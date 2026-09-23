Wenn die Tage kürzer werden, Kürbisse vor den Türen stehen und es im Kinderzimmer plötzlich verdächtig raschelt, ist Halloween nicht mehr weit. Auch 2026 bringt ZURU verschiedene Spielzeug-Neuheiten passend zur schaurigsten Zeit des Jahres auf den Markt. Von Mystery-Figuren mit legendären Persönlichkeiten und DC-Ikonen über unheimliche Robo Alive Kreaturen bis hin zu Fuggler-Plüschfiguren und niedlichen Mini-Babys reicht die Auswahl.

Legendäre Persönlichkeiten und DC-Ikonen im Mystery-Format

Mit Starbox Popcons Legends von Starbox* (ab 3 Jahren, UVP 17,99 Euro) landen bekannte Persönlichkeiten der Popkultur als detailreiche Miniaturfiguren in der Welt der Blindbox-Sammler. Unter anderem sind Marilyn Monroe, Albert Einstein und Michael Jackson vertreten. Die Figuren setzen auf charakteristische Designs und ungewöhnliche Details. Besonders auffällig sind die hohlen Augen, die den Figuren einen leicht unheimlichen Look verleihen. Jede Box enthält eine Überraschungsfigur. Starbox Popcons Legends ist ab Oktober auf Amazon erhältlich.

Auch Fans von Superhelden und Superschurken kommen auf ihre Kosten. Starbox Popcons DC von Starbox* (ab 3 Jahren, UVP 19,99 Euro) bringt unter anderem Harley Quinn, den Joker und Batman im charakteristischen Popcons-Design in die Mystery-Boxen. Die DC-Figuren sind ab Oktober bei Amazon und ab November in ausgewählten Rossmann-Filialen erhältlich.

Robo Alive: Wenn die Monster zum Leben erwachen

Für einen kleinen Halloween-Schreck sorgt die Robo Alive Horror Running Hand* von ZURU (ab 3 Jahren, UVP 12,99 Euro). Nach dem Einschalten bewegt sich die Roboterhand selbstständig über den Boden. Eine Fernbedienung ist dafür nicht erforderlich.

Dank ihrer kompakten Bauweise lässt sich die krabbelnde Hand beispielsweise unter einem Tisch, in einer Schublade oder an einem anderen unerwarteten Ort platzieren. Die Robo Alive Horror Running Hand ist ab September auf Amazon erhältlich.

Noch ungewöhnlicher wird es mit Robo Alive Brain Rot Brian* von ZURU (ab 3 Jahren, UVP 39,99 Euro). Das interaktive Robotergehirn befindet sich in einem mit Flüssigkeit gefüllten Reagenzglas und kann seine Augen bewegen, leuchten und sprudeln. Über die Speak-and-Repeat-Funktion reagiert Brian zudem auf Stimmen.

Drei verschiedene LED-Lichtmodi sowie die charakteristischen Italian-Brainrot-Sprüche sorgen für zusätzliche Effekte. Robo Alive Brain Rot Brian ist ab September bei Smyths Toys erhältlich.

Fuggler: Schräge Begleiter für unterwegs

Die Fuggler Baby Baddies Fuggs* von ZURU (ab 1 Jahr, UVP 9,99 Euro) bringen den bekannten Fuggler-Humor in ein handliches Format. Die rund 12 cm großen Plüschfiguren können beispielsweise an einem Schlüsselbund oder Rucksack befestigt werden.

Auffällige Muster, Neon-Details und die ungewöhnlichen Gesichter sorgen dabei für den typischen Fuggler-Look. Die Fuggler Baby Baddies Fuggs sind ab September bei Smyths Toys erhältlich.

Fuggler zum Selberbauen

Wer seine Fuggler lieber selbst zusammensetzt, kann zu den MAX Build More Premium Fugglers* von ZURU greifen (ab 8 Jahren, UVP 11,99 Euro). Die Klemmbaustein-Sets ermöglichen den Bau von vier bekannten Fuggler-Charakteren: Fearsome Bat, Mr Buttons, Oogah Boogah und Squidge.

Je nach Kapsel sind bis zu 167 MAX Premium Klemmbausteine enthalten. Die Bausteine sind zudem mit führenden Klemmbausteinmarken kompatibel und können dadurch mit bestehenden Sammlungen kombiniert werden. Die MAX Build More Premium Fugglers sind ab September auf Amazon erhältlich.

Niedliche Halloween-Überraschung im Kürbis

Weniger gruselig, dafür besonders niedlich präsentiert sich die My Mini Pumpkin Patch Series 1* von ZURU (ab 3 Jahren, UVP 11,99 Euro). In jeder Überraschungskapsel befindet sich eine Mini-Babypuppe in einem herbstlich gestalteten Kürbis. Zusätzlich sind ein passendes Accessoire und ein Collector’s Guide enthalten.

Insgesamt gibt es sechs limitierte Babys zu entdecken und zu sammeln. Welche Figur sich in der jeweiligen Kapsel befindet, bleibt bis zum Öffnen eine Überraschung. My Mini Baby Pumpkin Patch Series 1 ist ab September bei Smyths Toys erhältlich.

ZURU bringt Halloween-Spaß ins Kinderzimmer

Mit den Halloween-Neuheiten 2026 deckt ZURU verschiedene Bereiche ab. Während die Popcons-Figuren auf den Sammel- und Mystery-Faktor setzen, sorgen die Robo Alive Produkte für interaktive und teilweise schaurige Momente. Die Fuggler erweitern das Sortiment um schräge Begleiter und Klemmbaustein-Figuren, während My Mini Pumpkin Patch eine besonders niedliche Variante des Halloween-Themas bietet.

Damit gibt es passend zur Herbst- und Halloweenzeit verschiedene Möglichkeiten zum Sammeln, Bauen und Spielen sowohl für kleine als auch für große Fans der jeweiligen Produktreihen.