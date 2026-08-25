Transport Fever 3: Release-Termin, Editionen und Vorbestellerboni enthüllt

Urban Games und Paradox Interactive haben den Veröffentlichungstermin von Transport Fever 3 bekannt gegeben. Die Fortsetzung der millionenfach verkauften Transport-Simulation Transport Fever 2 erscheint am 29. September 2026 für PC und Konsolen.

Neben der Standard Edition wird Transport Fever 3 erstmals auch als Deluxe Edition und Collector’s Edition angeboten. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Besitzer von Transport Fever 2 erhalten außerdem einen Treuerabatt.

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Transport Fever 3 erscheint am 29. September

Transport Fever 3 erscheint am 29. September für PC, Mac und Linux über Steam, den Epic Games Store und erstmals auch GOG. Auf Konsolen wird die Simulation für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht.

Vorbesteller erhalten drei exklusive Bonusinhalte. Dazu gehören der legendäre Ozeandampfer TS Queen Mary, die Große Pyramide von Gizeh und ein Asiatischer Elefant.

Besitzer von Transport Fever 2 werden ebenfalls belohnt. Bis 14 Tage nach der Veröffentlichung erhalten sie beim Kauf von Transport Fever 3 einen Treuerabatt von 10 Prozent auf die Standard und Deluxe Edition, sofern der Kauf auf derselben Plattform erfolgt.

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Deluxe Edition mit zusätzlichen Fahrzeugen und Karten

Die Deluxe Edition richtet sich an Spieler, die zusätzliche Inhalte für ihr Transportimperium suchen. Sie umfasst unter anderem 11 legendäre Fahrzeuge, zwei architektonische Wahrzeichen, drei handgefertigte Karten und vier zusätzliche Wildtiere.

Zu den besonderen Fahrzeugen gehören unter anderem die Überschallmaschine Concorde und der Trans-Europ-Express. Bei den Wahrzeichen ist beispielsweise der Eiffelturm enthalten.

Die zusätzlichen Karten sollen neue Landschaften und Herausforderungen bieten. Ergänzt wird die Edition durch weitere Inhalte und einen Soundtrack.

Erste Collector’s Edition der Reihe

Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe wird es außerdem eine Collector’s Edition geben. Diese ist zunächst auf 10.000 Exemplare limitiert.

Herzstück der Sammlung ist ein digitaler Game-Key für die Deluxe Edition. Dazu kommen eine vom Cover-Artwork inspirierte Heldenstatue und ein 200-seitiges illustriertes Hardcover-Artbook über die Fahrzeuge der Transport-Fever-Reihe.

Ebenfalls enthalten sind ein thematisches Kartenspiel, eine Musikbox, ein Schlüsselanhänger, ein Sticker-Set, ein Poster und eine besondere Dankeskarte.

Die Collector’s Edition soll über den offiziellen Merch-Shop erhältlich sein. Der Versand ist in die meisten wichtigen Märkte Europas, der USA und Asiens möglich.

Preise der Editionen

Edition PC Konsolen Standard Edition 49,99 € / 49,99 $ 59,99 € / 59,99 $ Deluxe Edition 64,99 € / 64,99 $ 74,99 € / 74,99 $ Collector’s Edition 119,99 € / 119,99 $ –

Transport Fever 3 erscheint am 29. September 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die PC-Version wird neben Steam und dem Epic Games Store erstmals auch über GOG erhältlich sein.