Mit dem xTool C1 Color Cutter steigt xTool in den Markt für Schneideplotter ein. Das neue Gerät kombiniert einen integrierten CIS-Scanner, CMYK-Farbdruck und eine Schneidefunktion in einem System. Unter dem Motto „Scan It. Print It. Cut It. Always in One Workflow“ soll der C1 den Arbeitsablauf für DIY-Projekte, kreative Anwendungen und kleine Unternehmen vereinfachen. Die weltweite Vorbestellung startet am 20. Oktober 2026, die Preise beginnen bei 449 Euro.

Scannen, Drucken und Schneiden in einem Gerät

Bei herkömmlichen Print-and-Cut-Arbeitsabläufen werden Motive zunächst auf einem separaten Tintenstrahldrucker ausgegeben und anschließend in einen Schneideplotter eingelegt. Dort müssen sie mithilfe von Passermarken ausgerichtet werden. Der xTool C1 Color Cutter vereint diese Arbeitsschritte in einem Gerät. Dadurch sollen der Wechsel zwischen mehreren Maschinen sowie die Ausrichtung anhand von Passermarken entfallen.

Der kombinierte Arbeitsablauf soll Materialverschnitt und Ausrichtungsfehler reduzieren. Gleichzeitig steht mehr Fläche für den Druck zur Verfügung. Zu den möglichen Anwendungen zählen Papierarbeiten, Vinylgrafiken, Wärmeübertragungsfolien, Textilveredelungen und die Herstellung von Stickern.

CMYK-Farbdruck mit wasserfester Tinte

Der xTool C1 kombiniert CMYK-Tintenstrahldruck mit einer integrierten Schneidefunktion. Motive werden direkt auf das jeweilige Material gedruckt und anschließend zugeschnitten. Laut Hersteller kommt dabei die eigens entwickelte Duraproof-Tinte zum Einsatz, die wasserfest und lichtbeständig sein soll.

Auch für die Textilveredelung ist das System vorgesehen: Drucke auf Textilien sollen bis zu 30 Haushaltswäschen standhalten. Damit richtet sich der C1 sowohl an kreative Anwender, die individuelle Einzelstücke gestalten möchten, als auch an kleine Unternehmen, die personalisierte Produkte herstellen.

Integrierter CIS-Scanner für präzise Platzierung

Ein weiteres Merkmal ist der integrierte Contact Image Sensor (CIS). Dieser ermöglicht eine Vorschau im Maßstab 1:1, wodurch sich Motive gezielt auf vorhandenen Materialresten positionieren lassen. Das kann insbesondere bei kleineren Projekten helfen, Material effizienter zu nutzen.

Zusätzlich unterstützt der C1 die automatische Erkennung von Schnittkonturen und eine platzsparende Anordnung mehrerer Motive. Bearbeitungsparameter lassen sich außerdem per QR-Code einstellen. Zusammen sollen diese Funktionen die Vorbereitung und Durchführung von Schneidearbeiten vereinfachen.

KI-gestützte Gestaltung mit xTool Atomm

Für die Gestaltung von Motiven setzt xTool auf die Software Atomm. Mithilfe künstlicher Intelligenz können Texteingaben und Bilder in Vektordateien umgewandelt werden, die sich für Schneidearbeiten eignen.

Darüber hinaus bietet Atomm Funktionen zum Entfernen von Bildhintergründen, zur Gestaltung von Schriftzügen und zur Umwandlung von Bildern in Strichzeichnungen. Auch Vorlagen für dreidimensionale Papiermodelle lassen sich erstellen. Nach Angaben von xTool kann sich der Zeitaufwand für die Designvorbereitung dadurch von mehreren Stunden auf wenige Minuten verkürzen.

Verschiedene Materialien und Werkzeuge

Der xTool C1 unterstützt unterschiedliche Schneidewerkzeuge, darunter Feinspitz-, Tiefschnitt- und Rotationsklingen sowie 3-mm-Schneideklingen. Zusätzlich stehen Werkzeuge für den Folientransfer und Stifte für Detailzeichnungen zur Verfügung.

Bei den Materialien nennt xTool unter anderem Papier, Karton, Vinyl, Wärmeübertragungsfolien (HTV), Leder, Balsaholz und Textilien. Optionales Zubehör erweitert die Einsatzmöglichkeiten. Dazu gehören eine elektrostatische Schneidematte und ein Rollenhalter mit integriertem Schneidemechanismus.

Für DIY-Projekte und kleine Unternehmen

Mit dem C1 spricht xTool unterschiedliche Zielgruppen an. Erfahrene DIY-Fans sollen von der Kombination aus Druck und Schneiden profitieren, da weniger Material durch Ausrichtungsfehler verloren gehen soll. Auch die Verarbeitung mehrerer Vinylschichten und das anschließende Entgittern sollen sich bei Projekten mit Wärmeübertragungsfolien, Stickern und Papier vereinfachen.

Für kleine Unternehmen und Selbstständige ist das Gerät unter anderem für die Herstellung personalisierter Kleidung, Etiketten, Verpackungen und Merchandise-Artikel vorgesehen. Durch die Zusammenführung mehrerer Arbeitsschritte in einem Gerät sollen Produktionsabläufe vereinfacht und Kosten reduziert werden.

Preis und Verfügbarkeit des xTool C1 Color Cutter

Der xTool C1 Color Cutter ist ab dem 20. Oktober 2026 weltweit vorbestellbar. Die Preise beginnen bei 449 Euro. Interessierte können das Gerät gegen eine Anzahlung von 10 Euro reservieren und sich dadurch mögliche Preisnachlässe, kostenlose Materialien und die Teilnahme an einer Verlosung sichern.

Vorbesteller erhalten außerdem ein Materialpaket mit mehr als zehn Bastelmaterialien sowie eine Rabattkarte. Diese gewährt für 180 Tage einen Rabatt von 20 Prozent auf Materialien im xTool-Shop. Zu den angebotenen Varianten gehören verschiedene Produktpakete, darunter ein Bundle mit Atomm-Mitgliedschaft.

Die Restzahlungen und der weltweite Versand sollen am 5. November 2026 beginnen.