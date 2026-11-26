Für alle Fans von U-Bahn-Simulationen gibt es Nachschub: Aerosoft und Simuverse Interactive erweitern SubwaySim 2 um zwei neue Fahrzeug-DLCs. Mit dem Berliner A3E und dem Hamburger DT4 halten zwei bekannte U-Bahn-Baureihen Einzug in die Simulation. Gleichzeitig steht mit Update 11 ein umfangreiches kostenloses Update bereit, das unter anderem den Sandboxmodus überarbeitet und zahlreiche Verbesserungen mitbringt.

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Berliner A3E und Hamburger DT4 als neue DLCs

Mit den beiden Fahrzeug-Erweiterungen können Spieler ihren Fuhrpark um zwei charakteristische U-Bahn-Züge erweitern. Beide DLCs legen dabei Wert auf eine möglichst authentische Umsetzung der Originalfahrzeuge, inklusive detaillierter Führerstände und eigener Fahreigenschaften.

Berlin A3E: Ein Klassiker der Berliner U-Bahn

Das Berlin A3E-DLC bringt einen traditionsreichen Zugtyp in SubwaySim 2. Als Vorbild dienen 28 Doppeltriebwagen, die zwischen 2002 und 2005 modernisiert wurden. Der A3E bietet ein eigenes Fahrgefühl und lässt sich vom Startvorgang bis zur Fahrt durch das Berliner U-Bahn-Netz detailliert bedienen.

Der Führerstand verfügt über zahlreiche interaktive Bedienelemente, mit denen der Zug für den Einsatz vorbereitet werden kann. Auch der Fahrgastraum ist begehbar. Dazu gehören unter anderem zu öffnende Fenster und Verbindungstüren zwischen den einzelnen Wagen. Der neue Zug lässt sich sowohl im Fahrplan- als auch im Karrieremodus einsetzen. Außerdem sind gemischte Zugverbände mit anderen Fahrzeugtypen wie dem A3L92 möglich. Auch im KI-Verkehr wird der A3E künftig unterwegs sein.

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Insgesamt umfasst das DLC sieben Szenarien, darunter ein interaktives Tutorial und verschiedene Einsätze im Berliner U-Bahn-Netz. Zwei Szenarien setzen allerdings den zusätzlichen Besitz des Strecken-DLCs „Berlin Route DLC: U4“ voraus.

Berlin A3E DLC auf Steam

Hamburg DT4: Mit der HOCHBAHN durch die Hansestadt

Auch Hamburg erhält einen neuen Zug für das virtuelle U-Bahn-Netz. Das DT4-DLC ergänzt die Simulation um eine originalgetreue Nachbildung der gleichnamigen Baureihe, die bereits seit Ende der 1980er-Jahre bei der Hamburger HOCHBAHN im Einsatz ist. Besonderes Augenmerk liegt auf dem detaillierten Fahrerstand und dem charakteristischen Fahrverhalten des Zuges. Eine terminalartige Bordanzeige im Stil der 1980er-Jahre ermöglicht die Steuerung wichtiger Funktionen und hilft dabei, mögliche Störungen zu überprüfen.

Vor der Abfahrt wählen Spieler die gewünschte Linie und das Fahrziel aus, die anschließend auf den Zugzielanzeigen erscheinen. Auch Stationsansagen und die Kontrolle der Türverriegelung gehören zum Ablauf. Darüber hinaus begegnet der DT4 auch als KI-gesteuerter Zug im Hamburger Streckennetz.

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Vier Szenarien bieten unterschiedliche Herausforderungen. Diese reichen von Störungen während des Berufsverkehrs bis hin zu einer Sonderfahrt zum Weihnachtsmarkt am Hafen. Ein interaktives Tutorial erleichtert den Einstieg in die Bedienung. Der DT4 kann im Fahrplan-, Karriere- und Sandboxmodus eingesetzt werden.

Hamburg DT4 DLC auf Steam

Update 11 bringt zahlreiche kostenlose Verbesserungen

Parallel zu den beiden Fahrzeug-DLCs veröffentlichen Aerosoft und Simuverse Interactive das große Update 11. Dieses steht allen Besitzern von SubwaySim 2 kostenlos zur Verfügung und bietet einige interessante Neuerungen.

Eine der wichtigsten Änderungen betrifft den Sandboxmodus. Dieser wurde grundlegend überarbeitet und bietet künftig deutlich mehr Freiheiten. Spieler können Züge selbst auf den Strecken platzieren und so eigene Situationen erstellen. Alternativ besteht die Möglichkeit, als Fahrgast einzusteigen und die Fahrt durch Berlin oder Hamburg aus einer anderen Perspektive zu genießen.

Auch das Signalsystem in Berlin wurde überarbeitet und soll für einen authentischeren Zugbetrieb sorgen. Ergänzend dazu wurden die visuellen Effekte verbessert. Dazu zählen beispielsweise Funkenbildung an den Stromabnehmern der Züge. Zusätzliche Wetteroptionen erweitern außerdem die Möglichkeiten bei der Gestaltung der Fahrten.

Neben den neuen Funktionen enthält Update 11 verschiedene Performance-Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Dabei haben die Entwickler auch Rückmeldungen aus der Community berücksichtigt.

Neue Inhalte für PC und Konsolen

Die beiden Fahrzeug-DLCs Berlin A3E und Hamburg DT4 sind ab sofort für Steam, den Epic Games Store sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Das kostenlose Update 11 steht ebenfalls bereit und kann von allen Besitzern des Hauptspiels genutzt werden.

Mit den beiden neuen Fahrzeugen und den umfangreichen Verbesserungen erhält SubwaySim 2 damit sowohl für langjährige Fans als auch für Neueinsteiger zusätzlichen Inhalt. Besonders der überarbeitete Sandboxmodus dürfte für Abwechslung sorgen, während die beiden DLCs neue Möglichkeiten bieten, die U-Bahn-Netze von Berlin und Hamburg zu erkunden.