in der Länge, 25,9 Zentimeter in der Breite und 16,8 Zentimeter in der Höhe. Damit spielt der Audi in derselben Liga wie die ganz großen Technic Supersportwagen, wirkt durch seine lange Kombikarosserie aber noch einmal völlig anders.

Doch CaDA möchte nicht nur optisch beeindrucken. Unter der dunkelblauen Karosserie steckt ein aufwendiges Technikmodell mit Achtganggetriebe, funktionierendem Antriebsstrang, V8 Motor, Einzelradaufhängung, Lenkung und sogar verstellbarer Fahrzeughöhe. Türen, Motorhaube und Heckklappe lassen sich selbstverständlich ebenfalls öffnen. Das alles hat allerdings seinen Preis. Im internationalen CaDA Store werden aktuell 349 US-Dollar aufgerufen. In Europa wird das Modell teilweise deutlich günstiger angeboten. Damit ist der RS6 trotzdem alles andere als ein spontaner Klemmbausteinkauf. Doch nach dem Aufbau wird schnell klar, warum CaDA dieses Monster in seiner Master Series platziert.

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Ein Bauprojekt, das den Namen Master verdient

Wer die große Verpackung öffnet, sollte nicht erwarten, den RS6 an einem gemütlichen Abend fertigzustellen. 4.663 Teile sind eine Ansage und auch konstruktiv gehört der Audi zu den anspruchsvolleren CaDA Modellen. Der Aufbau beginnt dort, wo es sich für ein solches Technikmodell gehört: tief im Inneren. Zunächst entstehen Chassis, Antriebsstrang, Fahrwerk und Getriebe. Erst deutlich später verwandelt sich diese mechanische Konstruktion Stück für Stück in einen Audi. Das ist unserer Meinung nach genau der richtige Ansatz, denn dadurch versteht man während des Aufbaus wesentlich besser, wie die einzelnen Funktionen miteinander verbunden sind. Besonders das Getriebe verlangt Aufmerksamkeit. CaDA integriert eine Achtgangschaltung inklusive Rückwärtsgang und Neutralstellung. Wer hier während des Aufbaus einen Fehler macht, wird ihn möglicherweise erst viele Bauschritte später bemerken.

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Deshalb sollte man regelmäßig überprüfen, ob sich sämtliche Zahnräder frei bewegen und die Schaltvorgänge korrekt funktionieren. Das ist kein Set, bei dem man nebenbei einen Film schaut und mechanische Baugruppen blind zusammensteckt. Genau darin liegt aber auch ein großer Teil des Reizes. Nach und nach wächst ein erstaunlich komplexes mechanisches Gerüst heran. Anschließend folgen Innenraum, Armaturenbrett und Sitze, bevor die dunkelblaue Außenhaut immer mehr vom technischen Unterbau verschwinden lässt. Die Karosserie entsteht dabei teilweise aus größeren Unterbaugruppen. Besonders im hinteren Bereich sind einige Konstruktionen erstaunlich komplex und zeigen, wie viel Entwicklungsarbeit in der Formgebung steckt. Je nach Erfahrung sollte man für das komplette Modell durchaus 15 bis 30 Stunden einplanen. Wer langsam baut und die Mechanik zwischendurch kontrolliert, kann mit dem Audi problemlos mehrere Abende verbringen. Und genau so sollte es bei einem Set dieser Größenordnung auch sein.

Endlich einmal kein Supersportwagen

Schon die Wahl des Vorbilds gefällt uns ausgesprochen gut. Große Technikmodelle im Maßstab 1:8 sind inzwischen fast zwangsläufig irgendwelche flachen Supersportwagen. Ferrari, Lamborghini, McLaren und Co. sehen natürlich spektakulär aus, irgendwann darf es aber gerne etwas anderes sein. Und dann rollt plötzlich dieser dunkelblaue Kombi auf den Tisch. Die charakteristische Form des Audi RS6 Avant C8 wurde hervorragend eingefangen. Die lange Dachlinie, die massiven Radhäuser und die breite Front sorgen sofort für Wiedererkennungswert. Gerade die Kombination aus relativ kantiger Grundform und aggressiven Details passt hervorragend zu einem Klemmbausteinmodell. Besonders gelungen finden wir die Front. Der riesige Audi Singleframe Grill dominiert erwartungsgemäß das Erscheinungsbild. Dazu kommen schmale Scheinwerfer und große Lufteinlässe. Die Karosserie liegt breit auf der Straße und vermittelt genau jene Mischung aus Understatement und Aggressivität, die einen RS6 auszeichnet.

