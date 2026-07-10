World of Tanks und Ubisoft bündeln ihre Kräfte: Mit dem Battle Pass Special: Far Cry erwartet Spieler ab dem 16. Juli ein zeitlich begrenztes Event, das die ikonische Actionspiel-Reihe auf das Schlachtfeld bringt. Bis zum 27. Juli können Kommandanten exklusive Inhalte freischalten, darunter bekannte Charaktere, individuelle Anpassungsoptionen und einen neuen Panzer im markanten Dschungel-Look.

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Tropisches Insel-Setting trifft auf Panzerschlachten

Das Event entführt Spieler in eine tropische Umgebung, die von den atmosphärischen Schauplätzen der Far Cry-Reihe inspiriert ist. Im Mittelpunkt stehen Überleben, Misstrauen und der Kampf gegen die Gefahren einer scheinbar paradiesischen Inselwelt.

Neben zahlreichen kosmetischen Inhalten hält das Battle-Pass-Special exklusive Belohnungen bereit, die den Stil und die Atmosphäre der bekannten Ubisoft-Reihe aufgreifen.

M-VII-Y mit exklusivem 3D-Stil

Herzstück des Events ist der amerikanische schwere Panzer M-VII-Y der Stufe IX. Das Fahrzeug kann über den Kapitelfortschritt freigeschaltet werden und ist mit dem exklusiven 3D-Stil „Twisting Paths“ ausgestattet.

Das Design orientiert sich an den markanten Elementen der Far Cry-Welt: Palmblätter am Turm verleihen dem Panzer eine unverwechselbare Silhouette, während die von Citras Messer inspirierte Kanone mit ihrer klingenartigen Form und geschnitzten Stammesmustern das Insel-Setting widerspiegelt.

Bekannte Far-Cry-Charaktere als Kommandanten

Im Verlauf des Events stoßen insgesamt fünf bekannte Figuren aus der Far Cry-Reihe mit eigenen Sprachausgaben zu den Kommandanten.

Über den Battle Pass lassen sich Jack Carver, der ehemalige Marineoffizier aus dem ersten Far Cry, sowie der Wissenschaftler Dr. George Krieger freischalten. Zusätzliche Themenpakete erweitern die Auswahl um Jason Brody, Citra Talugmai und Pagan Min, die zu den bekanntesten Charakteren der Spielreihe zählen.

Exklusive 2D-Stile und weitere Belohnungen

Der Battle Pass bietet sowohl im kostenlosen als auch im erweiterten Belohnungspfad zahlreiche Anpassungsgegenstände. Zu den Highlights gehören mehrere exklusive 2D-Stile:

„Trouble in Paradise“ erinnert mit dem ikonischen roten Hawaiihemd an das originale Far Cry und dessen Protagonisten Jack Carver.

„Tatau“ greift die traditionellen Stammeszeichen der Rakyat auf und verwandelt den Panzer in eine kunstvoll verzierte Leinwand.

„Jungle Fever“ orientiert sich am markanten Look von Far Cry 3 und integriert unter anderem Citras legendäres Messer in das Design.

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Zusätzliche Inhalte über Bundles

Wer das Event vollständig erleben möchte, kann ergänzende Themen-Bundles erwerben. Darüber hinaus stehen spezielle Kampfmissionen bereit, über die sich weitere von der Far Cry-Reihe inspirierte Belohnungen freischalten lassen.

Das Battle Pass Special: Far Cry ist vom 16. bis 27. Juli in World of Tanks verfügbar.