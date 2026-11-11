PLAYMOVO: Neue KI-Spielkonsole will das Wohnzimmer erobern

Gaming ohne klassischen Controller könnte bald wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Mit PLAYMOVO erscheint am heutigen 11. November 2026 ein neues interaktives Unterhaltungssystem, das vor allem Familien und Gelegenheitsspieler ansprechen möchte. Statt mit einem Gamepad werden die Spiele durch Körperbewegungen gesteuert, die eine integrierte Kamera mithilfe künstlicher Intelligenz erkennt. Das Konzept dürfte insbesondere langjährige Spieler an Microsofts Kinect-Technologie erinnern, die vor allem während der Xbox-360-Ära für bewegungsgesteuerte Unterhaltung sorgte. PLAYMOVO greift diese Idee auf und verbindet sie mit moderner Bewegungserkennung, Multiplayer-Funktionen und einem eigenen Spieleangebot. Allerdings hat die neue Konsole auch ihren Preis. Zum Marktstart werden 399,99 US-Dollar fällig.

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Spielen ohne Controller: PLAYMOVO setzt auf KI und Bewegungserkennung

Das Herzstück von PLAYMOVO bildet eine integrierte 12-Megapixel-Kamera, die Bewegungen der Spieler erfasst und in entsprechende Aktionen innerhalb unterstützter Spiele umwandelt. Ein klassischer Controller wird während dieser Bewegungsspiele somit nicht benötigt. Die Kamera bietet ein Sichtfeld von 85,6 Grad mit einer angegebenen Toleranz von fünf Grad. Damit die Bewegungserkennung möglichst zuverlässig funktioniert, empfiehlt der Hersteller einen Abstand zwischen 1,5 und 3 Metern zum Gerät.

Zusätzlich sollte eine freie Spielfläche von ungefähr 2,5 mal 3 Metern zur Verfügung stehen. Gerade in kleineren Wohnzimmern könnte dieser Platzbedarf durchaus eine Herausforderung darstellen. PLAYMOVO wird über HDMI direkt mit dem Fernseher verbunden. Anschließend erfolgt die Einrichtung über eine WLAN-Verbindung. Eine mitgelieferte kabellose Fernbedienung dient zur Navigation durch die Benutzeroberfläche und zur Auswahl der Spiele. Während der eigentlichen Bewegungsspiele übernimmt dann die Kamera die Steuerung.

Multiplayer für bis zu vier Spieler und fünf kostenlose Spiele

Besonders wichtig ist den Entwicklern der gemeinsame Spielspaß. Je nach Titel unterstützt PLAYMOVO zwischen einem und vier Spielern, sodass Familienmitglieder und Freunde gemeinsam antreten können. Dabei soll das Angebot sowohl individuelle Herausforderungen als auch unterschiedliche Mehrspieler-Wettbewerbe umfassen. Welche konkreten Spiele zum Marktstart verfügbar sind, geht aus den bisher veröffentlichten Produktinformationen allerdings nicht hervor.

Immerhin sind fünf kostenlose Einstiegsspiele bereits im Lieferumfang enthalten. Damit können Käufer die grundlegenden Funktionen der Konsole ausprobieren, ohne direkt ein zusätzliches Abonnement abschließen zu müssen. Wer auf die gesamte verfügbare Spielebibliothek zugreifen möchte, benötigt hingegen den sogenannten PLAYMOVO Play Pass. Der Hersteller plant, das Spieleangebot monatlich um neue Inhalte zu erweitern. Für drei Monate kostet das Abonnement 39,99 US-Dollar. Alternativ wird eine Jahresmitgliedschaft für 79,99 US-Dollar angeboten. Die tatsächliche Verfügbarkeit neuer Spiele richtet sich nach den Veröffentlichungen innerhalb der Plattform.

Datenschutz: Kamera lässt sich physisch abdecken

Bei einem Gerät, das dauerhaft im Wohnzimmer steht und mit einer Kamera ausgestattet ist, spielt der Datenschutz natürlich eine wichtige Rolle. PLAYMOVO verfügt deshalb über eine physische Kameraabdeckung. Wird die Bewegungserkennung nicht benötigt, lässt sich die Linse direkt verdecken. Darüber hinaus versichert der Hersteller, dass die während des Spielens erfassten Kamerabilder und Bewegungsdaten weder lokal auf dem Gerät gespeichert noch in eine Cloud hochgeladen werden. Ob und wie zuverlässig diese Datenschutzmaßnahmen in der Praxis umgesetzt werden, lässt sich anhand der Herstellerangaben allein allerdings noch nicht unabhängig beurteilen.

PLAYMOVO kostet 399,99 Dollar und startet mit einer Sonderaktion

Die neue Bewegungskonsole erscheint offiziell am 11. November 2026 zu einem Verkaufspreis von 399,99 US-Dollar. Im Lieferumfang befinden sich neben der orangefarbenen Konsole eine kabellose Fernbedienung, ein HDMI-Kabel, ein Netzteil und die Bedienungsanleitung. Zum Verkaufsstart gibt es außerdem eine zeitlich begrenzte Aktion. Käufer der ersten Gerätecharge im November erhalten einen kostenlosen dreimonatigen PLAYMOVO Play Pass im Wert von 39,99 US-Dollar.

Das Angebot läuft bis zum 2. Dezember 2026.

Ob PLAYMOVO langfristig erfolgreich sein kann, dürfte vor allem von der Qualität der Bewegungserkennung und dem Spieleangebot abhängen. Das Konzept erinnert jedenfalls an eine Zeit, in der Kinect und ähnliche Systeme versuchten, Videospiele auch für Menschen zugänglich zu machen, die normalerweise keinen Controller in die Hand nehmen. Mit einem Einstiegspreis von knapp 400 US-Dollar bewegt sich PLAYMOVO allerdings bereits im Preisbereich etablierter Spielkonsolen. Entsprechend spannend wird sein, ob das System genügend überzeugende Spielerlebnisse bieten kann, um Familien von einer Anschaffung zu überzeugen.