CaDA präsentiert offiziell lizenzierte Shell Service Station mit über 1.600 Teilen

CaDA baut seine Zusammenarbeit mit Shell weiter aus und hat mit der Shell Service Station (C66025W) ein neues Highlight für Fans von Fahrzeugen und Klemmbausteinen vorgestellt. Die offiziell lizenzierte Tankstelle kombiniert ein modernes Design mit zahlreichen interaktiven Funktionen und verzichtet dabei vollständig auf Aufkleber. Das Modell ist ab sofort vorbestellbar und erweitert die wachsende CaDA x Shell-Kollektion.

Offizielle Shell-Lizenz bis ins kleinste Detail

Als offizielles Shell-Produkt wurde das Modell gemeinsam mit dem Energiekonzern entwickelt. Logos, Farben und Gestaltung orientieren sich an modernen Shell-Tankstellen und wurden originalgetreu umgesetzt. Besonders erfreulich für Sammler: Sämtliche Grafiken sind auf die Steine gedruckt, Sticker kommen nicht zum Einsatz. Die Shell Service Station besteht aus 1.697 Bauteilen und bietet zahlreiche liebevoll gestaltete Bereiche.

Dazu gehören unter anderem:

moderne Zapfsäulen

ein Shop mit Kundenbereich

eine vollständig ausgestattete Werkstatt

manuell bedienbare Hebebühne

Reifenmontiermaschine

Reifenwuchtmaschine

Luftpumpe

ein detailliertes 1:24-Rennfahrzeug

Das Fahrzeug kann direkt auf die Hebebühne gefahren werden und macht die Werkstatt zu einem echten Blickfang.

Beleuchtung sorgt für besondere Atmosphäre

Zum Lieferumfang gehört außerdem ein USB-Lichtset, das die Tankstelle stimmungsvoll beleuchtet. Gerade als Display-Modell kommt dadurch die typische Atmosphäre einer modernen Shell-Station besonders gut zur Geltung und macht das Set auch für Vitrinen oder den Schreibtisch interessant. Die Tankstelle ist Bestandteil der offiziell lizenzierten CaDA x Shell Collection, die Anfang 2026 angekündigt wurde. Mit der neuen Produktreihe möchte CaDA Motorsport, Fahrzeugtechnik und hochwertige Klemmbausteinmodelle miteinander verbinden. Neben der Service Station umfasst die Serie weitere Shell-inspirierte Modelle und richtet sich insbesondere an Auto- und Rennsportfans.

Vorbestellung bereits gestartet

CaDA Shell Service Station C66025W kann ab sofort vorbestellt werden. Das Modell umfasst 1.697 Teile, richtet sich an Baumeister ab 14 Jahren und erscheint voraussichtlich Ende August beziehungsweise im September 2026, abhängig vom jeweiligen Händler.

Mit der offiziell lizenzierten Shell Service Station liefert CaDA ein weiteres hochwertiges Architektur- und Fahrzeugset, das durch seine bedruckten Steine, funktionale Werkstatt und integrierte Beleuchtung sowohl Sammler als auch Motorsportfans ansprechen dürfte.