Auch das Heck funktioniert hervorragend. Rückleuchten, Dachspoiler und die großen Auspuffbereiche lassen keinen Zweifel daran, dass hier nicht der normale Vertreterkombi vor einem steht. Mit mehr als 60 Zentimetern Länge besitzt das Modell außerdem eine enorme Präsenz. Man sollte vor dem Kauf definitiv überlegen, wo der Audi später stehen soll. Das ist kein Modell, das noch irgendwie zwischen zwei kleinere Sets ins Regal gequetscht wird. Der RS6 benötigt seine eigene Präsentationsfläche. Hat man diesen Platz allerdings, ist die Wirkung fantastisch. Einen der größten Pluspunkte liefert CaDA bei der Oberflächengestaltung. Der Audi kommt komplett ohne Aufkleber aus. Logos, RS Embleme und weitere entsprechende Details werden über bedruckte Elemente realisiert. Gerade bei einem Premiumset dieser Preisklasse sollte das unserer Meinung nach selbstverständlich sein, ist es aber leider längst nicht bei jedem Hersteller. Das macht beim Aufbau einen enormen Unterschied.

Man muss nicht mitten in einer komplizierten Bauphase plötzlich einen großen Sticker möglichst gerade auf ein Karosserieteil kleben. Noch wichtiger ist allerdings die langfristige Optik. Drucke können sich nicht an den Kanten lösen und vergilben normalerweise auch nicht wie manche Aufkleber. Gerade das Audi Logo und die RS Kennzeichnungen sehen dadurch ausgesprochen sauber aus. Die zahlreichen speziell geformten Karosserieelemente helfen ebenfalls dabei, den realen RS6 erstaunlich genau nachzubilden. Besonders rund um die Radkästen und am Heck kommen Formen zum Einsatz, die mit klassischen Technic Panels nur schwer erreichbar wären. Ganz perfekt ist die Oberfläche trotzdem nicht. Einzelne Besitzer berichten von leichten Unterschieden beim Finish der dunkelblauen Karosserieteile. Teilweise wirken Elemente glänzender beziehungsweise matter als unmittelbar angrenzende Teile. Bei unserem Gesamteindruck fällt das nicht dramatisch ins Gewicht, bei einem derart großen Displaymodell und dieser Preisklasse darf man sich allerdings eine vollkommen einheitliche Oberfläche wünschen.

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Unter der Karosserie steckt richtig viel Technik

Der RS6 sieht nicht nur gut aus. Technisch gehört er zu den interessantesten Modellen, die CaDA bislang in dieser Größenordnung veröffentlicht hat. Das bereits angesprochene Achtganggetriebe bildet dabei einen der Höhepunkte. Hinzu kommen Rückwärtsgang und Neutralstellung. Die Kraftübertragung zieht sich durch das Fahrzeug und verbindet die Mechanik mit dem detaillierten V8 Motor. Dort bewegen sich entsprechend die Kolben, sobald das Fahrzeug bewegt wird. Natürlich ist das am Ende hauptsächlich mechanische Spielerei. Genau solche Funktionen sind aber der Grund, warum ein Technikmodell aus über 4.600 Teilen überhaupt spannend ist. Würde CaDA lediglich eine hübsche Karosserie um einen leeren Innenraum bauen, wäre ein großer Teil des Reizes verloren. Auch das Fahrwerk kann überzeugen.

Alle vier Räder verfügen über eine Einzelradaufhängung und das Modell besitzt eine funktionierende Federung. Noch interessanter ist die verstellbare Fahrzeughöhe. Damit kann der RS6 abhängig von der gewünschten Präsentation höher oder tiefer positioniert werden. Gerade bei einem Fahrzeug, dessen reale Vorlage für ihren breiten und tiefen Stand bekannt ist, macht das optisch einiges aus. Die Vorderräder lassen sich selbstverständlich lenken. Die Bedienung erfolgt über einen Steuerknopf, wodurch man nicht direkt an den Rädern herumdrücken muss. Hinzu kommen verstellbare Vordersitze und einklappbare Außenspiegel. Es sind viele kleine Funktionen, die für sich genommen unspektakulär erscheinen mögen. Zusammen sorgen sie allerdings dafür, dass sich der Audi tatsächlich wie ein technisches Modell und nicht lediglich wie eine große Skulptur anfühlt.

