Worlds 2026 Swiss Stage: 16 Teams und das Viertelfinale

Die League of Legends Worlds 2026 gehen in die nächste Runde! Nach dem Ende der Vorrunde beginnt am 23. Oktober die mit Spannung erwartete Worlds 2026 Swiss Stage. Insgesamt 16 Teams kämpfen um acht Plätze in der K.-o.-Phase. Besonders die europäischen Vertreter G2 Esports, Movistar KOI und Karmine Corp stehen vor großen Herausforderungen.

Worlds 2026 Swiss Stage: Diese 16 Teams sind dabei

Die besten Mannschaften der internationalen League-of-Legends-Szene treffen in der Swiss Stage aufeinander. Dabei stellt Südkorea gemeinsam mit China die meisten Teilnehmer.

Folgende Teams haben sich qualifiziert:

LCK (Südkorea): Gen.G, Hanwha Life Esports, T1, Dplus KIA

Gen.G, Hanwha Life Esports, T1, Dplus KIA LPL (China): Anyone’s Legend, Bilibili Gaming, Top Esports, Invictus Gaming

Anyone’s Legend, Bilibili Gaming, Top Esports, Invictus Gaming LEC (Europa): G2 Esports, Movistar KOI, Karmine Corp

G2 Esports, Movistar KOI, Karmine Corp LCS (Nordamerika): Team Liquid, LYON

Team Liquid, LYON LCP (Asien-Pazifik): Team Secret Whales, CTBC Flying Oyster

Team Secret Whales, CTBC Flying Oyster CBLOL (Brasilien): LOS

Besonders gespannt dürfen europäische Fans auf Karmine Corp blicken. Nach den erfolgreichen Play-Ins möchte das Team nun auch gegen die großen internationalen Teams glänzen.

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Worlds 2026 Swiss Stage: Alle Matches zum Auftakt

Am Freitag, dem 23. Oktober, startet die Swiss Stage um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Direkt zum Auftakt treffen Gen.G und Invictus Gaming aufeinander.

Anschließend folgen sieben weitere Begegnungen:

Gen.G vs. Invictus Gaming

Hanwha Life Esports vs. Top Esports

Bilibili Gaming vs. Movistar KOI

Anyone’s Legend vs. Karmine Corp

G2 Esports vs. Dplus KIA

Team Liquid vs. CTBC Flying Oyster

LOS vs. T1

Team Secret Whales vs. LYON

Für Europa wird es besonders spannend. Alle drei LEC-Vertreter bekommen es direkt mit chinesischen oder südkoreanischen Teams zu tun.

Können G2 Esports, Movistar KOI und Karmine Corp für Überraschungen sorgen? Oder setzen sich die Favoriten aus Asien bereits am ersten Spieltag durch?

So funktioniert das Swiss-Stage-Format der Worlds 2026

Die Worlds 2026 Swiss Stage umfasst insgesamt fünf Runden. Dabei gilt eine einfache Regel: Wer drei Siege erreicht, qualifiziert sich für das Viertelfinale. Nach drei Niederlagen scheidet ein Team aus.

Ab der zweiten Runde treffen Mannschaften mit identischen Ergebnissen aufeinander. Beispielsweise spielen Teams mit einer Bilanz von 1:0 gegen andere ungeschlagene Teilnehmer.

Zudem dürfen zwei Mannschaften während der Swiss Stage nicht mehrfach gegeneinander antreten. Ab Runde zwei sind allerdings auch Duelle zwischen Teams derselben Region erlaubt.

Die entscheidenden Begegnungen werden im Best-of-Three ausgetragen. Dadurch müssen die Teams ihre Stärke über mehrere Spiele beweisen.

Am 31. Oktober werden schließlich die Viertelfinalbegegnungen ausgelost.

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Worlds 2026: Fan-Fest und exklusive Inhalte

Neben den spannenden Matches erwartet die Community ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Vom 12. bis 14. November veranstaltet Riot Games das Worlds Fan-Fest am Pier 36 in New York. Dort dürfen sich Fans auf Entwicklergespräche, besondere Gäste und interaktive Aktivitäten freuen.

Auch innerhalb von League of Legends wird die Weltmeisterschaft gefeiert. Mit dem Skin „True Damage – Know My Name“-Yasuo, exklusiven Chromas und einem speziellen Worlds-Kampfpass warten verschiedene kosmetische Inhalte.

Zusätzlich kehren Teamsymbole und regionale Sticker zurück. Damit können Spieler ihre Lieblingsmannschaften unterstützen.

Wer setzt das erste Ausrufezeichen?

Die Ausgangslage verspricht eine spannende Swiss Stage. Während Gen.G, T1 und die chinesischen Vertreter zu den großen Titelanwärtern zählen, hoffen die europäischen Teams auf einen erfolgreichen Turnierstart.

Schon die ersten Begegnungen könnten zeigen, welche Mannschaften tatsächlich um den Weltmeistertitel mitspielen können.

Schaffen es die europäischen Teams ins Viertelfinale oder erleben wir erneut eine Dominanz aus Korea und China?

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