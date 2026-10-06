Zum 30. Geburtstag von Tomb Raider bringt 8BitDo zwei besondere Gamepads im Design von Lara Crofts legendären Abenteuern auf den europäischen Markt. Die 8BitDo Ultimate 3 Controller für Xbox und der 8BitDo Pro 3 Bluetooth Gamepad verbinden dabei die Optik rund um Tomb Raider mit moderner Controller-Technik. Die beiden Sondereditionen sollen ab dem 13. November 2026 und damit rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft erhältlich sein.

Die Controller entstehen in offizieller Zusammenarbeit mit Tomb Raider und greifen beim Design unter anderem die ikonische Lost Valley-Umgebung aus Lara Crofts Abenteuern auf. Neben der besonderen Gestaltung sollen die beiden Gamepads auch technisch einiges zu bieten haben.

8BitDo Ultimate 3 Controller für Xbox – Tomb Raider Edition

Der 8BitDo Ultimate 3 Controller richtet sich insbesondere an Xbox- und PC-Spieler. Der offiziell lizenzierte Controller ist mit Xbox Series X|S und Xbox One kompatibel und kann sowohl kabellos über 2,4 GHz als auch kabelgebunden eingesetzt werden. Am PC erreicht der Controller dabei eine Polling-Rate von bis zu 1.000 Hz.

Für die Thumbsticks setzt 8BitDo auf TMR-Technologie. Dadurch soll das bei herkömmlichen Analogsticks bekannte Stick-Drift-Problem vermieden werden. Die Hall-Effect-Impulse-Trigger bieten zudem zwei verschiedene Trigger-Stops, wodurch sich die Auslösung beispielsweise für schnelle Shooter anpassen lässt. Zwei zusätzliche Pro-Backbuttons erweitern die Konfigurationsmöglichkeiten. Für den mobilen Einsatz lässt sich der Ultimate 3 außerdem per Bluetooth mit kompatiblen Mobilgeräten verbinden.

Ein besonderer Blickfang ist die mitgelieferte Ladestation. Diese greift ebenfalls das Tomb-Raider-Design auf und dient damit nicht nur zum Laden des Controllers, sondern macht ihn auch abseits des Spielens zu einem passenden Sammlerstück.

8BitDo Pro 3 Bluetooth Gamepad – Tomb Raider Edition

Mit dem Pro 3 Bluetooth Gamepad bringt 8BitDo eine zweite Tomb-Raider-Sonderedition auf den Markt, die für eine größere Auswahl an Plattformen ausgelegt ist. Der Controller kann mit Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 über Bluetooth, 2,4 GHz oder USB verbunden werden. Unter Windows stehen 2,4 GHz und eine kabelgebundene USB-Verbindung zur Verfügung, während SteamOS und mobile Geräte ebenfalls unterstützt werden.

Auch beim Pro 3 kommen TMR-Thumbsticks zum Einsatz. Ergänzt werden diese durch Hall-Effect-Trigger sowie ein taktiles D-Pad. Für zusätzliche Eingabemöglichkeiten sorgen zwei Pro-Backbuttons sowie zusätzliche R3- und L4-Bumper. Eine Besonderheit des Pro 3 sind die magnetisch austauschbaren ABXY-Tasten. Dadurch können die Tastenbelegungen beziehungsweise die Beschriftungen an unterschiedliche Plattformkonfigurationen angepasst werden.

Für kompatible Spiele stehen außerdem eine integrierte 6-Achsen-Bewegungssteuerung, Vibrationsunterstützung und eine Turbo-Funktion zur Verfügung. Auch beim Pro 3 gehört eine thematisch gestaltete Ladestation zum Lieferumfang.

Individuelle Konfiguration per Software

Beide Tomb-Raider-Controller lassen sich über die Software von 8BitDo individuell konfigurieren. Unterstützt werden die Ultimate Software X sowie die Ultimate Software V2 für Mobilgeräte.

Damit können Spieler verschiedene Controller-Einstellungen an die eigenen Vorlieben und unterschiedliche Spiele anpassen.

Preise und Verfügbarkeit

Die beiden Tomb Raider 30th Anniversary Edition Controller sollen ab dem 13. November 2026 bei großen europäischen Händlern und Online-Shops erhältlich sein.