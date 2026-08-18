SwitchBot Batterie-Umluftventilator 2 Pro startet in Europa

SwitchBot bringt den Batterie-Umluftventilator 2 Pro auf den europäischen Markt. Der neue Umluftventilator kombiniert kabellose Mobilität mit einem leistungsstarken Luftstrom, Smart-Home-Anbindung und einer 3-in-1-Konstruktion. Das Gerät kann per Akku, Netzstrom oder USB-C betrieben werden und soll sich dadurch flexibel in verschiedenen Bereichen des Hauses sowie unterwegs einsetzen lassen.

Bis zu 70 Stunden kabelloser Betrieb

Dank des integrierten Akkus lässt sich der Ventilator unabhängig von einer Steckdose beispielsweise im Schlafzimmer, Homeoffice, in der Küche, auf dem Balkon oder beim Camping einsetzen. Laut SwitchBot sind mit einer Akkuladung bis zu 70 Stunden kabelloser Betrieb möglich.

Für längere Einsätze kann der Batterie-Umluftventilator 2 Pro zudem über eine Powerbank mit Energie versorgt werden. Dadurch soll eine Betriebsdauer von bis zu 127 Stunden möglich sein. Neben dem Akkubetrieb stehen Netzstrom und USB-C als weitere Stromversorgungsoptionen zur Verfügung.

3-in-1-Konstruktion mit Ionen-Generator

Der Batterie-Umluftventilator 2 Pro verfügt über einen Ionen-Generator, einen herausnehmbaren Vorfilter und eine Aromabox. Der Ionen-Generator gibt positive und negative Ionen an die Umgebung ab, die laut Hersteller dazu beitragen können, alltägliche Gerüche zu reduzieren und Schwebstaub zum Absinken zu bringen.

Der Vorfilter hält sichtbaren Staub, Tierhaare und größere Partikel zurück. Für zusätzlichen Komfort lässt sich die integrierte Aromabox mit ätherischen Ölen verwenden.

Matter über WLAN für die Smart-Home-Integration

Für die Einbindung ins Smart Home unterstützt der Ventilator Matter über WLAN. Ein zusätzlicher Hub ist dafür nicht erforderlich. Unterstützt werden unter anderem Apple Home, Amazon Alexa, Google Assistant, Home Assistant und Homey.

Über die SwitchBot-App oder kompatible Sprachassistenten können Nutzer verschiedene Funktionen steuern. Dazu gehören die stufenlose Einstellung der Windgeschwindigkeit von 1 bis 100 Prozent, Luftstrommodi, Timer mit bis zu 24 Stunden, Oszillation und das Nachtlicht.

Der Ventilator lässt sich zudem mit anderen SwitchBot-Geräten automatisieren.

Bis zu 33,5 Meter Luftförderweite

Für die Luftzirkulation setzt SwitchBot auf einen bürstenlosen Gleichstrommotor. Dieser erreicht eine Windgeschwindigkeit von bis zu 6,5 m/s, eine Luftförderweite von bis zu 33,5 Metern und ein Luftfördervolumen von bis zu 811 m³/h.

Der Turbo-Modus soll die Luft besonders schnell im Raum verteilen. Die automatische Oszillation bewegt den Luftstrom dabei um jeweils 90 Grad horizontal und vertikal.

Im Vergleich zum Vorgängermodell soll der Batterie-Umluftventilator 2 Pro rund 20 Prozent kompakter ausfallen und gleichzeitig ein um etwa 48 Prozent höheres Luftdurchsatzvolumen bieten. Die Nennleistung liegt bei 24 Watt.

Leiser Betrieb und einfache Reinigung

Im Schlafmodus soll die von SwitchBot entwickelte SilenTech-Technologie die Lautstärke auf bis zu 21 dB reduzieren. Damit eignet sich der Ventilator laut Hersteller unter anderem für Schlafzimmer, Kinderzimmer und Homeoffices.

Eine Umgebungslichtleiste dient gleichzeitig als dezente Beleuchtung. Für die Wartung lässt sich das Gerät vollständig zerlegen. Front- und Rückabdeckung, Ventilatorflügel sowie Vorfilter können zur Reinigung abgenommen werden.

Preis und Verfügbarkeit

Der SwitchBot Batterie-Umluftventilator 2 Pro ist in Europa ab sofort über die offizielle SwitchBot-Website vorbestellbar. Die Verfügbarkeit über die europäischen Amazon-Shops soll in Kürze folgen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 119,99 Euro.