Neuheiten und Nachdrucke im November 2026 bei altraverse

Der November 2026 bei altraverse hat es in sich. Das Highlight des Monates dürfte der Start der Reihe von Pick Me Up sein. Plötzlich findet sich Loki in seinem Lieblingsspiel wieder und hier ist jeder Fehler tödlich und könnte der Letzte sein.

November 2026 bei altraverse im Handel

Folgende Manga erscheinen am Ende des Monats:

MANGA ISSHO, Band 08 – € (D) 6,90 | € (A) 7,20

Solo Leveling: Ragnarok Roman, Band 01 – € (D) 24,00 | € (A) 24,70

Ab dem 09. November 2026 bei altraverse als E-Book

Die mit dem Teufel tanzt, Band 22 – € (D) 3,99

Echt jetzt, Tamon?!, Band 11 – € (D) 3,99

Ich habe 300 Jahre lang Schleim getötet und aus Versehen das höchste Level erreicht, Band 17 – € (D) 3,99

Koyo – Die exzentrische Ärztin des Mondblumenreichs, Band 11 – € (D) 3,99

Luna – Die Champignonhexe, Band 05 – € (D) 3,99

Mein Gemahl, sein Geisterschloss und ich, Band 05 – € (D) 3,99

Mein Isekai-Leben – Mit der Hilfe von Schleimen zum mächtigsten Magier einer anderen Welt, Band 29 – € (D) 3,99

Mein neues Leben als Hexe in einer fremden Welt, Band 09 – € (D) 3,99

Mein Untergang an der Schule Gottes, Band 13 – € (D) 3,99

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Band 31 – € (D) 3,99

Nezumi – Willst du mit mir morden gehen?, Band 07 – € (D) 5,99

Nina – Die Sterne sind dein Schicksal, Band 17 – € (D) 3,99

Panda Undercover – Flauschig verliebt, Band 01 – € (D) 3,99

Silence, Band 05 – € (D) 5,99

Solo Leveling: Ragnarok, Band 02 – € (D) 7,99

Spaßige Gebietsverteidigung für lässige Lehnsherren, Band 06 – € (D) 3,99

> Liste vom Oktober.

Die Nachdrucke

Die Braut mit dem Dämonenfluch, Band 01 und Band 06 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20

Echt jetzt, Tamon?!, Band 03 und Band 09 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20

Ein Zeichen der Zuneigung, Band 13 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20

Frieren – Nach dem Ende der Reise, Band 01 und Band 08 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

Fullmetal Alchemist Ultra Edition, Band 04 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

Mein Isekai-Leben – Mit der Hilfe von Schleimen zum mächtigsten Magier einer anderen Welt, Band 01 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Meine Puppenprinzessin ist der Boss, Band 01 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Band 12 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt Ultra Edition, Band 01 und Band 02 – € (D) 6,00 | € (A) 6,20

Solo Leveling, Band 05 und Band 10 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40

Durch Verzögerung verschoben auf

Dezember