Am Samstag, den 19. September 2026, steht wieder der Batman Day an. Unter dem diesjährigen Motto „Rule the Night“ feiern DC und Warner Bros. Discovery gemeinsam mit Fans weltweit den Dunklen Ritter. Neben Comics, Filmen und Gaming warten auch zahlreiche Aktionen und neue Produkte auf Batman-Fans.

Batman Day 2026 in Berlin

Ein besonderes Highlight erwartet deutsche Fans in Berlin. Am 19. September findet im ALICE Rooftop & Garden ein Batman-Day-Event statt. Der Abend beginnt um 18:00 Uhr und soll Gotham City mit Comics, Gaming, Entertainment und interaktiven Aktivitäten nach Berlin holen.

Vor Ort ist unter anderem der Comiczeichner Ingo Römling, der unter anderem an Joker: The World gearbeitet hat. Besucher können den Künstler persönlich treffen und mehr über seine Arbeit erfahren.

Für Filmfans steht zudem ein besonderes Screening auf dem Programm: Tim Burtons Batman aus dem Jahr 1989 mit Michael Keaton als Batman wird gezeigt. Gotham-inspirierte Speisen und Getränke sorgen dabei für die passende Atmosphäre.

Darüber hinaus erwarten die Besucher unter anderem:

Fotomotive im Gotham-Stil

einen Greifautomaten mit Preisen von LEGO und MGA Miniverse

eine Gaming-Station mit LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters

Airbrush-Tattoos

eine Station für exklusiven T-Shirt-Druck

Tickets für das Berliner Event sind über Eventbrite erhältlich.

LEGO Batman: Neues Abenteuer passend zum Batman Day

Auch virtuell wird der Batman Day gefeiert. Am 18. September 2026 erscheint LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight für Nintendo Switch 2.

Zeitgleich startet die Mayhem Collection als neuer DLC. Mit dem Zusatzinhalt werden Joker und Harley Quinn als spielbare Charaktere verfügbar. In einer neuen Story-Mission müssen die beiden aus dem Arkham Asylum ausbrechen. Zusätzlich bringt der neue Mayhem Mode ein Gameplay-Erlebnis nach Gotham City, bei dem Spieler ordentlich Chaos verursachen können.

Die Mayhem Collection ist ab dem 18. September für Besitzer der Deluxe Edition auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC erhältlich.

Batman kehrt ins Kino zurück

Auch auf der großen Leinwand gibt es ein Wiedersehen mit dem Dunklen Ritter. Vom 18. bis 20. September 2026 werden ausgewählte Batman-Filme bei teilnehmenden Kinopartnern erneut gezeigt.

Welche Filme und Vorstellungen angeboten werden, hängt vom jeweiligen lokalen Kinoprogramm ab.

Streaming-Fans können Batman zudem über HBO Max erleben. Die Plattform stellt zum Batman Day eine Auswahl verschiedener Batman-Filme bereit und positioniert sich damit erneut als zentrale Anlaufstelle für das DC-Universum.

Neue Batman-Produkte zum Batman Day

Rund um den Batman Day entstehen außerdem zahlreiche neue Produkte und Kollektionen. Warner Bros. Discovery Global Consumer Products arbeitet dafür unter anderem mit Panini, MGA, Mattel, yfood und LEGO zusammen.

Batman von zwei Welten

DC und Panini veröffentlichen zum Batman Day den kostenlosen Comic „Batman von zwei Welten“. Dieser enthält zwei neue Batman-Geschichten und ist in teilnehmenden Comicshops in Deutschland sowie über Panini Comics erhältlich.

Ergänzt wird das Angebot durch exklusive Batman-Day-Produkte wie Masken, Pins, Variant-Ausgaben und die Batman Day Souvenir Edition. Letztere enthält eine Auswahl verschiedener Batman-Geschichten, von denen mehrere erstmals in deutscher Sprache erscheinen.

Batman im Miniaturformat

Mit Miniverse Make It Mini Batman bringt MGA bekannte Gadgets des Dunklen Ritters ins Miniaturformat. Die Überraschungspackungen enthalten jeweils eines von vier möglichen Gadgets:

Grappling Gun

Batarang

Bat-Signal

Batmobile

Zusätzlich befinden sich ein Mini-Comic und ein Batcave-Displayständer in den Packungen.

Mattel bringt Batman ins modulare Spielsystem

Auch Mattel erweitert sein Sortiment. Die neue DC All-Stars Collection umfasst unter anderem detailreiche Figuren von Batman und Joker sowie Fahrzeuge wie das Batlink Batmobil und Robins Batlink-Motorrad.

Das modulare Batlink-System ermöglicht es, Figuren, Fahrzeuge und Zubehör miteinander zu kombinieren und dadurch unterschiedliche Spielszenarien zu erschaffen.

Batman x yfood

Auch yfood beteiligt sich am Batman Day. Die Batman x yfood Limited Edition verwandelt die Flaschen in Sammlerstücke und setzt dabei auf verschiedene Charaktere aus dem Batman-Universum.

Charakter Geschmacksrichtung Batman Stracciatella Robin Waffle & Cream Harley Quinn Raspberry Catwoman Fudge Brownie

Zwei neue LEGO Batman Sets

Passend zum Batman Day erscheinen außerdem zwei neue LEGO-Sets, die unterschiedliche Versionen des Dunklen Ritters und seiner Fahrzeuge aufgreifen.

Set LEGO Technic Batmobile Tumbler LEGO Batman Returns Batmobile Thema The Dark Knight-Trilogie Batman Returns Besonderheit Detailgetreuer Tumbler Transformierbares Batmobile Funktionen Steuerung per App Transformierbares Design Details Authentische Fahrzeugdetails Authentische Details aus dem Film Figur Batman Batman-Minifigur Bezug The Dark Knight-Trilogie Batman Returns

Der LEGO Technic Batmobile Tumbler bildet das bekannte Fahrzeug aus Christopher Nolans The Dark Knight-Trilogie detailgetreu nach. Neben zahlreichen authentischen Details gehört eine App-Steuerung zu den besonderen Funktionen des Modells.

Das LEGO Batman Returns Batmobile orientiert sich dagegen am Fahrzeug aus Tim Burtons Batman Returns. Das Modell verfügt über ein transformierbares Design und wird durch eine Batman-Minifigur ergänzt.