Battle-Pass, Twitch-Drop, Gratis-Skin: Rewards gibt’s im Gaming jetzt fast überall

Ein Skin für ein paar abgeschlossene Missionen oder neue Inhalte über einen Battle Pass: Wenn ihr regelmäßig Multiplayer-Games spielt, kommt ihr an solchen Belohnungssystemen nicht mehr vorbei. Leveln und das Sammeln von XP treten dabei langsam in den Hintergrund.

Einen bestimmten Boss zum x-ten Mal gedownt, eine schwierige Challenge bewältigt oder lange genug gelevelt: Früher lag dann irgendwann die heiß ersehnte neue Waffe im In-Game-Inventar. Diese Gaming-Momente sind nicht verschwunden, aber drumherum hat sich eine zweite Ebene gebildet.

„Fortnite“, „Marvel Rivals“, „Overwatch“ oder „World of Tanks“ bieten allesamt saisonale Pässe, Events, Gratis-Inhalte und Aktionen, die zeitlich eingeschränkt sind. Mal müsst ihr ein paar Matches spielen, mal einen Twitch-Account verbinden und an anderer Stelle reicht schon das Zuschauen.

Wenn ihr Fortnite spielt, kennt ihr das Prinzip wahrscheinlich längst

Battle Pass, Events und wechselnde Kooperationen laufen parallel. XP aus verschiedenen Modi bringt euch im Pass weiter, während Crossovers eigene kosmetische Inhalte und Aufgaben mitbringen. Beim Fortnite-Crossover mit „Overwatch“ kamen 2026 etwa Tracer, Mercy, Genji und D.Va auf die Battle-Royale-Insel. Dazu gehörte ein Payload-Event mit weiteren Belohnungen. Das Wort „gratis“ ist dabei weniger eindeutig, als es zunächst klingt. Mal reicht eure Spielzeit, mal müsst ihr eine bestimmte Aufgabe erledigen. In anderen Formen des digitalen Spielens hängen an ähnlichen Formulierungen deutlich umfangreichere Bedingungen. Bei einem 25 € Bonus ohne Einzahlung können beispielsweise Umsatzvorgaben, Auszahlungslimits und eine Verifizierung dazugehören. Online-Vergleichsportale werden darum immer häufiger von Nutzern als erster Anlaufpunkt genutzt. Sie bieten Übersichten zu Zahlungsmethoden, den Betreibern und reihen Angebote direkt nebeneinander auf. Mit einem kostenlosen Fortnite-Skin lässt sich das kaum vergleichen.

Wie groß das Geschäft mit digitalen Zusatzinhalten geworden ist, verraten auch die deutschen Marktzahlen. 2026 kommt Deutschland auf 41,2 Millionen Menschen, die zumindest gelegentlich Computer- oder Videospiele spielen. Die Zahl stammt aus dem aktuellen Jahresreport des game-Verbands.

Klassische Game-Käufe kamen im selben Jahr auf 807 Millionen Euro.

Marvel Rivals treibt die Idee ziemlich weit

In Season 9.5 konntet ihr euch über Missionen ein Sandstorm-Soldier-Kostüm für Punisher erspielen. Parallel liefen Twitch Drops rund um Elsa Bloodstone.

Selbst innerhalb der virtuellen Times-Square-Umgebung wurden kleine Extras verteilt. Zwei Minuten bei einer dort gezeigten Filmsequenz konnten bereits für ein exklusives Spray reichen.

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Damit führen mehrere Wege zum nächsten Gegenstand. Ihr könnt spielen, Aufgaben abhaken, Streams verfolgen oder bei einem Event vorbeischauen. Der Reward selbst muss dabei gar nicht riesig sein. Wer sowieso regelmäßig in „Marvel Rivals“ unterwegs ist, nimmt ein Spray oder eine Nameplate wahrscheinlich eher mit, als dafür extra einen langen Grind zu starten.

