World of Tanks trifft Dune: Part Three: Neue Panzer, legendäre Charaktere und ein besonderer Battle Pass

Die Wüstenwelt von Arrakis erobert die Schlachtfelder von World of Tanks! Wargaming hat eine umfangreiche Zusammenarbeit mit Legendary Entertainment angekündigt, die ganz im Zeichen des kommenden Kinofilms Dune: Part Three steht. Spieler dürfen sich auf einen besonderen Battle Pass, neue Panzer, bekannte Charaktere und zahlreiche kosmetische Belohnungen freuen. Das Event startet bereits am 5. November 2026 und läuft in der PC-Version von World of Tanks bis zum 16. November. Damit stimmt Wargaming die Community auf den Kinostart des dritten Dune-Films am 18. Dezember 2026 ein.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Dune: Part Three bringt 40 Battle-Pass-Stufen und neue Kommandanten

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht ein spezielles Battle-Pass-Kapitel mit insgesamt 40 Stufen. Während des Events können Spieler verschiedene Belohnungen freischalten, die direkt vom Science-Fiction-Universum von Dune inspiriert wurden. Besonders interessant sind die neuen Kommandanten. Mit Paul Atreides und Stilgar stehen zwei der bekanntesten Figuren der Filmreihe zur Verfügung, die über den regulären Fortschritt des Battle Pass freigeschaltet werden können. Darüber hinaus lassen sich Alia Atreides sowie zwei weitere Charaktere, der Otherworldly Soldier und der Death Commando, über spezielle Pakete erwerben. Zusätzlich erwarten Spieler thematisch passende Tarnungen, Dekore, Schriftzüge und weitere Anpassungsmöglichkeiten für ihre Fahrzeuge.

Zwei besondere Panzer im Dune-Design

Ein weiteres Highlight ist der amerikanische mittlere Panzer Jezevec der Stufe IX. Dieser kann über die 40 Stufen des verbesserten Battle Pass freigeschaltet werden und erhält den exklusiven 3D-Stil „Manta Strider“. Das Design orientiert sich an den futuristischen Flugmaschinen aus dem Dune-Universum und verleiht dem Fahrzeug eine außergewöhnliche Optik. Ebenfalls Teil der Zusammenarbeit ist der deutsche Premium-Panzer Kpz. Erich Konzept I der Stufe IX. Dieser wird in einem speziellen Paket mit dem 3D-Stil „Titan of War“ angeboten. Die Gestaltung erinnert an eine gewaltige Kriegsmaschine aus dem kommenden Film. Neben den Fahrzeugen gibt es drei zusätzliche 2D-Stile, die ebenfalls von der Welt rund um Arrakis inspiriert wurden.

World of Tanks feiert Dune mit exklusiven Belohnungen

Während des Events können Spieler außerdem über teilnehmende Twitch-Kanäle zusätzliche Belohnungen erhalten. Voraussetzung dafür ist ein entsprechend verknüpftes World-of-Tanks- und Twitch-Konto. Die Zusammenarbeit beschränkt sich übrigens nicht ausschließlich auf die PC-Version. Auch World of Tanks Blitz und World of Tanks Modern Armor erhalten eigene Dune-Inhalte, allerdings mit unterschiedlichen Eventzeiträumen und Belohnungen.

Das Battle-Pass-Special Dune: Part Three beginnt am 5. November um 5:30 Uhr und endet am 16. November um 4:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wer sich die exklusiven Inhalte sichern möchte, sollte den begrenzten Eventzeitraum entsprechend im Auge behalten.