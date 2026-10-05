Neuheiten und Nachdrucke im Oktober 2026 bei altraverse

Mit dem Oktober 2026 bei altraverse starten einmal mehr neue Reihen und andere finden ihr Ende mit dem Abschlussband. Zum Beispiel mit Elvia – Überleben in einem Reverse Harem Game. Eine Kronprinzessin, die in einem Online-Game sich wiederfindet und umgeben von Verehrern ist.

Oktober 2026 bei altraverse im Handel

Wegen Verzögerung in der Produktion erreichen folgende Titel den Handel gegen Ende des Monats:

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Band 31 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Collectors Edition, Band 31 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40

Morgana & Oz, Band 03 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40

Collectors Edition, Band 03 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90

Papermox, Band 01 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Monster Box, Band 01 – € (D) 20,00 | € (A) 20,60

Solo Leveling: Ragnarok, Band 02 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40

Collectors Edition, Band 02 – € (D) 32,00 | € (A) 32,90

Ab dem 12. Oktober 2026 bei altraverse als E-Book

Blade & Bastard, Band 07 – € (D) 3,99

Blue Moon – Der Geist der Lagune, Band 02 – € (D) 9,99

Das Band der Unterwelt, Band 12 – € (D) 3,99

Der konkurrenzlose Weise – Mit der Hilfe von Gaming-Wissen zur Nummer eins einer anderen Welt, Band 12 – € (D) 3,99

Der stärkste Held mit dem Mal der Schwäche, Band 32 – € (D) 3,99

Drachenschwingen und Meeresbrise, Band 01- € (D) 3,99

Mein Leben als Moppelkatze, Band 03 – € (D) 3,99 Abschlussband!

Mein schrecklich süßer Schwarzmagier, Band 03 – € (D) 3,99

Meine Puppenprinzessin ist der Boss, Band 02 – € (D) 3,99

Schnee & Tinte, Band 04 – € (D) 3,99

Seit unserem Tod erkennst du mich nicht mehr, Band 07 – € (D) 3,99

Verliebt in mehr als dein Gesicht, Band 16 – € (D) 3,99

Wistoria – Zauberstab und Schwert, Band 13 – € (D) 3,99

> Liste vom September.

Die Nachdrucke

Aisha – Noch einmal ins Licht, Band 01- € (D) 15,00 | € (A) 15,40

Der Sommer, in dem Hikaru starb, Band 02, Band 05 und Band 08 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

Frieren – Nach dem Ende der Reise, Band 09-11 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

GACHIAKUTA, Band 01 und Band 05 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Durch Verzögerung verschoben auf

November

Cold – Die Kreatur, Band 06 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

Collectors Edition, Band 06 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90

Das Geheimnis von Scarecrow, Band 06 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

Collectors Edition, Band 06 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90

Der Karneval der Veteranen, Einzelband – € (D) 20,00 | € (A) 20,60

Limited Edition, Einzelband – € (D) 40,00 | € (A) 41,10

From Star Strings, Einzelband – € (D) 15,00 | € (A) 15,40

In these Words, Band 05 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

Solo Leveling: Ragnarok Roman, Band 01 – € (D) 24,00 | € (A) 24,70

The Art of Gin Zarbo, Artbook – € (D) 30,00 | € (A) 30,90

Dezember