„Overwatch“ arbeitet ebenfalls seit Jahren mit dieser Mischung. Neben Battle-Pass-Inhalten tauchen saisonale Herausforderungen und kostenlose Extras auf.

Blizzard hat das System mehrfach verändert.

Der klassische Pass mit einem starren Weg von Stufe eins bis zum letzten Item ist also längst nicht mehr die einzige Variante.

Vor ein paar Jahren konntet ihr beim Wort „Battle Pass“ gut einschätzen, was euch erwartet – jetzt sieht’s anders aus

In manchen Games findet ihr einen kostenlosen und einen kostenpflichtigen Pfad nebeneinander. Andere hängen bestimmte Skins an Missionen oder zeitlich begrenzte Kooperationen. Dazu kommen Event-Währungen, Shops und externe Drops.

„World of Tanks“ lieferte im Juli ein ziemlich ungewöhnliches Beispiel. Beim Battle-Pass-Special mit „Far Cry“ trafen Jack Carver, Dr. George Krieger und weitere Figuren der Ubisoft-Reihe auf Panzergefechte.

Neben dem erweiterten Pfad gab es auch kostenlose Belohnungen. Für euch bedeutet das mehr Möglichkeiten, aber eben auch mehr Menüs.

Wenn Battle Pass, Premium Pass, Event Track, Twitch Drop und Shop-Bundle gleichzeitig laufen, müsst ihr teilweise erst herausfinden, wo der gesuchte Skin überhaupt steckt.

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Ein Bonus ist noch lange kein Geschenk

Bei Videospielen könnt ihr meistens recht schnell erkennen, was eine Aktion verlangt. Fünf Matches spielen, XP sammeln oder einen Stream eine bestimmte Zeit verfolgen. Danach landet der Gegenstand im Account.

Andere Spielangebote verwenden ähnliche Begriffe, obwohl die Regeln dahinter wesentlich komplexer sein können. Das betrifft vor allem Online-Glücksspiel, wo zu einem vermeintlich kostenlosen Angebot Bedingungen gehören können, die mit klassischen Gaming-Rewards wenig gemeinsam haben. Wenn ihr euch etwa mit einem 30 € Bonus ohne Einzahlung beschäftigt, kommen zusätzlich Vorgaben zu Umsätzen, möglichen Höchstbeträgen bei Auszahlungen oder zugelassenen Spielen hinzu. Auch die Frage, ob ein Angebot am eigenen Wohnort überhaupt zulässig ist, gehört dazu.

Die sprachliche Nähe zum Gaming kann deshalb täuschen. Einen Twitch Drop bekommt ihr als digitales Extra für eine klar definierte Aktion. Bei einem Glücksspielbonus können Geld und verbindliche Teilnahmebedingungen daran hängen. Nur weil auf beiden Seiten Wörter wie „Bonus“ oder „gratis“ auftauchen, steckt dahinter noch lange nicht dasselbe Modell.

Euer Inventar füllt sich längst nicht mehr nur durchs Spielen

Dass Belohnungssysteme plötzlich wieder aus den großen Multiplayer-Games verschwinden, ist kaum zu erwarten. Spannender ist, wo euer nächster Skin künftig herkommt.

Vielleicht erspielt ihr ihn klassisch über eine Challenge. Vielleicht schaut ihr zwanzig Minuten bei Twitch zu. „Fortnite“ hängt ihn an ein neues Crossover, „Marvel Rivals“ an ein virtuelles Event und „World of Tanks“ baut plötzlich eine Kooperation ein, mit der vorher kaum jemand gerechnet hat.

Wenn ihr nach ein paar Wochen wieder in ein Live-Service-Spiel zurückkehrt, kann deshalb schon das Hauptmenü anders aussehen als bei eurem letzten Login.

Das Match selbst fühlt sich womöglich noch vertraut an. Der Weg zum nächsten Item dürfte dagegen weiter neue Abzweigungen bekommen.