Vier Türen, Motorhaube und Heckklappe

Bei einem RS6 reicht es natürlich nicht, nur zwei Türen zu öffnen. CaDA bildet den kompletten Kombi entsprechend nach und lässt sowohl die beiden vorderen als auch die hinteren Türen beweglich ausführen. Dadurch kann man den aufwendig gestalteten Innenraum wesentlich besser betrachten. Besonders die Kombination aus dunkelblauer Außenfarbe und dem hellbraunen Innenraum gefällt uns ausgesprochen gut. Sie sorgt für einen starken Kontrast und verhindert, dass der Innenraum zwischen all den dunklen Technikbauteilen verschwindet. Armaturenbrett, Mittelkonsole und Sitze vermitteln überzeugend den Eindruck eines modernen Audi Cockpits. Auch die Motorhaube lässt sich öffnen. Darunter wartet der nachgebildete V8 Motor. Eine entsprechende Mechanik hält die Haube geöffnet und sorgt gleichzeitig dafür, dass sie im geschlossenen Zustand sauber in die umliegende Karosserie gezogen wird. Ähnlich clever wurde die große Heckklappe umgesetzt.

Gerade dort zeigt sich, warum ein Kombi konstruktiv interessant sein kann. Eine derart große bewegliche Heckpartie stabil zu bauen und gleichzeitig saubere Karosserielinien zu erhalten, ist wesentlich schwieriger, als man zunächst vermuten würde. CaDA löst das ausgesprochen elegant. Das Ergebnis ist ein Modell, bei dem man auch nach dem eigentlichen Aufbau noch einiges entdecken und ausprobieren kann. Zum Set gehören zwei umfangreiche Anleitungsbücher. Grundsätzlich sind diese sauber produziert und die einzelnen Schritte verständlich dargestellt. Rote Pfeile helfen bei der Orientierung und weisen darauf hin, wo bestimmte Elemente eingesetzt beziehungsweise bewegt werden müssen. Trotzdem erreicht die Komplexität des Modells gelegentlich einen Punkt, an dem man sehr genau hinsehen muss.

Dunkelblaue und schwarze Bauteile können in einzelnen Darstellungen beispielsweise relativ ähnlich aussehen. Bei komplizierten Technic Verbindungen sollte man außerdem genau kontrollieren, welche Achsen und Pins tatsächlich verwendet werden. Ein Fehler im Außenbereich lässt sich schnell korrigieren. Ein falsch eingesetztes Zahnrad tief im Getriebe kann dagegen richtig unangenehm werden. Deshalb empfehlen wir dringend, während der ersten Bauphasen regelmäßig sämtliche mechanischen Funktionen zu testen. Dreht sich etwas plötzlich schwergängig oder lässt sich ein Gang nicht sauber einlegen, sollte man die Ursache sofort suchen. Wer diese Geduld mitbringt, bekommt allerdings einen ausgesprochen befriedigenden Aufbau. Gerade der Moment, in dem nach vielen Stunden voller Zahnräder, Achsen und Rahmen plötzlich die ersten dunkelblauen Karosserieflächen montiert werden, ist fantastisch. Aus einem abstrakten Technikgerüst wird langsam ein RS6.

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Ein Modell für die Vitrine, obwohl es voller Funktionen steckt

Nach dem letzten Bauschritt passiert etwas Interessantes. Obwohl CaDA unzählige Funktionen eingebaut hat, möchte man den fertigen Audi eigentlich kaum noch anfassen. Dafür sieht er schlicht zu gut aus. Die enorme Länge von 60,3 Zentimetern, die breite Spur und die dunkelblaue Karosserie sorgen für eine beeindruckende Präsenz. Besonders aus leicht niedriger Perspektive wirkt der RS6 ausgesprochen massiv. Die Funktionen bleiben trotzdem wichtig. Sie machen den Aufbau abwechslungsreicher und geben dem Modell technische Substanz. Nach der Fertigstellung dürften viele Besitzer den Audi aber hauptsächlich in der Vitrine oder auf einem Sideboard präsentieren.

