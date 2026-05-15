Fortnite startet großes Crossover mit Overwatch

In Fortnite ist ab sofort ein neues großes Crossover-Event mit Overwatch live gegangen. Mehrere bekannte Helden aus Blizzards Multiplayer-Shooter schaffen damit den Sprung auf die Battle-Royale-Insel.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zwei Welten prallen aufeinander: Overwatch x Fortnite

Mit dabei sind unter anderem Tracer, Mercy, Genji und D.Va, die ab sofort als neue Skins im Fortnite-Shop erhältlich sind. Zusätzlich erhalten die Charaktere passende Accessoires und eigene LEGO-Versionen. Auch die Spielwelt wurde passend zum Event erweitert. Auf der Insel tauchen nun mehrere bekannte Schauplätze aus Overwatch auf, darunter Bereiche im Stil von Hanamura, Busan, King’s Row und Watchpoint: Gibraltar. Spieler können außerdem spezielle Overwatch-Ausrüstung einsetzen. Dazu gehören Tracers Pulse Pistols oder Mercys Caduceus Staff, die für zusätzliche Event-Action sorgen sollen.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem neuen Payload-Event rund um den King’s Row Tower. Dort müssen Teams gemeinsam eine Fracht eskortieren und können sich spezielle Belohnungen sichern.

Passend dazu erscheint außerdem ein spezielles Porsche-Cayenne-EV-Bundle im Overwatch-Design mit individuellen Lackierungen und neuen Felgen. Das Fortnite-x-Overwatch-Crossover ist ab sofort in mehreren Spielmodi live, darunter Battle Royale, Zero Build, Reload und Blitz.