Rockstar Games hat mit GTA 6 offenbar eine Grenze überschritten. Nicht etwa mit exzessiver Gewalt, fragwürdigen moralischen Entscheidungen oder der Verherrlichung krimineller Aktivitäten. Nein, Spieler können ihrer virtuellen Freundin Blumen kaufen. Dabei könnte sich der vermeintliche Dating Simulator als geradezu revolutionäres Geschäftsmodell entpuppen – ganz ohne Abo-Falle.

Es gibt Dinge, auf die einen jahrzehntelange GTA-Erfahrung einfach nicht vorbereitet. Millionen Spieler haben kriminelle Imperien aufgebaut, militärische Sperrgebiete infiltriert, Polizeihubschrauber abgeschossen und gelernt, selbst unter widrigsten Umständen einen Fluchtwagen zu organisieren. Doch mit GTA 6 hat Rockstar Games offenbar eine ganz neue Schwierigkeitsstufe eingeführt: zwischenmenschliche Beziehungen.

Dass Jason seiner Partnerin Lucia Blumen kaufen, Lebensmittel besorgen oder sich um das gemeinsame Zuhause kümmern kann, sorgt bei Teilen der Community für Unmut. Der Hinweis „Lucia will appreciate this“ ist zum Gegenstand der Empörung geworden und Teile der Community schimpfen GTA 6 einen Dating Simulator.

Schließlich möchte man nach einem anstrengenden Arbeitstag wenigstens in der virtuellen Welt nicht auch noch mit der Vorstellung konfrontiert werden, dass sich andere Menschen über kleine Aufmerksamkeiten freuen könnten.

GTA 6: Rockstars Frontalangriff auf die Dating-Industrie?

Vielleicht steckt hinter all dem aber auch ein bislang völlig unterschätzter strategischer Schachzug. Nachdem Rockstar den Markt für Open-World-Spiele seit Jahrzehnten dominiert, könnte das Unternehmen nun eine weitere, bislang unerschlossene Zielgruppe ins Visier genommen haben: die Dating-Community.

Eine Analyse von Players Time liefert hierfür zumindest eine ausgesprochen unterhaltsame wirtschaftliche Argumentationsgrundlage. Demnach müssten Männer mit einem Bumble-Premium-Abonnement rechnerisch rund 107 US-Dollar investieren, um ein einziges Date zu vereinbaren. Bei Tinder Plus wären für den Gegenwert von GTA 6 theoretisch 19 Dates möglich. Und wer sich die Unwägbarkeiten menschlicher Beziehungen ganz ersparen möchte, zahlt bei der KI-Plattform Replika knapp 20 US-Dollar im Monat für digitale Romantik.

Rockstar hingegen bietet für einmalig 79,99 US-Dollar eine komplette Open World, eine gemeinsame Wohnung, eine Partnerin mit eigenen Ambitionen und zahlreiche Möglichkeiten zur gemeinsamen Freizeitgestaltung. Aber Vorsicht, einige davon könnten einen Eintrag ins Führungszeugnis nach sich ziehen.

Kein endloses Swipen, keine kostenpflichtigen Super-Likes, kein Premium-Abonnement zur Verbesserung der eigenen Sichtbarkeit. Auch muss Jason nicht erst sein Dating-Profil mit einem Foto aus dem Fitnessstudio, einem Urlaubsbild und seiner vermeintlichen Leidenschaft fürs Reisen optimieren.

Und sollte es beim gemeinsamen Ausflug einmal an Gesprächsthemen mangeln, dürfte spätestens die anschließende Flucht vor der Polizei für ausreichend Gesprächsstoff sorgen.

GTA 6 – einmal zahlen, gemeinsam durchbrennen. Ohne Abo-Falle.

In Zeiten, in denen selbst künstliche Zuneigung zunehmend hinter Bezahlschranken verschwindet, könnte Rockstar damit versehentlich das kundenfreundlichste romantische Unterhaltungsangebot des Jahres geschaffen haben.

