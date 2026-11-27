Wargaming läutet die Weihnachtszeit in der Welt von World of Tanks mit prominenter Unterstützung ein. Für die Holiday Ops 2027 konnte das Unternehmen den Schauspieler, Autor und Regisseur Steve Buscemi gewinnen. In einem neuen Kurzfilm schlüpft dieser in die Rolle des Investigativjournalisten Coldstone und geht einer Reihe mysteriöser Weihnachtskatastrophen auf den Grund. Die saisonalen Events bieten in World of Tanks, World of Tanks Modern Armor und World of Tanks Blitz wieder zahlreiche Herausforderungen und festliche Belohnungen.

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Steve Buscemi wird zum Weihnachtsdetektiv Coldstone

Im Mittelpunkt der diesjährigen Holiday Ops steht Steve Buscemi als Coldstone. Der aufmerksame Investigativjournalist und leidenschaftliche Panzerfan übernimmt kurzfristig die Moderation einer Live-Übertragung, nachdem der eigentliche Moderator ausgefallen ist. Doch während der Sendung häufen sich auf dem Bildschirm merkwürdige Weihnachtskatastrophen.

Coldstone vermutet eine Verschwörung und beginnt, den Vorfällen auf den Grund zu gehen. Dabei entdeckt er Hinweise, die anderen entgangen sind, deckt schließlich die Wahrheit auf und rettet damit die Feiertage. Nach seiner erfolgreichen Übertragung richtet er sich direkt an die Spieler von World of Tanks, verteilt Aufträge und stellt festliche Belohnungen in Aussicht.

Auch Steve Buscemi selbst zeigt sich begeistert von seiner Rolle: „Was mir an Coldstone gefallen hat, ist, dass er nicht einfach nur der Geschichte folgt. Er ist aufmerksam und hat ein echtes Auge fürs Detail. Ich hoffe, dass die Spieler von World of Tanks den Retro-Stil, den Humor und die festliche Stimmung des Films genießen.“

World of Tanks PC: Festliche Garage und 20 Aufträge

Die Holiday Ops 2027 in der PC-Version von World of Tanks laufen vom 4. Dezember 2026 bis zum 11. Januar 2027. Die diesjährige Festtags-Garage entführt die Spieler in eine gemütliche europäische Kleinstadt während der Weihnachtszeit. Optisch orientiert sich die Umgebung an den frühen 1990er-Jahren und vermittelt mit geschmückten Straßen und festlicher Dekoration eine nostalgische Atmosphäre.

Spieler können ihre Umgebung selbst dekorieren, Ressourcen sammeln und insgesamt 20 Aufträge von Steve Buscemi erfüllen. Als Belohnungen winken exklusive Anpassungsgegenstände und weitere Inhalte. Wer die Holiday Ops-Herausforderung erfolgreich abschließt, kann Steve Buscemi außerdem als Kommandanten mit seiner unverwechselbaren Stimme rekrutieren.

World of Tanks Modern Armor: Spielzeugpanzer und Schneekönigin

In World of Tanks Modern Armor findet das Winter Fest vom 1. Dezember 2026 bis zum 4. Januar 2027 statt. Neben dem beliebten Spielzeugpanzer-Modus steht der Abschluss der Geschichte rund um die Schneekönigin im Mittelpunkt.

Gemeinsam mit Mrs. Claus und Sergeant Snap machen sich die Spieler daran, den Weihnachtsmann zu retten. Darüber hinaus warten verschiedene Belohnungen, die von Steve Buscemi inspiriert wurden. Dazu gehören ein speziell gestalteter Panzer, ein 3D-Kommandant mit exklusiver Sprachausgabe sowie verschiedene kosmetische Gegenstände. Ein kostenloses Starterpaket rundet das Angebot ab.

World of Tanks Blitz: Festliche Überraschungen mit Coldstone

Auch World of Tanks Blitz beteiligt sich an den Holiday Ops 2027. Das Event beginnt am 4. Dezember 2026 und läuft bis zum 6. Januar 2027.

Spieler können zunächst den Avatar von Steve Buscemi und verschiedene Ressourcen im Spiel freischalten. Wer anschließend das Holiday Ops 2027-Event erfolgreich abschließt, erhält weitere exklusive Belohnungen. Dazu zählt insbesondere die unverwechselbare Sprachausgabe von Steve Buscemi, die sich jedem Panzer in der eigenen Garage zuweisen lässt.

Weihnachtsstimmung im gesamten World of Tanks-Universum

Mit den Holiday Ops 2027 bringt Wargaming erneut ein umfangreiches Winterevent in sein gesamtes World of Tanks-Franchise. Dabei erhält jede Version eigene Aktivitäten, Geschichten und Belohnungen. Die Zusammenarbeit mit Steve Buscemi sorgt mit der Figur Coldstone für einen ungewöhnlichen Weihnachtsauftritt, der Retro-Charme, Humor und die bekannte Panzer-Action miteinander verbindet.

Die Feiertage können also kommen: Coldstone hat die Weihnachtskatastrophen aufgeklärt und nun liegt es an den Spielern, sich die zahlreichen Geschenke und exklusiven Belohnungen zu sichern.