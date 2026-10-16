XBOX Game Pass Tipp: Hell is Us – Warum sich das Spiel absolut lohnt!

Wir alle kennen es: Ein neues Spiel kommt raus, verspricht eine packende Story und eine unbarmherzige Spielwelt, doch bevor man 60 Euro hinblättert, zögert man lieber. Genau hier zieht der Xbox Game Pass seine stärkste Karte. Hell is Us verzichtet radikal auf moderne Bequemlichkeiten wie Kompasse, Minikarten oder ständige Questmarker auf dem Bildschirm. Für viele ein fesselndes Experiment, für manche vielleicht gewöhnungsbedürftig. Das Schöne daran? Dank des Game Pass gibt es kein finanzielles Risiko. Konsole anwerfen, Download starten, ausprobieren und feststellen, wie tief dich diese immersive Welt wirklich hineinzieht.

Faszination & Gameplay

Was Hell is Us ab der ersten Minute ausmacht, ist seine unfassbare Wirkung. Das Setting wirft dich in ein von Bürgerkrieg zerrüttetes Land, das zusätzlich von einer drückenden, düsteren Finsternis überschattet wird. Diese Atmosphäre greift sofort nach dir. Dass das Entwicklerteam auf jegliche Navigationshilfen verzichtet hat, entpuppt sich dabei als geniale Designentscheidung. Du bist wieder gezwungen, deine Umgebung wahrzunehmen, Schilder zu lesen und Hinweise bewusst aufzunehmen. Genau das zieht dich meilenweit tiefer in das Spielgeschehen hinein als der zehnte Open-World-Titel mit voll gemülltem HUD.

Auch beim Gameplay stimmt die Balance auf ganzer Linie. Die Auseinandersetzungen mit den mysteriösen „Hollow Walkers“ und der gezielte Einsatz deiner Drohne sind anspruchsvoll und verzeihen wenig Nachlässigkeit. Es wird nie unfair oder frustrierend schwer, verlangt dir aber ordentlich Fokus ab. Dazu gesellt sich eine feine Waffenauswahl, mit der du deinen eigenen Kampfstil findest. Die Rätsel fügen sich dabei angenehm in den Spielfluss ein, ohne deinen Kopf zum Qualmen zu bringen. Selbst bei den Hintergrundinfos trifft das Spiel genau die richtige Waagschale: Es gibt genug Texte und Dokumente für Lore-Hungrige, ohne dass du von einer Wand aus Text erschlagen wirst. Abgerundet wird das Ganze von immer wieder feinsinnig eingestreuten Horrormomenten, die für echte Gänsehaut sorgen und den düsteren Grundton perfekt unterstreichen.

Zeit- & Abo-Faktor

Hell is Us ist kein Fast-Food-Snack für fünf Minuten zwischendurch. Es ist genau das Richtige für feierabendliche Sessions, bei denen du das Licht dimmst, das Headset aufsetzt und komplett im Spiel versinken willst. Gerade weil das Erkunden ohne Marker Zeit und Aufmerksamkeit verlangt, entfaltet es seine Magie in ausgiebigen Abenden auf der Couch. Und selbst wenn du dir den Game Pass extra für diesen Titel anschaust: Die Immersion und der Umfang machen den Monatsbeitrag schon nach wenigen Stunden mehr als wett.

Unser Fazit

Wer Bock auf unverfälschtes Erkunden, ein düsteres Setting und anspruchsvolles Gameplay hat, MUSS hier reinschauen. Hell is Us zeigt eindrucksvoll, wie erfrischend es sein kann, wenn ein Spiel dem Spieler wieder vertraut und ihn selbst entdecken lässt. Es richtet sich an alle, die atmosphärische Action-Adventures, feine Schockmomente und eine präsente, drückende Spielwelt schätzen. Wenn du keine Lust mehr auf vorgekatschte Wegpunkte hast, wirst du dieses Spiel lieben. Ein absoluter Pflicht-Download und mein definitiver XBOX Game Pass Tipp!

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Quelle: Bilder&Video