LEGO Skylines angekündigt: Städtebau trifft auf die bunte LEGO-Welt

Paradox Interactive, Iceflake Studios und die LEGO Gruppe haben im Rahmen der gamescom Opening Night Live 2026 mit LEGO Skylines ein neues Städtebau-Spiel angekündigt. Der Titel soll die umfangreichen Möglichkeiten klassischer City-Builder mit der kreativen und verspielten Welt von LEGO verbinden.

Entwickelt wird LEGO Skylines von Iceflake Studios, während Paradox Interactive als Publisher fungiert. Das Spiel soll für PC über Steam sowie für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen.

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Die eigene LEGO-Stadt erschaffen

LEGO Skylines möchte das Städtebauen zugänglicher und spielerischer gestalten. Spielerinnen und Spieler beginnen mit einem einzelnen Grundstück, errichten ihr erstes Haus und entwickeln daraus nach und nach eine lebendige Stadt. Wie sich die eigene Metropole entwickelt, hängt dabei maßgeblich von den getroffenen Entscheidungen ab.

Zu Beginn müssen zunächst die grundlegenden Voraussetzungen für eine funktionierende Stadt geschaffen werden. Straßen, Strom, Lebensmittel und Wasser bilden die Basis. Anschließend geht es darum, aus der funktionierenden Siedlung einen Ort zu machen, an dem sich die Bewohner wohlfühlen.

Dafür stehen unter anderem gemütliche Wohnhäuser, grüne Parks, Geschäfte und Krankenhäuser zur Verfügung. Wer möchte, kann seine Stadt außerdem zu einer Kulturmetropole mit Museen und Sportarenen ausbauen. Alternativ lässt sich beispielsweise eine Stadt erschaffen, in der sich an jeder Straßenecke Bäckereien befinden, die mit dem Weizen der eigenen Bauernhöfe Donuts herstellen.

Mit zunehmender Größe werden weitere Gebäude und Dienstleistungen freigeschaltet. Dadurch sollen sowohl die Bewertung der Stadt als auch die Zufriedenheit der Bewohner steigen. Anpassbare Grundstücke, Gebäude und zahlreiche LEGO-Dekorationen bieten zudem umfangreiche Möglichkeiten, die eigene Stadt individuell zu gestalten.

Kreativität steht im Mittelpunkt

LEGO Skylines soll dabei weniger den Druck einer klassischen Wirtschaftssimulation vermitteln, sondern vor allem das kreative Bauen in den Mittelpunkt stellen. Spieler können selbst entscheiden, wie ihre Stadt aussehen und funktionieren soll.

„Die meisten von uns bei Iceflake Studios sind mit dem Bauen von LEGO Sets aufgewachsen und diese Leidenschaft begleitet uns bis heute. Wir haben uns als große Fans unglaublich gefreut, die Gelegenheit zu bekommen, unseren kreativen Elan mit all dem zu verbinden, was wir im Laufe der Jahre beim Entwickeln anspruchsvoller Management- und Simulationsspiele gelernt haben“, sagte Lasse Liljedahl, Mitbegründer und Game Director bei Iceflake Studios. „Mit LEGO Skylines wollen wir das Städtebauen zu einem persönlicheren Erlebnis machen, bei dem die eigene Fantasie die einzige Grenze ist, wenn es darum geht, welche Art von Städten man bauen kann. Wir können es kaum erwarten zu sehen, wie die Spieler:innen darin ihre Träume zum Leben erwecken.“

Auch die LEGO Gruppe sieht in dem Projekt eine Möglichkeit, die Marke mit einem etablierten Spielegenre zu verbinden.

„Bauen und Kreativität standen schon immer im Mittelpunkt des LEGO Erlebnisses, aber mit LEGO Skylines betreten wir völlig neues Terrain“, sagte Fredrik Löving, SVP und Global Head of GAME bei der LEGO Group. „Gemeinsam mit Paradox Interactive und Iceflake Studios haben wir das LEGO Erlebnis in eines der weltweit beliebtesten Spielgenres gebracht. Von Anfang an war es unser Ziel, nicht nur einen LEGO Städtebau-Titel zu entwickeln, sondern ein Spiel zu schaffen, das zu den besten seines Genres zählt. Ganz gleich, ob Spieler:innen davon träumen, eine pulsierende Metropole, ein skurriles Küstenstädtchen oder etwas völlig Neues zu erschaffen – LEGO Skylines bietet ihnen die kreative Freiheit und Tiefe, um ihre Visionen zu verwirklichen.“

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Für Fans von Städtebau und LEGO

LEGO Skylines verbindet damit den klassischen Aufbau einer Stadt mit der bekannten Optik und den kreativen Möglichkeiten der LEGO-Welt. Ob große Metropole, gemütliche Kleinstadt oder vollkommen ausgefallene Eigenkreation: Die Spieler sollen ihre Stadt weitgehend nach eigenen Vorstellungen gestalten können.

LEGO Skylines erscheint für Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Einen ersten Eindruck vom Spiel liefert der während der gamescom Opening Night Live 2026 präsentierte Ankündigungstrailer.