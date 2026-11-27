Am 28. November 2026 startet das LEGOLAND Deutschland Resort in Günzburg in seine vierte Winteröffnung. Beim WinterWonder LEGOLAND erwartet Familien ein winterliches Programm mit beleuchteten Attraktionen, einer großen Schlittschuhbahn, weihnachtlichen LEGO Bauaktionen und zahlreichen Shows. Ein besonderes Highlight wartet außerdem an den drei Advents-Freitagen: Die ersten 1.000 Gäste dürfen sich jeweils über einen Gewinn freuen.

Winterliche Abenteuer im LEGOLAND

Auch in der kalten Jahreszeit hat das LEGOLAND Deutschland Resort einiges zu bieten. Zahlreiche Attraktionen werden für die Winteröffnung angepasst und sorgen für Unterhaltung bei Groß und Klein. So geht es beispielsweise mit MAXIMUS – Der Flug des Wächters durch die winterliche Luft. Der beleuchtete LEGOLAND Express ermöglicht hingegen eine gemütlichere Erkundung des Parks.

Sportlich wird es auf der 550 m² großen Schlittschuhbahn vor der Kulisse der Dschungel X-pedition. Wer lieber zu Fuß unterwegs ist, kann sich im neuen Funkelpfad-Labyrinth auf die Suche nach dem richtigen Weg machen. Zwischen 250 geschmückten Weihnachtsbäumen übernehmen die Kinder dabei die Führung. Auch die Wichtel-Fahrschule lädt die jüngsten Besucher dazu ein, selbst das Steuer zu übernehmen.

Ein echter Blickfang erwartet die Gäste bereits im Eingangsbereich: Der LEGO Weihnachtsbaum ist zehn Meter hoch und besteht aus rund 365.000 LEGO DUPLO Steinen. Um 16:30 Uhr werden im Rahmen der Zeremonie „Lighting the Tree“ die LEGO Kerzen eingeschaltet und tauchen den Park in weihnachtlichen Lichterglanz.

Kinder gestalten Weihnachten mit

In der neuen Wichtelwerkstatt können kleine Baumeister unter Anleitung ihr eigenes winterliches LEGO Modell erschaffen. Die Anmeldung für den Workshop erfolgt direkt am jeweiligen Besuchstag.

Auch das Postamt des LEGO Weihnachtsmanns ist neu dabei. Hier können Kinder Postkarten und Wunschzettel einwerfen. Der Weihnachtsmann verspricht sogar eine Antwort nach den Feiertagen. Wer seine Wünsche lieber persönlich überbringen möchte, kann vorab einen Besuch in seinem Haus in der Nähe des Aussichtsturms buchen.

Für zusätzliche Unterhaltung sorgt ein umfangreiches Showprogramm. Dazu gehören die neue Wintershow „Die große Wichtelmission“ in den LEGO Studios, die beleuchtete Winterparade und eine Lasershow im MINILAND. Ergänzt wird das Angebot durch eine Holly Hype Dance Party, bei der die ganze Familie das Tanzbein schwingen kann.

LEGO Gewinne an den Advents-Freitagen

Ein besonderes Highlight hat sich das LEGOLAND für den 4., 11. und 18. Dezember 2026 aufgehoben. An diesen drei Freitagen beginnt die Bescherung bereits mit der Parköffnung um 14 Uhr. Die ersten 1.000 Gäste gewinnen jeweils einen Preis.

Unter den insgesamt 1.000 Gewinnen pro Aktionstag befinden sich unter anderem LEGO Sets. Zu den Hauptpreisen gehört das LEGO Modell der Sagrada Família im Wert von rund 750 Euro. Darüber hinaus werden zehn Übernachtungen für jeweils vier Personen im LEGOLAND Feriendorf inklusive zwei Tagen Parkeintritt sowie 25-mal zwei LEGOLAND Jahreskarten Gold verlost. Die Teilnahme ist mit einem gültigen Tagesticket oder einer entsprechenden Jahreskarte ohne zusätzliche Kosten möglich.

Öffnungszeiten, Eintrittspreise und Übernachtungen

Das WinterWonder LEGOLAND ist an ausgewählten Tagen vom 28. November 2026 bis zum 10. Januar 2027 geöffnet. Regulär öffnet der Park von 11 bis 19 Uhr. An den drei Gewinnspiel-Freitagen beginnt der Betrieb erst um 14 Uhr.

Besonders am Abend lohnt sich ein Besuch. Neben der „Lighting the Tree“-Zeremonie um 16:30 Uhr stehen mehrere Shows auf dem Programm:

16:30 Uhr: Lighting the Tree

17:00 bis 18:30 Uhr: Videomapping im LAND DER ABENTEUER, alle 30 Minuten

17:15 und 18:15 Uhr: Lasershow im MINILAND

17:30 Uhr: LEGOLAND Parade

18:30 Uhr: Holly Hype Dance Party

An den drei Aktionsfreitagen entfallen die frühen Vorstellungen bis einschließlich 14 Uhr. Da sich die Showzeiten je nach Besuchstag unterscheiden können, empfiehlt sich ein Blick in die LEGOLAND App.

Tageskarten sind online ab 24 Euro pro Person erhältlich, der reguläre Preis liegt bei 36 Euro. Inhaber einer LEGOLAND Jahreskarte, LEGOLAND Jahreskarte Gold, Merlin Jahreskarte Platin oder des Merlin Abenteuer Passes erhalten freien Eintritt. Wer den Winterausflug mit einer Übernachtung verbinden möchte, kann im winterlich geschmückten LEGOLAND Feriendorf übernachten. Eine Nacht in den Burgen ist ab 104 Euro pro Person erhältlich. Frühstück, Parken und zwei Tage Parkeintritt sind bereits enthalten.

Weitere Informationen, alle Öffnungstage und Buchungsmöglichkeiten gibt es auf der offiziellen Webseite des LEGOLAND Deutschland Resorts.

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