Filament schnell und komfortabel auf Bambu-Lab-Spulen umwickeln: Der neue Mintion W1 übernimmt das Respooling elektrisch und ist aktuell zum Early-Bird-Preis von 89,99 US-Dollar erhältlich. Wer einen Bambu Lab AMS nutzt, kennt das Problem: Nicht jedes Filament kommt auf einer Spule, die sich problemlos im AMS verwenden lässt. Unterschiedliche Spulenformen, Kartonspulen oder Filament von Großrollen können das Handling erschweren. Mit dem Mintion W1 Electric Filament Respooler will Mintion diesen Arbeitsschritt deutlich vereinfachen.

Der W1 ist ein elektrischer Filament-Umroller, mit dem Filament von Drittanbieter-, Karton- oder nicht standardisierten Spulen auf wiederverwendbare Bambu-Lab-Spulen übertragen werden kann. Auch Filament von größeren Bulk-Spulen mit bis zu 3 kg lässt sich laut Hersteller auf mehrere Spulen verteilen.

Elektrisches Respooling statt DIY-Lösung

Der Mintion W1 soll sich bewusst von selbstgebauten Respooling-Lösungen abheben. Motor, Getriebe, Filamentführung und Geschwindigkeitsregelung sind bereits montiert und getestet. Dadurch entfällt die sonst notwendige Konstruktion aus gedruckten Bauteilen, Lagern und Antriebskomponenten.

Das Filament wird eingelegt, fixiert und anschließend elektrisch auf die Zielspule gewickelt. Eine Führung auf einer Linear-Schiene bewegt sich dabei über die Spulenbreite und soll für eine gleichmäßigere Verteilung des Filaments sorgen.

Für unterschiedliche Anforderungen stehen drei Betriebsmodi zur Verfügung: Silent, Normal und Turbo. Im Turbo-Modus soll eine vollständige 1-kg-Spule laut Mintion in weniger als vier Minuten umgespult werden können. Die tatsächliche Geschwindigkeit hängt dabei unter anderem vom verwendeten Filament und den Spulenbedingungen ab.

Auch für beschädigte Spulen geeignet

Der W1 soll nicht nur beim Wechsel von Drittanbieter-Spulen helfen. Auch beschädigtes oder verformtes Spulenmaterial lässt sich in vielen Fällen weiterverwenden. Für entsprechende Fälle bietet Mintion zusätzlich eine optionale Halterung an, die eine beschädigte Spule über ihre zentrale Aufnahme tragen kann.

Eine Besonderheit sollte allerdings beachtet werden: Der W1 arbeitet zwar elektrisch, ist aber kein vollständig automatisches System. Spulen müssen vom Nutzer eingesetzt und das Filament fixiert werden. Auch während des Umwickelns ist eine Kontrolle erforderlich. Verheddertes Filament erkennt und beseitigt das Gerät ebenfalls nicht automatisch.

Aktuell im Early-Bird-Angebot erhältlich

Zum Start bietet Mintion den W1 derzeit zum Early-Bird-Preis von 89,99 US-Dollar an. Der reguläre Preis liegt laut Hersteller bei 119,99 US-Dollar, womit sich aktuell 30 US-Dollar beziehungsweise 25 Prozent sparen lassen.

Die Auslieferung soll laut Mintion ab dem 31. August 2026 beginnen. Auf der Produktseite wird derzeit eine voraussichtliche Lieferung zwischen dem 31. August und 10. September angegeben. Wichtig: Beim Early-Bird-Angebot weist Mintion darauf hin, dass das Gehäuse des W1 aus 3D-gedruckten Teilen besteht.

Der Mintion W1 könnte damit vor allem für Besitzer eines Bambu Lab AMS interessant sein, die regelmäßig Filament von Drittanbietern einsetzen und dabei nicht auf die passenden Spulenformate beschränkt sein möchten. Statt das Filament von Hand oder mit einer selbstgebauten Vorrichtung umzuspulen, übernimmt der W1 den eigentlichen Wickelvorgang elektrisch.

Preis: 89,99 US-Dollar Early Bird

Regulärer Preis: 119,99 US-Dollar

Unterstützte Ausgangsspulen: bis zu 3 kg

Betriebsmodi: Silent, Normal, Turbo

Turbo: 1-kg-Spule laut Hersteller in unter 4 Minuten

Auslieferung: ab 31. August 2026

Mintion W1 im offiziellen Mintion-Shop