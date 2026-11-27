Sea of Sorrow, das erste große Inhaltsupdate von Hollow Knight: Silksong hat einen Release Termin erhalten. Team Cherry hat nun offiziell den Termin für das DLC bekannt gegeben. Am 11. Dezember 2026 führt Sea of Sorrow die Spieler auf die Inseln von Pharloom und tief unter die Meeresoberfläche. Das Update ist für alle Spieler kostenlos.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sea of Sorrow führt auf und unter das vergessene Meer von Pharloom

Die Reise beginnt mit einem Schauplatz, den Team Cherry als das „vergessene Meer“ von Pharloom beschreibt. Was es auf dieser Fahrt zu entdecken gibt, hängt auch davon ab, ob man sich über oder unter den Wellen bewegt. An der Oberfläche liegen Inseln und Festungen, in der Tiefe erstrecken sich Höhlen unter dem Meeresboden.

Nach eigenen Angaben hat Team Cherry das ganze Jahr an dem Abenteuer gearbeitet. Für den Ausflug aufs Meer verspricht das Studio skurrile Figuren und neue Bosskämpfe. Auch Komponist Christopher Larkin ist wieder dabei und steuert neue Musik für Sea of Sorrow bei.

Team Cherry stellt drei weitere Spiele vor

Neben dem Termin für Sea of Sorrow nutzte Team Cherry die November-Ausgabe von Cherry Time!, um drei Spiele aus dem Freundeskreis des Studios vorzustellen. In kurzen Filmporträts kommen die Entwickler Rohan, Lukas und Makoto selbst zu Wort. Sie zeigen ihre Projekte und erzählen, wie sie zur Spieleentwicklung kamen und welche Ideen ihre jeweiligen Spielwelten geprägt haben.