Mit dem TMNT Sewer Hockey bringt Wonderland Amusements ein neues Arcade-Spiel für zwei Personen auf den Markt, das klassische Rod-Hockey-Tische mit dem Universum der Teenage Mutant Ninja Turtles verbindet. Das Gerät setzt dabei auf direkte Kopf-an-Kopf-Duelle, animierte Elemente, Soundeffekte und eine umfangreiche TMNT-Gestaltung.

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Der TMNT Sewer Hockey im Detail

Das Konzept orientiert sich an klassischen Rod-Hockey-Tischen, bei denen zwei Spieler gleichzeitig gegeneinander antreten. Die Spielfiguren sind fest auf den Stangen montiert und treten in einer thematisch gestalteten Spielfläche gegeneinander an. Beim TMNT Sewer Hockey kommen dazu individuell gefertigte Charakterfiguren, eigene Sprecheraufnahmen und Arcade-Soundeffekte.

Auch optisch soll das Gerät an eine klassische Arcade-Maschine erinnern. Das Gehäuse besteht aus einer Kombination aus Sperrholz und MDF und wird durch transparente Plexiglas-Seitenwände ergänzt. Für die Anzeige von Spielinformationen und Punkten sind zwei 4,5-Zoll-LCD-Displays integriert. Die Außenseiten ziert ein hochwertiges 3M-Vinyl-Design im Teenage-Mutant-Ninja-Turtles-Stil.

Mit einer Länge von rund 140 cm, einer Breite von etwa 94 cm und einer Höhe von ungefähr 165 cm fällt das Sewer Hockey allerdings durchaus groß aus. Zudem bringt der Tisch rund 54 kg auf die Waage. Damit benötigt das Gerät entsprechend Platz und dürfte eher für ein eigenes Spiele- oder Freizeitzimmer als für das klassische Wohnzimmer gedacht sein.

„Wir wollten, dass sich Sewer Hockey sofort vertraut, kompetitiv und unterhaltsam anfühlt und gleichzeitig ganz natürlich in ein Familien-Spielezimmer passt“, erklärt Jerry Cummings, Gründer und CEO von Wonderland Amusements. „TMNT ist die perfekte Welt für schnelles Spiel direkt gegeneinander und bietet Fans eine weitere Möglichkeit, ein authentisches Amusement-Erlebnis nach Hause zu holen.“

Die Vorbestellung läuft

Der TMNT Sewer Hockey kann derzeit für 599 US-Dollar vorbestellt werden. Dafür muss bis zum 27. September 2026 der Rabattcode „TMNTPRESALE“ verwendet werden. Der reguläre UVP liegt bei 799 US-Dollar. Der Versand soll voraussichtlich im November 2026 beginnen.

Aktuell ist das Angebot allerdings ausschließlich auf den US-Markt ausgerichtet. Wonderland Amusements nennt kostenloses Shipping innerhalb der USA sowie eine einjährige eingeschränkte Garantie. Ob der TMNT Sewer Hockey zu einem späteren Zeitpunkt auch offiziell in Europa angeboten wird, ist derzeit nicht bekannt.

Für TMNT-Fans dürfte der Tisch damit vor allem wegen seiner Kombination aus klassischem Arcade-Spielprinzip und der bekannten Lizenz interessant sein. Ob das ungewöhnliche Arcade-Gerät auch den Weg nach Deutschland schafft, bleibt zunächst abzuwarten.

TMNT Sewer Hockey – Key Features

Kopf-an-Kopf-Rod-Hockey für zwei Spieler

Gehäuse aus Sperrholz und MDF

Teenage-Mutant-Ninja-Turtles-Design mit geformten Spielfiguren

Transparente Plexiglas-Seitenwände

Zwei 4,5-Zoll-LCD-Displays für Spiel- und Punktestand

Hochwertiges 3M-Vinyl-Design

Individuelle Charakter-Sprachaufnahmen und Arcade-Soundeffekte

Abmessungen: ca. 140 × 94 × 165 cm

Gewicht: ca. 54 kg

Verfügbarkeit

Der TMNT Sewer Hockey ist derzeit ausschließlich in den USA vorbestellbar. Die Vorbestellung kostet mit dem Code TMNTPRESALE 599 US-Dollar und ist bis zum 27. September 2026 möglich. Die Auslieferung soll im November 2026 beginnen. Ob Wonderland Amusements das Arcade-Spiel später auch nach Europa bringt, ist aktuell nicht bekannt.