Der Black Friday steht vor der Tür und auch OneOdio startet im November mit einer umfangreichen Rabattaktion. Neben attraktiven Preisnachlässen auf das Produktsortiment erwartet Kunden ein besonderes Early-Bird-Gewinnspiel mit attraktiven Preisen. Die Aktion startet bereits am 9. November und geht anschließend in den großen Black-Friday- und Cyber-Monday-Sale über. Mit dem exklusiven Game2Gether-Rabattcode lässt sich zudem schon jetzt beim Einkauf im offiziellen OneOdio-Shop sparen.

Early-Bird-Gewinnspiel vom 9. bis 18. November

Noch bevor die eigentlichen Black-Friday-Angebote starten, lädt OneOdio vom 9. bis zum 18. November zum Early-Bird-Gewinnspiel ein. Dabei wartet ein Glücksrad mit verschiedenen Preisen auf die Teilnehmer.

Zu den möglichen Gewinnen gehören:

Buy-One-Get-One-Free-Gutschein: Beim Kauf eines Produkts gibt es ein weiteres kostenlos dazu.

Beim Kauf eines Produkts gibt es ein weiteres kostenlos dazu. OneOdio Studio Max 2: Mit etwas Glück gibt es den Kopfhörer komplett kostenlos.

Mit etwas Glück gibt es den Kopfhörer komplett kostenlos. 15 % Rabatt: Gutscheine mit einem Nachlass von 15 % auf das gesamte Sortiment.

Das Gewinnspiel bietet damit bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart die Möglichkeit, sich attraktive Vorteile für den nächsten Einkauf zu sichern.

Hier geht es zum OneOdio Early-Bird-Gewinnspiel.

Black Friday und Cyber Monday: Bis zu 20 % Rabatt bei OneOdio

Vom 19. bis zum 30. November folgt die eigentliche Black-Friday- und Cyber-Monday-Kampagne. In diesem Zeitraum gewährt OneOdio auf der offiziellen Website 20 % Rabatt auf alle Produkte mit einem Verkaufspreis von über 50 US-Dollar.

Damit umfasst die Aktion einen großen Teil des Sortiments. Wer schon länger mit einem neuen Kopfhörer oder Audiozubehör liebäugelt, findet in diesem Zeitraum möglicherweise eine passende Gelegenheit.

Die wichtigsten Termine im Überblick:

Zeitraum Aktion 9.–18. November Early-Bird-Gewinnspiel 19.–30. November Black-Friday- und Cyber-Monday-Sale 27. November Black Friday 30. November Cyber Monday

Hier geht es zur OneOdio Black-Friday-Aktion.

Auch bei Amazon gibt es attraktive Angebote

Neben dem offiziellen OneOdio-Shop beteiligt sich auch Amazon an der Rabattaktion. Im deutschen Amazon-Shop sind vom 19. bis zum 30. November Preisnachlässe von bis zu 30 % angekündigt.

Auch in weiteren Ländern, darunter die USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und Kanada, sind umfangreiche Rabattaktionen geplant. Die stärksten Preisnachlässe sollen insbesondere rund um den Black Friday am 27. November und den Cyber Monday am 30. November verfügbar sein.

Hier geht es zu den OneOdio-Angeboten bei Amazon Deutschland.

Exklusiver Game2Gether-Rabattcode: 15 % sparen

Wer nicht bis zum Start der großen Rabattaktion warten möchte, kann bereits jetzt im offiziellen OneOdio-Shop sparen. Mit dem exklusiven Rabattcode GAME2GETHER erhalten Kunden 15 % Rabatt auf ihren Einkauf.

Der Rabattcode ist bereits aktiv und kann direkt im offiziellen Onlineshop eingelöst werden.