Natürlich hinkt der Vergleich hier und da ein wenig. Eine geskriptete Beziehung zwischen zwei Videospielfiguren hat mit der menschlichen Partnersuche ungefähr so viel gemeinsam wie eine Verfolgungsjagd in Vice City mit der praktischen Führerscheinprüfung. Aber als Marketingkampagne für eine neue Zielgruppe wäre die Sache durchaus ausbaufähig.

Zwischen Gangsterfantasie und emotionalem Endgegner

Während sich die Dating-Industrie also möglicherweise auf einen neuen Konkurrenten einstellen muss, steht ein Teil der traditionellen GTA-Community vor einer ganz anderen Herausforderung.

Seit Jahrzehnten gilt die Freiheit, in einer offenen Spielwelt Dinge tun zu können, die man im realen Leben vermutlich niemals tun würde, als eines der wichtigsten Verkaufsargumente der GTA-Reihe. Diese Freiheit scheint nun allerdings an einem Punkt angekommen zu sein, an dem sie für manche Spieler etwas zu weit geht.

Ein Auto stehlen? Selbstverständlich.

Einen Banküberfall organisieren? Jederzeit.

Der eigenen Partnerin eine kleine Freude bereiten? Was ist bloß aus GTA geworden?

Bemerkenswert ist dabei weniger, dass sich manche Spieler nicht für virtuelles Haushaltsmanagement begeistern können. Nicht jede Alltagsmechanik muss zwangsläufig unterhaltsam sein. Interessanter ist vielmehr, mit welchem Vokabular die Möglichkeit kommentiert wird, einer Frau innerhalb eines Videospiels Zuneigung entgegenzubringen.

Für die Loyalität gegenüber einem meist männlichen Gangmitglied schon einmal das virtuelle Leben zu riskieren, gehört schon immer zum guten Ton der Serie. Einen Blumenstrauß für die eigene Partnerin abholen, scheint hingegen schon eine Neuverhandlung des eigenen Selbstverständnisses als virtueller Gangster erforderlich zu machen.

Wenn die Community Rockstars Gesellschaftssatire übernimmt

Eigentlich ist Rockstar Games seit jeher dafür bekannt, gesellschaftliche Widersprüche, übersteigerte Männlichkeitsbilder und amerikanische Lebensentwürfe satirisch auseinanderzunehmen.

Dass Teile der Community diesmal einen nicht unerheblichen Beitrag zur Gesellschaftssatire leisten, ohne dass Rockstar dafür auch nur eine zusätzliche Zeile Dialog schreiben musste, dürfte zumindest aus wirtschaftlicher Sicht erfreulich sein.

Dabei ist die Idee, zwei kriminellen Hauptfiguren neben ihren gemeinsamen Raubzügen auch einen gemeinsamen Alltag zu geben, erzählerisch alles andere als abwegig. Eine glaubwürdige Beziehung schafft emotionale Fallhöhe, verleiht Entscheidungen Gewicht und gibt den Figuren etwas, das sie verlieren können.

Mit Red Dead Redemption 2 hat Rockstar bereits eindrucksvoll bewiesen, dass sich vermeintlich banale Alltagshandlungen und große Geschichten nicht gegenseitig ausschließen. Damals konnte man sich stundenlang um sein Pferd kümmern, es füttern, striegeln und ihm gut zureden. Der Ruf nach einer Rückkehr zu den traditionellen Werten des Western-Genres hielt sich dabei erstaunlicherweise in Grenzen.

Vielleicht liegt die größte Provokation von GTA 6 diesmal also weder in seiner Gewalt noch in seiner politischen Unkorrektheit. Vielleicht liegt sie schlicht in der Vorstellung, dass ein Mann gleichzeitig ein gefährlicher Gangster und ein aufmerksamer Partner sein kann.

Lucia will appreciate this.