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Und dort gehört er unserer Meinung nach auch hin. Ein motorisierter Antrieb fehlt übrigens. Wer bei einem derart komplexen CaDA Modell eine Fernsteuerung erwartet, sollte das vor dem Kauf berücksichtigen. Sämtliche wesentlichen Funktionen sind mechanisch beziehungsweise manuell ausgeführt. Uns stört das kaum. Ein ferngesteuertes Modell mit einem Gewicht und einer Größe dieser Kategorie hätte ohnehin einen anderen Schwerpunkt benötigt. Der RS6 versteht sich vielmehr als mechanisches Sammlermodell.

Der Preis ist hoch, aber man bekommt enorm viel Auto

Mit einem offiziellen internationalen Preis von 349 US-Dollar ist der Audi kein günstiges Vergnügen. Dafür stehen allerdings 4.663 Teile gegenüber. Noch wichtiger ist die technische Ausstattung. Achtganggetriebe, Antriebsstrang, V8 Motor, Einzelradaufhängung, verstellbare Fahrzeughöhe, Lenkung, vier Türen, Motorhaube, Heckklappe, verstellbare Sitze und klappbare Spiegel ergeben ein beeindruckendes Gesamtpaket. Hinzu kommt die offizielle Audi Lizenz. Und dann wären da noch die Drucke. Der vollständige Verzicht auf Sticker ist bei einem Modell dieser Preisklasse ein gewaltiger Pluspunkt und lässt das Endergebnis wesentlich hochwertiger wirken. Trotzdem hätten wir uns bei den dunkelblauen Karosserieteilen eine noch konstantere Oberflächenqualität gewünscht. Bei einem 350 Dollar Modell sind unterschiedlich matte und glänzende Elemente einfach unnötig. Davon abgesehen vermittelt der Audi aber ziemlich überzeugend, wo das Geld geblieben ist.

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Fazit

Der CaDA Master Audi RS6 Avant C61515W ist ein Monster. 4.663 Teile, mehr als 60 Zentimeter Länge und eine Bauzeit, die problemlos mehrere lange Abende verschlingt, machen bereits deutlich, dass wir es hier nicht mit einem gewöhnlichen Klemmbausteinauto zu tun haben. Doch Größe allein wäre langweilig. Was den RS6 wirklich besonders macht, ist die Kombination aus hervorragender Optik und enorm aufwendiger Technik. CaDA trifft die charakteristischen Proportionen des Audi RS6 Avant C8 ausgesprochen gut. Die breite Front, die ausgestellten Radhäuser, die lange Dachlinie und das massive Heck ergeben zusammen einen Kombi, den man bereits aus großer Entfernung erkennt. Noch beeindruckender wird es unter der Karosserie. Das Achtganggetriebe inklusive Rückwärtsgang und Neutralstellung, der funktionierende Antriebsstrang, der V8 mit beweglichen Kolben, die Einzelradaufhängung und die verstellbare Fahrzeughöhe sorgen für einen Aufbau, der erfahrene Technikfans über viele Stunden beschäftigt.

Dazu kommen zahlreiche kleinere Funktionen. Alle vier Türen öffnen sich, Motorhaube und Heckklappe besitzen clever konstruierte Mechanismen, die Vordersitze können verstellt und die Außenspiegel eingeklappt werden. Besonders lobenswert ist der vollständige Verzicht auf Sticker. Audi Logos, RS Schriftzüge und weitere Details sind gedruckt und unterstreichen den Premiumanspruch des Modells. Ganz ohne Schwächen bleibt der RS6 trotzdem nicht. Das komplexe Getriebe verlangt beim Aufbau enorme Aufmerksamkeit und einzelne dunkelblaue Karosserieteile können leichte Unterschiede im Oberflächenfinish zeigen. Außerdem hätten wir uns bei einem Modell dieser Klasse zusätzlich eine komfortable digitale Anleitung gewünscht. Das sind allerdings Kritikpunkte an einem ansonsten außergewöhnlichen Set.

Der Audi RS6 Avant zeigt eindrucksvoll, wie weit CaDA seine Master Series inzwischen entwickelt hat. Vor allem gefällt uns, dass dafür endlich einmal nicht der nächste Supersportwagen herhalten muss. Ein großer, aggressiver Performance Kombi bringt frischen Wind in die 1:8 Klasse und besitzt trotzdem genügend technische Möglichkeiten für ein echtes Master Modell. Wer ausreichend Platz, Geduld und Erfahrung mit komplexen Techniksets mitbringt, bekommt hier eines der beeindruckendsten CaDA Fahrzeuge des Jahres 2026.