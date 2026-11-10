GTA 6 bricht schon vor Release alle Erwartungen: Vorbestellungen übertreffen Take-Twos Prognosen deutlich

Der Countdown läuft! In wenigen Tagen soll mit Grand Theft Auto VI eines der am meisten erwarteten Videospiele aller Zeiten erscheinen. Bereits vor der eigentlichen Veröffentlichung zeichnet sich ab, dass Rockstar Games und Mutterkonzern Take-Two Interactive mit einem gewaltigen kommerziellen Erfolg rechnen dürfen. Wie Take-Two-Chef Strauss Zelnick nun verraten hat, liegen die Vorbestellungen von GTA 6 deutlich über den ursprünglichen Erwartungen des Unternehmens. Damit könnte der kommende Open-World-Blockbuster schon zum Verkaufsstart für beeindruckende Zahlen sorgen. Konkrete Vorbestellmengen wurden bislang allerdings nicht veröffentlicht.

GTA 6 übertrifft die Erwartungen von Take-Two deutlich

Im Rahmen der jüngsten Geschäftszahlen äußerte sich Strauss Zelnick gegenüber Variety zum bevorstehenden Verkaufsstart. Demnach entwickeln sich die Vorbestellungen von GTA 6 wesentlich besser als ursprünglich prognostiziert. Seit dem 25. Juni 2026 können Spieler den neuesten Teil der Grand-Theft-Auto-Reihe vorbestellen. Bis zur geplanten Veröffentlichung am 19. November sind damit fast fünf Monate vergangen, in denen Rockstar Games bereits zahlreiche Käufer für sich gewinnen konnte.

Zelnick zeigte sich entsprechend zufrieden mit der bisherigen Entwicklung, betonte allerdings gleichzeitig, dass man den Erfolg nicht vorzeitig feiern wolle. Erst nach der Veröffentlichung werde sich zeigen, wie erfolgreich der neue Serienteil tatsächlich startet. Angesichts der enormen Popularität der Marke dürfte GTA 6 jedoch zu den wichtigsten Veröffentlichungen der gesamten Spielebranche gehören.

GTA 5 erreicht unglaubliche 235 Millionen verkaufte Exemplare

Wie groß die Erwartungen an den Nachfolger sind, zeigt auch ein Blick auf den bisherigen Erfolg von Grand Theft Auto V. Der 2013 veröffentlichte Open-World-Hit hat mittlerweile 235 Millionen Exemplare verkauft. Allein im vergangenen Geschäftsquartal kamen weitere fünf Millionen verkaufte Einheiten hinzu. Damit beweist GTA 5 auch mehr als 13 Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung eine bemerkenswerte Langlebigkeit. Für Rockstar Games dürfte es entsprechend eine gewaltige Herausforderung werden, diesen Erfolg mit GTA 6 langfristig zu übertreffen. Allerdings könnte die enorme Nachfrage bereits zum Verkaufsstart für neue Rekorde sorgen.

GTA 6 erscheint am 19. November für PS5 und Xbox Series X|S

Nach langer Wartezeit soll Grand Theft Auto VI am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Der weltweite Preload soll innerhalb der nächsten 24 Stunden beginnen, sodass Vorbesteller das Spiel bereits vor der Freischaltung herunterladen können. Wie viele Millionen Exemplare GTA 6 tatsächlich in den ersten Tagen verkaufen wird, bleibt abzuwarten. Die Aussagen von Strauss Zelnick deuten jedoch darauf hin, dass selbst Take-Two von der bisherigen Nachfrage überrascht wurde.

Sollten sich die hohen Erwartungen bestätigen, könnte GTA 6 einen der größten Verkaufsstarts in der Geschichte der Videospiele hinlegen.