Gute Nachrichten für Rätselfreunde: Die Entwicklung von Professor Layton and the New World of Steam hat ihren Abschluss erreicht. Das gab LEVEL5 bekannt und kündigte gleichzeitig eine besondere Feier für den 1. Dezember 2026 an. Mit dabei sind mehrere Sprecher der japanischen Originalfassung sowie eigens für das Event entwickelte Rätsel von QuizKnock.

Livestream am 1. Dezember um 8 Uhr deutscher Zeit

Anlässlich des abgeschlossenen Entwicklungsprozesses veranstaltet LEVEL5 am Dienstag, dem 1. Dezember 2026, ein besonderes Event. Die Veranstaltung wird ab 16:00 Uhr japanischer Zeit live auf YouTube übertragen. Für Zuschauer in Deutschland bedeutet das einen Start um 08:00 Uhr morgens (MEZ).

Als Gäste sind drei Mitglieder der japanischen Synchronbesetzung angekündigt: Yo Oizumi, der Professor Layton seine Stimme leiht, Mio Imada als Luke Triton und Mahiro Takasugi als Eggmuffin Sonder. Moderiert wird die Veranstaltung von Mayu Yoshioka. Zusätzlich wird das Rätselteam QuizKnock, bestehend aus Takushi Izawa, Yoshiaki Yamamoto und A Yukawa, eigens für die Veranstaltung entwickelte Knobelaufgaben präsentieren. Die Gäste werden dabei nicht nur über das kommende Abenteuer sprechen, sondern sich auch selbst an den Rätseln versuchen.

Der Livestream wird ausschließlich auf Japanisch stattfinden. Einen konkreten YouTube-Link möchte LEVEL5 zu einem späteren Zeitpunkt nachreichen. Zudem weist der Entwickler darauf hin, dass sich Datum und Uhrzeit der Übertragung kurzfristig ändern können.

Ein neues Abenteuer in der Welt von Professor Layton

Mit Professor Layton and the New World of Steam kehrt die beliebte Rätselreihe zurück. Die Serie konnte weltweit bereits mehr als 20 Millionen Spiele verkaufen. Im neuesten Abenteuer verschlägt es Professor Layton und seinen Assistenten Luke in die geheimnisvolle Stadt Steam Bison. Diese ist geprägt von einer außergewöhnlichen Dampfmaschinen-Technologie und gilt als Zentrum für Erfindungen. Doch hinter der beeindruckenden Kulisse verbirgt sich ein mysteriöser Fall, dessen Geheimnis die beiden gemeinsam aufdecken müssen.

Für die Rätsel zeichnet sich diesmal QuizKnock verantwortlich, eine japanische Gruppe für intellektuelle Unterhaltung unter der Leitung von Takushi Izawa. Spieler dürfen sich auf mehr Knobelaufgaben als je zuvor freuen, die eng mit der Handlung verknüpft sind. Auch musikalisch setzt LEVEL5 auf prominente Unterstützung: Das Titellied „The New World“ entstand in einer besonderen Zusammenarbeit zwischen dem Komponisten Joe Hisaishi und Lilas.

Professor Layton and the New World of Steam erscheint für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 und PC via Steam. Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht weiterhin aus. Weitere Informationen zum Event gibt es auf der offiziellen Webseite.